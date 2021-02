Belgisk firma har støbt fundamentet for talentudviklingen i Hobro: De er grundlaget for det, vi laver

Tobias Thomsens har siden sommeren 2019 været at sørge for, at der bliver trænet og spillet fodbold ud fra samme filosofi på alle ungdomsholdene i 1. divisionsklubben Hobro IK, når nu det en gang igen kan lade sig gøre. Som head of coaching er det hans ansvar, at unge spillere i alle aldre er forberedt på at kunne gøre sig gældende på førsteholdet.

Stillingsbetegnelsen for den sportsligt ansvarlige i en ungdomsafdeling er relativt ny, men stadig mere udbredt i dansk fodbold. Tidligere ville den rolle være varetaget af en talentchef, der i stedet nu typisk ’kun’ varetager de administrative opgaver.