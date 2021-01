Spansk avis afslører: Lionel Messi tjener en milliard kroner om året i Barcelona

FAKTA Direkte sport i tv DR1 17.30 Håndbold: VM-finale, DK-Sverige TV 2 14.30 Håndbold: VM, Frankrig-Spanien 17.30 Håndbold: VM-finale, DK-Sverige TV 2 Sport 07.00 Badminton: World Tour Finals 15.10 Cykelcross: VM, elite (m) 18.00 Fodbold: Napoli-Parma 21.30 Basketball: Denver-Utah TV3 Sport 07.45 Langrend: Pro Tour 12.00 Fodbold: Barcelona-Real M. (k) 14.30 Fodbold: Feyenoord-PSV 16.30 Motorsport: 24 at Daytona 23.05 Ishockey: Carolina-Dallas TV3 Max 13.00 Fodbold: Nice-St. Etienne 15.00 Fodbold: Lorient-Paris SG 18.00 Fodbold: Wolfsburg-Freiburg 20.00 Dart: The Masters Xee 13.00 Fodbold: Chelsea-Burnley 15.00 Fodbold: Leicester-Leeds 17.30 Fodbold: West Ham- Liverpool 20.15 Fodbold: Brighton-Tottenham Eurosport 1 09.20/12.30 Alpint: World Cup 13.30 Langrend: World Cup 15.10 Nordisk komb.: World Cup 16.10 Skihop: World Cup 19.55 Billard: Snooker, German M. Eurosport 2 09.50/11.40 Kælkning: World Cup 12.55 Skiskydning: EM 14.55 Billard: Snooker, German M. 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 10.25/12.55 Skiskydning: EM 16.15 Fodbold: Cádiz-Atlético Madrid 21.00 Fodbold: Barcelona-Athletic Bilbao Vis mere

Fodbold. Lionel Messis enorme løn i FC Barcelona vækker i denne weekend stor opsigt i Spanien. Det er avisen Mundo Deportivo, der har fået fingrene i argentinerens kontrakt. Avisen beretter, at Messi tjener omkring en milliard kroner om året i sin nuværende fireårige aftale. Messi satte i 2017 sin signatur på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021, og som har en samlet værdi af 555.237.619 euro. Det svarer til fire milliarder og 129 millioner kroner. FC Barcelona anerkender indirekte, at avisen rent faktisk har publiceret den rigtige kontrakt. På klubbens hjemmeside skriver Barcelona, at der er tale om et privat dokument.

Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix Den spanske fløj Aitor Arino fejrer en af sine scoringer under søndagens bronzekamp mod Frankrig.

Den spanske fløj Aitor Arino fejrer en af sine scoringer under søndagens bronzekamp mod Frankrig. Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

VM-håndbold. Det blev Spanien, der løb med bronzemedaljerne ved mændenes VM-slutrunde i Egypten. Søndag sejrede spanierne sikkert 35-29 over Frankrig i Kairo. Senere søndag afgøres titelkampen mellem Danmark og Sverige samme sted.

VM-håndbold. Det bliver de samme 16 spillere, der i fredags sikrede Danmark adgang til VM-finalen, som skal spille slutkampen mod Sverige søndag aften. Landstræner Nikolaj Jacobsen fastholder sin succesformel og har udpeget nøjagtigt samme trup som til kampen mod spanierne. Det betyder, at målmanden Emil Nielsen, backen Nikolaj Læsø og fløjspillerne Johan Hansen og Magnus Bramming er fravalgt til finalen.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Anders Antonsen havde store problemer med fysikken, før der skulle spilles sæsonfinale i Bangkok, men han doserede sine kræfter helt rigtigt i søndagens finale mod Viktor Axelsen.

Anders Antonsen havde store problemer med fysikken, før der skulle spilles sæsonfinale i Bangkok, men han doserede sine kræfter helt rigtigt i søndagens finale mod Viktor Axelsen. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Badminton. Anders Antonsen vandt søndag meget uventet den samlede sejr ved World Tour Finals i Bangkok efter en nervepirrende finale mod landsmanden Viktor Axelsen. Den 23-årige aarhusianer leverede en stor overraskelse, da han tog sejren med 21-16, 5-21, 21-17. Axelsen havde været mest overbevisende af de to spillere på vej mod finalen, hvor han også var favorit – ikke mindst efter at Axelsen havde varmet op til sæsonfinalen med to turneringssejre i Thailands hovedstad. Men Antonsen havde på dagen den helt rigtige taktik og de rigtige våben til knække favoritten.

Han fik ellers store tæsk i andet sæt, men det skulle man ikke lægge så meget i. »I andet sæt sparede jeg energi op til tredje sæt, fordi jeg vidste, at jeg ellers ikke ville have ressourcerne. Jeg måtte være meget beregnende. Jeg besluttede, at det ville være klogest at gå efter tredje sæt«, siger Anders Antonsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Viktor Axelsen havde indledt 2021 med to store turneringssejre i Thailand, men det blev altså ikke til et hattrick i Bangkok, selv om han havde vundet sine fire første kampe suverænt ved World Tour Finals. »Mentalt har jeg brugt en masse kræfter. Anders spillede virkelig godt, og jeg ønsker ham tillykke med sejren«, siger Viktor Axelsen ifølge Ritzau.

Golf. Rasmus Højgaard var bedste mand på dagen, da European Tour-turneringen Dubai Desert Classic søndag blev færdigspillet. Den 19-årige dansker gik fjerde og sidste runde i fem slag under par, og det var bedre end nogen anden søndag. Den gode sidste runde betød, at Højgaard endte på en delt niendeplads i turneringen. Danske Jeff Winther sluttede også fint af med en runde på tre slag under par. Han endte på en delt 27.-plads. Turneringen blev vundet af engelske Paul Casey.

Håndbold. Der blev søndag spillet en enkelt kamp i kvindernes bedste liga. Her vandt Silkeborg-Voel hjemme 27-24 over bundholdet Vendsyssel. Sejren betyder, at Silkeborg-Voel indtager en sjetteplads i rækken med 20 point efter 19 kampe. Vendsyssel ligger sidst og har fortsat blot vundet en enkelt kamp i sæsonen i 19 forsøg. Ligaen toppes af Odense Håndbold, der lørdag vandt 27-24 over Horsens.

Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix Christian Eriksen har på det seneste noteret lidt mere spilletid og lidt mere succes i Inter-trøjen.

Christian Eriksen har på det seneste noteret lidt mere spilletid og lidt mere succes i Inter-trøjen. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Fodbold. Landsholdsstjernen Christian Eriksen lader til at være kommet mere ind i varmen hos Inter inden for få dage, efter at han i en lang periode mest har siddet på bænken. Tirsdag scorede han sejrsmålet, da Inter slog Milan i Coppa Italia, og lørdag spillede han en hovedrolle, da han var en del af startopstillingen i Inters hjemmesejr på 4-0 over oprykkeren Benevento, der ligger nummer 12. Eriksen spillede generelt en god kamp og havde en stor aktie i 1-0-målet. Bare seks minutter var spillet, da Inter fik frispark ude i højre tide med Eriksen ved bolden. Med et følt, men hårdt indlæg sendte danskeren bolden ind foran mål, hvor Benevento-forsvareren Riccardo Improta i et tæt befolket felt dirigerede bolden i det lange hjørne. Eriksen havde mange gode indlæg og afleveringer i første halvleg. Det kunne have givet endnu et mål efter 33 minutter, da han fandt Achraf Hakimi med en glimrende aflevering. Men marokkanerens hovedstød gik lige forbi.

Fodbold. Efter knap ti minutters spil gik det galt for Sheffield United, som efter en sensationel triumf på Old Trafford mod Manchester United onsdag aften lørdag optrådte på det andet store stadion i Manchester, City of Manchester Stadium (Etihad), hvor City hører hjemme. Men med en tidlig scoring fra Gabriel Jesus var stilen lagt, og gæsterne kom under stort pres fra City-manager Pep Guardiolas mandskab, der er inde i en rigtig god stime. Opgøret blev dog lidt af en ørkenvandring, og det endte 1-0 til Manchester City, som med gevinsten rykkede fire point fri af Manchester United i toppen af Premier League. De to bundhold West Bromwich Albion og Fulham spillede 2-2.

Ishockey. For første gang siden 2013 kan SønderjyskE kalde sig pokalvinder i ishockey. Klubben vandt lørdagens finale i Metal Cup med 4-2 over Esbjerg Energy efter perioderne 1-0, 1-2, 2-0. Det var SønderjyskEs fjerde pokaltriumf i historien, men den første i det nuværende Final 4-format, der blev afviklet for fjerde gang fredag og lørdag. Efter en generelt tæt kamp vandt Sønderjyske dog fortjent på to afgørende mål i tredje periode.

Fodbold. Danskerklubben Brentford gik målamok lørdag, da holdet tog imod Wycombe i den næstbedste engelske række, Championship. Thomas Franks tropper vandt 7-2. Der stod 2-2 ved pausen, men derfra tog Brentford altså fat. Thomas Frank havde tre danskere i startopstillingen. En af dem var Mathias Jensen, som blev noteret for en assist ved 1-0-målet. Championship-topscorer Ivan Toney stod for to af Brentfords mål i anden halvleg. Brentford ligger nummer tre i tabellen, to point efter Swansea på andenpladsen, der giver direkte oprykning til Premier League.

Fodbold. Real Madrid løb lørdag ind i en gedigen skuffelse, da holdet havde besøg af Levante i La Liga. Hovedstadsklubben tabte hjemme således med 1-2 efter at have spillet størstedelen af kampen i undertal på grund af et rødt kort til Eder Militao. Dermed taber Real terræn i toppen af La Liga, hvor lokalrivalerne fra Atlético Madrid er i udbrud. Real har på andenpladsen 40 point efter 20 kampe, mens naboerne har 47 point efter kun 18 kampe.

Badminton. Med en 21-16, 21-9-sejr over Tien Chien Chou fra Taiwan er Viktor Axelsen klar til slutkampen i den udskudte sæsonfinale, der afvikles i Bangkok. Og for første gang bliver der tale om en World Tour-finale, der er sikker på at få dansk vinder, for Axelsens modstander i titelkampen er landsholdskollegaen Anders Antonsen, der tidligere lørdag vandt i tre sæt over Wang Tzi-wei, ligeledes Taiwan. En lækkerbisken for danske badmintonfans.

Foto: Bas Czerwinski/Ritzau Scanpix Hollandske Lucinda Brand triumferede lørdag i belgiske Oostende.

Hollandske Lucinda Brand triumferede lørdag i belgiske Oostende. Foto: Bas Czerwinski/Ritzau Scanpix

Cykling. Med den 31-årige Lucinda Brand øverst på podiet erobrede Holland alle medaljerne ved kvindernes VM i cykelcross, som lørdag blev afviklet i den belgiske badeby Oostende. Brand kører på landevejen for Trek-Segafredo og har i denne vinter for første gang satset maksimalt på den terrængående disciplin, hvilket inden VM-titlen havde indbragt hende et dusin sejre og den samlede World Cup-førsteplads. Brand blev ved sejrsceremonien flankeret af Annemarie Worst og Denise Betsema. Søndag er det den mandlige elites tur med hollænderen Mathieu van der Poel og belgieren Wout van Aert som de store favoritter.

Fodbold. Borussia Dortmund hentede lørdag en tiltrængt sejr i den øverste del af Bundesligaen, da hjemmekampen mod Augsburg blev vundet med 3-1. Augsburg, der havde Mads Pedersen på banen i det sidste kvarter, kom ellers tidligt foran, men Thomas Delaney satte Dortmunds comeback i gang med sin udligning til 1-1. Topholdet FC Bayern vandt 4-1 over Hoffenheim.

Håndbold. Niveauforskellen i den danske liga for kvinder blev udstillet lørdag eftermiddag. Her var Team Esbjerg fra tabellens tredjeplads på besøg hos Skanderborg Håndbold, som ligger næstsidst. Men selv om de to mandskaber altså spiller i samme række, så var det ikke til at se. Team Esbjerg kørte Skanderborg over og tog en knusende sejr på 35-12. Allerede ved pausen var spændingen fuldstændig forduftet. Her var Esbjerg foran 17-4 efter at have taget styringen fra start.

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic har været en funklende stjerne hos AC Milan i denne sæson, men nogen sikker straffesparksskytte kan man ikke beskylde ham for at være. Lørdag eftermiddag misbrugte han et straffespark for fjerde gang i sæsonen, da Milan på udebane trods alt vandt 2-1 over Bologna. Med sejren konsoliderer Milan sin førsteplads, inden konkurrenterne i toppen af Serie A skal i aktion senere i weekenden. Milan var uden den skadede Simon Kjær.

VM-håndbold. Når Danmark og Sverige mødes i guldkamp ved håndbold-VM, er det ikke internationale storklubber som Kiel, Paris eller Barcelona, der er den største spillerleverandør. Det er såmænd Aalborg Håndbold, hvor klubdirektør Jan Larsen søndag aften kan sætte sig til rette foran tv med mulighed for at se seks af klubbens spillere på banen i sportens allerstørste kamp. »Det er jeg pavestolt over. Det er bevis for, at vi har nogle af verdens bedste håndboldspillere i vores klub. Det er sjældent, at man har mulighed for at have seks spillere med i en VM-finale, og jeg håber på, at omverdenen ser det som en cadeau til klubben. Vi håber, at det er med til at sætte Aalborg endnu mere på verdenskortet, siger Jan Larsen.

Aalborg-spillerne Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup er centrale spillere på det danske hold, mens Nikolaj Læsø i sin første slutrunde har været i aktion en enkelt gang undervejs. Hos Sverige er målmanden Mikael Aggefors, playmakeren Felix Claar og højrebacken Lukas Sandell også på kontrakt i den nordjyske klub. I alt 14 spillere i de to finaletrupper spiller til daglig i den danske håndboldliga.