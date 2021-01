Dårlig taber undskylder for uværdigt angreb på rival

Skisport. Der var mere dramatik end vanligt, da der i søndags blev afviklet langrendsstafet i World Cuppen i finske Lahti. Norges mænd sejrede - selvfølgelig, fristes man til at sige - over de 4x7,5 km, mens Finland og Rusland i bogstaveligste forstand sloges om andenpladsen. I opløbet jagtede den russiske stjerne Alexander Bolsjunov finnen Joni Mäki, der med en hurtig manøvre 20 meter før målstregen fik holdt russeren bag sig. Bolsjunov følte Mäki kørte unfair ved at blokere hans vej. Først slog han i fuld fart ud efter Mäki med en skistav og efter målstregen kørte han ind i finnen og fik ham væltet omkuld, mens de russiske holdkammerater skældte Mäki hæder og ære fra. Rusland blev frataget tredjepladsen og har nu officielt undskyldt. »På vegne af Det Russiske Skiforbund, Alexander Bolsjunov og Jelena Vaelbe (Ruslands landstræner, red.) undskyldes der hermed for reaktionen rettet mod Finlands Joni Mäki«, lyder det fra russerne.

Fodbold. Spanske Sevilla har gjort et lille scoop på transfermarkedet og hentet den argentinske playmaker Papu Gomez i Atalanta for beskedne 40 millioner kroner. Den 32-årige, der med 16 assist i 2019/20-sæsonen satte rekord for flest oplæg i en sæson i Serie A, ragede tidligere på sæsonen uklar med Atalantas træner og har altså nu fået en kontrakt på tre et halvt år hos La Ligas nummer 4. Papu Gomez nåede 59 mål og 71 oplæg i 252 kampe for Atalanta.

Fodbold. Superligaklubben AaB har hentet 18-årige Anosike Ementa i FC Helsingør på en treårig kontrakt. I første omgang er angriberen tiltænkt en rolle på AaB’s U19-hold.

Håndbold. Det bør få konsekvenser for de egyptiske VM-værter, at der ved flere lejligheder har været tilskuere til Egyptens kampe. Det siger den danske stjerne Mikkel Hansen ifølge Ritzau forud for aftenens VM-kvartfinale mod netop Egypten. Blandt andet er VM-officials blevet lukket ind i hallerne til hjemmeholdets kampe. »Det tror jeg, vi alle sammen er skuffede over. Men vi kan ikke gøre noget ved det nu. Det må folk reagere på efter slutrunden«, siger Mikkel Hansen og tilføjer: »Der må helt sikkert være en konsekvens, når vi er blevet lovet en slutrunde uden tilskuere af helbredsmæssige årsager«. Mikkel Hansen har følgende afskedssalut: »Jeg vil nok heller ikke være overrasket, hvis der pludselig står 5.000 tilskuere inde i hallen, når vi møder Egypten«.

Ishockey. Nikolaj Ehlers spillede natten til onsdag dansk tid en brandkamp, da han og Winnipeg Jets besejrede Edmonton Oilers 6-4 i NHL. Danskeren noterede sig således for fire point i form af et mål og tre assister i sine cirka 16 minutter på isen.

Direkte sport i tv Onsdag 27. januar DR1 20.30 Håndbold: Spanien-Norge (m) TV2 17.30 Håndbold. Danmark-Egypten (m) TV2 Sport 5.00 Badminton: World Tour Finals 20.30 Håndbold. Frankrig-Ungarn (m) TV2 Sport X 1.30 Basketball: Philadelphia-LA Lakers TV3+ 21.15 Fodbold: Everton-Leicester TV3 Sport 20.30 Fodbold: Brighton-Fulham 1.30 Ishockey: Nashville-Chicago TV3 Max 19.00 Fodbold: Burnley-Aston Villa Xee 19.00 Fodbold: Chelsea-Wolves 21.15 Fodbold: Man. United-Sheffield U. Eurosport 1 10.30/15.00/20.00 Snooker: German Masters Eurosport 2 17.30/18.45 Basketball: EuroCup

Vis mere

Fodbold. Den tidligere superligaspiller Rasmus Minor Petersen stopper karrieren. Det oplyser han i et opslag på Twitter. 32-årige Minor spillede 97 kampe i den bedste række for Hobro. De sidste to måneder af karrieren tilbragte han i norske Odds BK.

Olympisk. Arrangørerne af OL i Tokyo vil udskyde en svømmekonkurrence, der skulle have været det første prøvearrangement op til sommerens lege. Det skyldes et rejseforbud i Japan, rapporterer flere lokale medier, der citerer kilder tæt på sagen. Svømmekonkurrencen, der for flere atleter samtidig er sidste chance for at kvalificere sig til OL, skulle have været afholdt 4. til 7. marts. Konkurrencen vil i stedet finde sted i april eller maj ifølge de japanske medier.