Ishockeyhold endelig ud af coronapause: Rødovre indtager isen efter stort smitteudbrud

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.30 Håndbold: Schweiz-Portugal (m) DR2 18.00 Håndbold: Island-Frankrig (m) 20.30 Håndbold: Slovenien-Sverige (m) TV2 Sport 05.00 Badminton: Thailand Open 15.30 Håndbold: Nordmake.-Rusland (m) 18.00 Håndbold: Egypten-Hviderusl. (m) 20.30 Håndbold: Norge-Algeriet (m) TV2 Sport X 13.00 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 20.45 Fodbold: Benevento-Torino 01.30 Basketball: Philadelphia-Boston TV2 Zulu 16.20 E-sport: Premier Global Final TV3 Sport 20.30 Fodbold: M’gladbach-Dortmund 01.05 Ishockey: Washington-Buffalo TV3 Max 21.00 Fodbold: Paris SG-Montpellier Canal 9 20.45 Fodbold: Chorley-Wolverhampton Vis mere





Ishockey: Fredag aften skal mændene fra Rødovre Mighty Bulls i aktion for første gang i 2021. For mens ligaens øvrige hold flittigt har været på isen i årets første tre uger, har Rødovre-spillerne kun kunnet følge med på afstand. Holdet har været ramt af et stort coronaudbrud og har derfor været tvunget til at melde afbud til fem kampe i træk. Nu har alle holdets spillere fået negative svar på coronatest, så Rødovre igen kan spille en kamp om point. Holdet genoptog træningen i midten af sidste uge. Rødovres genoptagelse af ligasæsonen bliver dog en yderst vanskelig opgave, da topholdet og ærkerivalen Rungsted Seier Capital besøger skøjtehallen på den københavnske vestegn.

Tennis. Clara Tauson er klar til sin første finale i 2021. I fredagens semifinale i en ITF 25-turnering i Fujairah i Forenede Arabiske Emirater behøvede den 18-årige dansker ikke at folde sig ud for at vinde. Hendes japanske modstander, Kurumi Nara, måtte nemlig trække sig midtvejs i første sæt, selv om japaneren førte sættet med 3-2. Dermed fik Tauson en kort arbejdsdag i den arabiske varme. I finalen møder hun schweizeren Viktorija Golubic. Schweizeren er nr. 138 i verden, mens Tauson er nr. 152.

Olympisk. Det er løgn og latin, at Japans regering skulle have besluttet at aflyse OL i Tokyo på grund af coronavirus. Det siger talsmand for den japanske regering Manabu Sakai fredag, efter at avisen The Times tidligere på dagen skrev, at regeringen i det private har lagt sig fast på at aflyse legene. Avisen citerer et ledende medlem af regeringen, der ikke er navngivet. Den unavngivne kilde siger, at den japanske regering lige nu arbejder på at finde en måde at aflyse OL på uden at tabe ansigt, og at der i stedet arbejdes på at skaffe OL til Tokyo i 2032. »Ingen vil være den første til at sige det, men konsensus er, at det bliver for svært (at afholde OL, red.). Personligt tror jeg ikke på, at det kommer til at ske«, siger regeringskilden til avisen. I en tale fredag i parlamentet siger Japans premierminister, Yoshihide Suga, uden at forholde sig direkte til The Times’ historie, at han stadig er fast besluttet på at afvikle OL.

Håndbold. Mændene fra Mors-Thy får svensk forstærkning til sommer. Her skifter den 24-årige stregspiller Axel Franzén til den danske klub fra svenske Alingsås HK. Han har fået en toårig aftale med Mors-Thy. Sportsdirektør Henrik Hedegaard beskriver Franzén som en af de bedste stregspillere i den svenske liga.

Skisport. Ski-VM, der dækker over disciplinerne langrend, nordisk kombineret og skihop, bliver uden tilskuere. Mesterskaberne skal afholdes i tyske Oberstdorf fra 23. februar til 7. marts, og det var planen, at der måtte lukkes 2.500 tilskuere ind til hver konkurrence. I en meddelelse underskrevet af det bayerske indenrigsdepartement, Det Tyske Skiforbund og Det Internationale Skiforbund (FIS) fremgår det dog, at tilskuerplanerne er droppet.

Fodbold. Liverpools manager, Jürgen Klopp, betegner torsdagens 0-1-nederlag til Burnley som »... et slag i ansigtet« og siger, at han bærer ansvaret for holdets dårlige form. De forsvarende engelske mestre har ikke vundet i de seneste fem Premier League-opgør. Holdet har desuden ikke scoret et eneste mål i de seneste fire og er nu seks point efter Manchester United i toppen af tabellen. »Det er et kæmpe, kæmpe slag i ansigtet. Det er mit ansvar, det er den nemme forklaring«, siger Klopp om kampen mod Burnley, der var Liverpools første liganederlag på hjemmebane i 69 kampe. Ifølge den tyske manager skal kilden til Liverpools nuværende problemer findes i angrebet, hvor normalt målfarlige Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané er begyndt at skyde med løst krudt.

Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix Liverpool-målmand Alisson og forsvarer Fabinho er gået forkert af hinanden, hvilket har resulteret i et straffespark til liggende Ashley Barnes, der scorede det afgørende mål på Anfield torsdag aften.

Liverpool-målmand Alisson og forsvarer Fabinho er gået forkert af hinanden, hvilket har resulteret i et straffespark til liggende Ashley Barnes, der scorede det afgørende mål på Anfield torsdag aften. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

»Der bliver taget forkerte beslutninger i øjeblikket. På tre indlæg i feltet forsøgte vi at finde en spiller, men mislykkedes. Det er mit job at sørge for, at drengene er i de rigtige positioner, at de føler sig godt tilpas. Vi er nødt til at få styr på tingene, og det skal vi nok«, siger Klopp. Han erkender, at de svigtende resultater på det seneste har påvirket spillernes selvtillid. »Jeg tror, at det er så tydeligt, at jeg ikke engang behøver at tale om det. Man kan se det i specifikke situationer. Det er som om, at 90 procent af det, som drengene altid har gjort, stadig er der, men de afgørende ti procent mangler i øjeblikket«.