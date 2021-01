19-årig dansk racerkørers karriere får et kæmpe boost med drømmekontrakt

Motorsport. Racerkøreren Frederik Vesti er blevet en del af formel 1-storholdet Mercedes’ talentprogram. Det skriver holdet på sin hjemmeside. 19-årige Vesti blev i 2020 nummer fire i sin debutsæson i formel 3, hvor han fortsætter med at køre i 2021 for ART Grand Prix. »Jeg har drømt om at blive tilknyttet Mercedes’ juniorhold, og det har jeg kæmpet hårdt for. I mange år har det været en motivation til at forbedre mig hver dag«, siger danskeren og tilføjer: »At skulle arbejde for det bedste hold i verden er et kæmpe boost for min karriere«, siger Frederik Vesti. Mercedes har vundet de seneste 7 individuelle VM-titler samt titlerne for konstruktører.

Fodbold. Det var så godt som en kopi af startopstillingen for Danmarks landshold, da fagforeningen Spillerforeningen tirsdag satte navn på årets danske hold 2020: Kasper Schmeichel - Daniel Wass, Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Joakim Mæhle - Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Thomas Delaney - Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite.

Fodbold. FC Midtjylland-angriberen Sory Kaba er isoleret i sit hjem efter at være blevet testet positiv for corona. FCM indleder foråret i Superligaen 4. februar på hjemmebane mod Sønderjyske.

Tennis. 1.200 spillere, dommere, trænere og mange andre med funktioner ved Australian Open sidder lige nu i obligatorisk 14 dages karantæne rundt omkring i Melbourne og omegn forud for turneringsstart i februar. Men ikke alle er lige tilfredse, og verdensetteren Novak Djokovic skulle ifølge et spansk medie have sendt en liste med krav om bedre forhold til myndighederne, skriver Ritzau. Det har fået temperamenterne til at koge over. »Djokovic is a tool«, skriver den australske enfant terrible Nick Kyrgios, som tidligere har langet ud efter serberen, på Twitter. Ordet ’tool’ er slang og kan betyde ’modbydelig’. Nick Kyrgios har tidligere fået flere bøder for at ytre sig højlydt både på banen og på sociale medier.

Regeringslederen i delstaten Victoria, Daniel Andrews, afviser at ændre på karantæneforholdene. »De vidste, hvilke forhold de rejste over til, og vi kommer ikke til at springe over, hvor gærdet er lavest, eller give dem særbehandling«, siger Andrews ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Superligaklubben AC Horsens har indgået en kortvarig aftale for resten af sæsonen med målmanden Aleksandar Stankovic. Stankovic, der tidligere har været ungdomsspiller i Horsens, skal være reservemålmand.

Ishockey. Herning Blue Fox har forstærket sig forud for den afgørende del af sæsonen. Den canadiske back Jeremy Beaudry støder til truppen fra en klub i den franske liga. Herning meddeler ifølge Ritzau, at flere forstærkninger kan være på vej.

Ishockey. Danmarks mest rutinerede spiller i NHL, Frans Nielsen, har haft en skidt sæsonstart hos Detroit, hvor han indledte med at sidde på tribunen. Mandag fik den 36-årige veteran, der har en kontrakt til over 30 millioner kroner per år, dog 11 minutter på isen i 2-3-nederlaget til Columbus Blue Jackets. Nielsens landsmand Oliver Bjorkstrand kom til at spille en hovedrolle for Columbus i Detroit, da han scorede et mål, blev noteret for en assist og endte med at blive smidt ud for et slagsmål i slutfasen.

Håndbold. Det danske landsholds nedtur for et år siden ved EM i Sverige kan et stykke hen ad vejen føres tilbage til for lidt fokus sociale aktiviteter udenfor banen. Det siger Mikkel Hansen til Ritzau. Nu ser spillerne under det igangværende VM i Egypten kampe i tv sammen, der spilles skort og spilles Playstation. »Vi har altid været et socialt hold og har hygget os sammen. Det betyder noget, når vi står på banen, og tingene skal afgøres i sidste minut. Så er det godt, at man har lyst til at ofre sig for hinanden«, siger Mikkel Hansen til Ritzau og tilføjer om EM-nedturen i 2020: »Vi undervurderede betydningen af at omgås hinanden. Folk var måske lidt for meget på værelserne og passede sig selv«. Danmark møder Argentina i aften kl. 20.30.

Håndbold. VM-reserven Magnus Bramming er dagen efter sin ankomst til turneringen i Egypten blevet skiftet ind i Danmarks 20-mandstrup, hvor han erstatter Benjamin Jakobsen. I lighed med Emil Jakobsen, der har afgivet en positiv coronatest, er Magnus Bramming stadig i isolation på sit hotelværelse i Kairo. De to spillere skal fremvise yderligere negative coronatest, før de kan skrives ind i kamptruppen på 16 spillere.

Badminton. Rasmus Gemke er klar til 2. runde i Thailand Open uden nogen form for overanstrengelse. Århusianeren skulle bruge under to minutter på at vinde sin kamp i første runde over inderen Parupalli Kashyap. Da Gemke kom foran 3-0 valgte inderen at trække sig med en skade. Damedoublen Alexandre Bøje og Mette Poulsen vandt i to sæt over et useedet par fra Singapore, mens Niclas Nøhr og Amalie Magelund er ude af turneringen efter et nederlag i to sæt til et indisk par. Exit blev det også til for herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen mod et useedet indonesisk par.

Basketball. Kyrie Irving, der spiller for Brooklyn Nets i NBA, købte kort efter George Floyds død et hus til den afdødes familie. Det skriver Ritzau. George Floyd blev dræbt af en politibetjent ved en anholdelse i maj sidste år. Betjenten Derek Chauvin, der stod for anholdelsen af George Floyd, er tiltalt for drab, mens tre af hans kolleger, som var til stede, er tiltalt for medvirken til drab. George Floyd blev 46 år.

Fodbold. Serie A-klubben Torino fyrede mandag træner Marco Giampaolo. Holdet har kun vundet to gange i de første 18 runder og er derfor dumpet ned under nedrykningsstregen som nummer 18.

Fodbold. Efter et skidt udlæg på sæsonen er Arsenal ved at finde melodien i Premier League. Mandag vandt Arsenal på hjemmebane med 3-0 over Newcastle, og dermed har London-klubben hentet 13 ud af 15 mulige point i de seneste fem kampe. Arsenal er nu på tiendepladsen med 27 point for 19 kampe.