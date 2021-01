Axelsen i finale mod landsmand, der nok får råd til en ny flybillet

Badminton. Finalen i herresingle ved Thailand Open 2 i Bangkok bliver et rent dansk anliggende. Viktor Axelsen slog verdens nummer to, Chou Tien-chen fra Taiwan med 21-19, 21-15, og skal søndag møde Hans-Kristian Vittinghus, der besejrede Anders Antonsen i sin semifinale. Mens det for Axelsen var den 23. turneringskamp i træk med sejr, har Hans-Kristian Vittinghus fået et uventet problem efter 21-19, 21-8 mod Antonsen. »Nu håber jeg, at jeg kan få ændret min flybillet, for jeg skulle have været hjem i aften (lørdag, red.)«, siger han til TV2 Sport og tilføjer: »Det synes jeg faktisk, var optimistisk booket. Hvis ikke jeg kan få afgangen ændret, er præmiechecken heldigvis stor nok til, at jeg kan købe en ny«. Der er ca. 425.000 kroner til vinderen, mens taberen får knap halvdelen.

Fodbold. Arsenal kommer ikke til at genvinde den engelske FA Cup. Lørdag tabte London-holdet 1-0 på udebane mod Southampton i 4. runde. Forsvareren Gabriel Magalhase blev uheldigt matchvinder for Southampton, da han midt i 1. halvleg fik rettet et indlæg af og scorede i eget net.

Olympisk. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark nedjusterer det forventede antal danske atleter ved OL i Tokyo. Omkring 90 danske atleter fordelt på 16-20 sportsgrene vil formentlig deltage, vurderer Danmarks chef de mission, Søren Simonsen. På nuværende tidspunkt er 17 atleter udtaget personligt, mens Danmark har sikret sig yderligere 49 nationspladser, som der endnu ikke er sat navne på. »Jeg fokuserer mere på kvaliteten af de atleter, vi sender til OL, og umiddelbart ser det ud til, at Danmark kommer til at stille med et stærkt hold. Jeg har jeg en rigtig god mavefornemmelse«, siger OL-chefen.

Fodbold. Hoffenheim har sendt Jacob Bruun Larsen på leje i Anderlecht. Den danske offensivspiller har ikke fået den ønskede spilletid for bundesligaklubben i denne sæson og rykker nu ud på midlertidig basis. Hoffenheim oplyser på sin hjemmeside, at Jacob Bruun Larsen skal tilbringe resten af sæsonen i den belgiske klub.

Cykling. Jumbo-Vismas hollandske profil Tom Dumoulin tager en pause på ubestemt tid. Han forklarer, at han har brug for at få cykelsporten på afstand. »Jeg har i et stykke tid - måske måneder eller et år - haft følelsen af, at det er svært at finde tilbage til at være cykelrytteren Tom Dumoulin med det pres og de forventninger, der følger med«, siger han i en video på holdets hjemmeside. 30-årige Dumoulin vandt Giro d’Italia i 2017 og blev året efter nummer to i Tour de France.

Tennis. For ottende gang i karrieren kan 18-årige Clara Tauson kalde sig vinder af en ITF-turnering. Tauson besejrede lørdag den topseedede schweizer Viktorija Golubic i finalen i ITF 25-turneringen i Fujairah i De Forenede Arabiske Emirater med 6-0, 4-6, 6-3.

Tennis. Holger Rune kom lørdag et skridt nærmere sin fjerde titel på ITF-niveau. Stortalentet spillede sig i finalen i en ITF-turnering i franske Bressuire med en sejr på 6-1, 6-4 over belgieren Zizou Bergs. I finalen møder 17-årige Holger Rune franskmanden Matteo Martineau, der er nummer 434 i verden.

Golf. Med en 3. runde i 67 slag spillede Rory McIlroy sig på førstepladsen ved European Tour-turneringen Abu Dhabi HSBC Championship i Dubai. 203 slag giver et marginalt forspring inden søndagens finalerunde til engelske Tyrrell Hatton, der har brugt 204 slag. Lucas Bjerregaard er bedst af de seks danskere med 212 slag.

Cykling. I disse dage skulle det australske Tour Down Under være afviklet som sæsonens første WorldTour-løb, men det har corona-situationen sat en stopper for. Imidlertid dyster en lang række australske ryttere i Santos Cycling Festival, og her stod på 3. etape den traditionelle finale på Willunga Hill på programmet med Richie Porte som først over stregen. Den 35-årige australske stjerne, der er skiftet fra Trek-Segafredo til Ineos-Grenadiers, men i det aktuelle arrangement repræsenterer Australiens landshold, sejrede dermed for syvende år i træk på Willunga Hill. Sammenlagt fører Luke Durbridge (Team Bike Exchange).

Skisport. Lørdagens styrtløb for mænd i østrigske Kitzbühel er aflyst på grund af dårligt vejr. Det er kraftige vindstød, der gør det vanskeligt at afvikle løbet forsvarligt.

Motorsport. Den 16-årige gokartkører Maya Weug fra Holland har som den første kvinde fået en plads på Ferraris formel 1-akademi. Maya Weug kan nu se frem til at skulle køre en sæson i det internationale Formel 4-mesterskab.

Golf. 30-årige Sebastian Cappelen er videre til finalerunderne i PGA-turneringen The American Express, efter at han fredag lige nøjagtig klarede cuttet i 2. runde på en 56. plads. Danskeren er syv slag efter den førende sydkoreaner Sungjae Im.

Fodbold. Den tidligere jamaicanske landsholdsspiller og AaB-angriber Luton Shelton er død som 35-årig. Det oplyser AaB på klubbens hjemmeside. Luton Shelton spillede i foråret 2009 17 kampe for AaB. Luton Shelton var plaget af nervesygdommen ALS.

Fodbold. To flotte mål af Erling Haaland var ikke nok for Dortmund, som fredag tabte 2-4 ude mod Borussia Mönchengladbach i den tyske Bundesliga. Målmaskinen Erling Haaland udlignede til 1-1 og scorede til 2-1 i henholdsvis 22. og 28. minut, inden hjemmeholdet satte tingene på plads og sejrede 4-2. Gladbachs første sejr i seks år over Dortmund sender klubben forbi blandt andre Dortmund og op på den fjerdeplads, som giver adgang til næste sæsons Champions League.

