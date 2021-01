Farvel corona: Dansk fløj og straffekastspecialist melder sig klar til VM-kamp

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 15.30 Håndbold: Japan-Argentina (m) DR 2 18.00 Håndbold: Kroatien-Bahrain (m) TV 2 20.30 Håndbold: Danmark-Qatar (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Toyota Thailand Open 18.00 Håndbold: Ungarn-Brasilien (m) 20.30 Håndbold: Spanien-Tyskland (m) 05.00 Badminton: Toyota Thailand Open TV3 Sport 1.05 Ishockey: NY Islanders-New Jersey Xee 21.00 Fodbold: Liverpool-Burnley Eurosport 1 14.05 Skiskydning: World Cup Eurosport 2 14.00 Rally: VM-afdeling 21.00 Golf: Sony Open TV 2 Sport X 14.00 Skiskydning: World Cup, 15 km (k) 19.00 Fodbold: Valencia-Osasuna 21.30 Fodbold: Eibar-Atlético Madrid 01.30 Basketball: Milwaukee-LA Lakers 04.00 Basketball: Utah-New Orleans Vis mere





FAKTA FA Cup-kampe I den kommende weekend holder Premier League bortset fra en udsat kamp (Aston Villa-Newcastle) en lille pause, mens der spilles 4. runde i FA Cup. Herunder et lille udpluk af FA Cup-opgør. Lørdag 23. januar Cheltenham-Manchester City Southampton-Arsenal Søndag 24. januar Manchester United-Liverpool Brentford-Leicester City Mandag 25. januar Wycombe-Tottenham Hotspur





Håndbold. Efter flere dages isolation er Emil Jakobsen igen tilbage blandt holdkammeraterne på hotellet ved VM i Egypten. Fløjspillerens seneste Covid-19-test er negativ, og det betyder, at han nu igen er spilleberettiget ved slutrunden. Landstræner Nikolaj Jacobsen udtager senere torsdag de 16 spillere, der skal være med i kampen mod Qatar, og her har han altså for første gang muligheden for at udtage Emil Jakobsen.

Fodbold. Manchester United fortsætter sin stærke form i toppen af Premier League. Sent onsdag aften blev det til sejr på 2-1 i udekampen mod bundholdet Fulham, der gav fuld spilletid til sin danske anfører Joachim Andersen. Dermed ligger Manchester United igen nr. 1, efter at duksepladsen det seneste døgn har været udlånt til først Leicester og siden Manchester City. United var bagud 0-1, men kom godt tilbage. Og manager Ole Gunnar Solskjær kan glæde sig over, at Paul Pogba igen blev matchvinder – denne gang via et forrygende langskud. Den franske stjerne, der har haft det svært i klubben og menes på vej væk, var senest afgørende for otte dage siden.

United-spillerne blev taget på sengen og kom bagud allerede i det femte minut. Andre-Frank Zambo Anguissa sendte en bold i dybden, og mens United-forsvaret forventede en offsidekendelse, strøg Ademola Lookman afsted og udplacerede David De Gea. Det skulle favoritten lige sunde sig over, men da først United begyndt at dominere opgøret, slap holdet aldrig taget.

Ishockey. Torsdag morgen har Litauens premierminister, Ingrida Simonyte, holdt telefonmøde med præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, for at tilbyde Litauen som vært for en del af det kommende VM (21. maj-6. juni). Ifølge Simonyte støtter hun, at Hviderusland er blevet frataget sin værtsrolle og oplyser, at hun ser det som en mulighed at afvikle en del af VM i enten hovedstaden Vilnius eller Kaunas. Det oplyser Brand Lithuania Unit, der arbejder tæt sammen med den litauiske regering. Letland er den anden VM-vært, og Danmark har også tilbudt sig som VM-vært i stedet for Hviderusland.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Wout van Aert bliver hos Team Jumbo-Visma de kommende tre sæsoner.

Wout van Aert bliver hos Team Jumbo-Visma de kommende tre sæsoner. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Cykling. Et af de varmeste navne på den internationale cykelscene, den 26-årige belgier Wout van Aert, har forlænget kontrakten med Team Jumbo-Visma til udgangen af 2024 og sætter dermed punktum for rygterne om, at han skulle være på vej til Team Ineos Grenadiers. Van Aert, der er nr. 3 på landevejens verdensrangliste, er i øjeblikket på træningslejr med sit hollandske mandskab i Spanien. Den tidligere tredobbelte verdensmester i cykelcross vender hjem til Belgien i weekenden for at forsvare sin førsteplads i sæsonens sidste World Cup-afdeling i den terrængående disciplin, og han er søndag 31. januar blandt favoritterne ved VM i cross i Oostende.

Fodbold. Det er sjældent, at en spiller fra den næstbedste danske række skifter til en klub i Serie A. Men det er tilfældet for 18-årige Marius Elvius, som torsdag er blevet udlejet fra HB Køge til Verona i den bedste italienske række. Serie A-klubben har lejet Elvius for resten af sæsonen og sikret sig en købsoption på spilleren fra 1. division. Det skriver HB Køge på sin hjemmeside. Verona er placeret midt i tabellen, efter knap halvdelen af sæsonen er spillet.

Basketball. NBA har siden sæsonstarten 22. december udskudt samlet set 17 kampe. Heraf er 16 af dem udskudt siden 10. januar. Udskydelserne skyldes coronasmitte på flere af holdene. Senest er Memphis Grizzlies blevet ramt af coronarelaterede afbud, og kampen mod Portland Trail Blazers blev derfor udskudt. Den skulle være spillet torsdag morgen klokken 04 dansk tid. Memphis Grizzlies var ikke i stand til at stille op med otte spillere, som er mindstekravet. Tidligere blev kampen mellem Washington Wizards og Charlotte Hornets også udskudt.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix Målmageren Cristiano Ronaldo på arbejde. Mod Napoli i den italienske Super Cup scorer han her til 1-0 og sender dermed Juventus på sejrskurs. Endnu en rekord er portugiserens.

Målmageren Cristiano Ronaldo på arbejde. Mod Napoli i den italienske Super Cup scorer han her til 1-0 og sender dermed Juventus på sejrskurs. Endnu en rekord er portugiserens. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Fodbold. Juventus-angriberen Cristiano Ronaldo bliver af flere hyldet som den spiller, der har scoret flest mål nogensinde, efter at han onsdag aften scorede sit mål nummer 760, da Juventus slog Napoli 2-0 i den italienske Super Cup. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har dog ikke nogen officiel opgørelse. Men ifølge flere medier og fodboldhistorikere overhalede Ronaldo med sin scoring tjekkiske Josef Bican, der var aktiv fra 1931 til 1955. Tjekken scorede ifølge flere medier 759 officielle mål. »Den fantastiske Cristiano Ronaldo har scoret sit mål nummer 760 i aften og overhaler dermed Josef Bican som fodboldhistoriens største målscorer. Sikke en bedrift«, skriver den tidligere engelske landsholdsangriber Gary Lineker på Twitter. Nogle opgørelser viser dog, at både Bican og brasilianerne Pelé og Romário scorede over 1.000 mål i løbet af deres karriere. De tal indeholder dog bl.a. mål scoret i trænings- og opvisningskampe.