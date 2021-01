Skifans trodser corona: Svenskere gemmer sig i skoven for at se stjerner i aktion

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Herning/Ik.- Viborg (k) TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 17.30 Ishockey: Metal Cuppen, finale 20.45 Fodbold: Inter-Benevento 2.30 Basketball: Boston-LA Lakers TV3+ 16.00 Fodbold: Manchester C.-Sheffield U 18.30 Fodbold: Arsenal-Manchester U. TV3 Sport 13.30 Fodbold: Norwich-Middlesbrough 15.30 Fodbold: Dortmund-Augsburg 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Leverkusen 21.00 Motorsport: Rolex 24 at Daytona 1.05 Ishockey: Edmonton-Toronto TV3 Max 13.30 Fodbold: Everton-Newcastle 16.00 Fodbold: Crystal Palace-Wolves 21.00 Fodbold: Southampton-Aston Villa Xee 15.30 Fodbold: Bayern M.-Hoffenheim Eurosport 1 9.20/10.30/12.30 Alpint: World Cup 13.30/14.50 Langrend: World Cup 15.55 Skihop: World Cup 19.55 Billard: Snooker, German Masters Eurosport 2 9.20/11.10 Kælkning: World Cup 10.25/12.50 Skiskydning: EM 13.45 Nordisk kombineret: World Cup 14.55 Billard: Snooker, German Masters 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 12.55 Skiskydning: EM, jagtstart (m) 14.00 Fodbold: Eibar-Sevilla 16.15 Fodbold: Real Madrid-Levante 18.45/1.55 X Games Vis mere

Skisport. Som bekendt interesserer svenskerne sig ud over håndbold også for skisport, men der er problemer på grund af coronapandemien. Tilskuere er forment adgang til denne uges World Cup i langrend i Sverige på grund af pandemien, men alligevel forsøgte flere personer fredag at følge konkurrencerne i Falun fra allernærmeste hold. »Vi har haft lidt besøg i går af folk, som kom gennem skoven. 40-50 personer har vi afvist«, siger stævnedirektør Ulrika Back Eriksson til P4 Dalarna. »Det går jo ikke, at vi lader dem blive. Når vi har sagt, at det hele foregår uden publikum, så er det uden publikum«, fortsætter Eriksson. Intet tyder umiddelbart på, at det er tilfældigt forbipasserende, der har forvildet sig tæt på konkurrencerne i Falun, som er placeret omkring 200 kilometer nordvest for Stockholm.

Motorsport. Det er en drøm, der går i opfyldelse for Kevin Magnussen, når startskuddet til det prestigefyldte racerløb 24 Hours of Daytona lørdag aften dansk tid lyder. Det signalerer nemlig ikke kun indledningen på danskerens karriere i den amerikanske sportsvognsserie Imsa, men også starten på et løb, som er noget helt specielt for Kevin Magnussen. »Det er et løb med en fantastisk historie. Det er bare et af de løb, som tiltrækker de bedste kørere. Hvis man kigger på dem, der tidligere har vundet her, så er der noget specielt over det. Jeg er virkelig glad for at få lov til at køre det«, siger Kevin Magnussen. Danskeren er en del af Chip Ganassi Racing-holdet, som med seks sejre har rekorden for flest triumfer i 24 Hours of Daytona. Det bliver første gang, at Magnussen skal prøve kræfter med et løb, der varer et helt døgn. Det kræver noget tilvænning for danskeren, som fra sin tid i formel 1 har været vant til langt kortere ture bag rattet i sin racer.

»Vi får se, hvordan det går. Nu prøver jeg det. Jeg tror, det kommer til at gå fint. Det hjælper meget at være på et hold, der har så meget erfaring og har oplevet så meget succes her«, siger danskeren. Kevin Magnussens far, Jan Magnussen, har kørt seks sæsoner i Imsa-serien og deltaget i 24 Hours of Daytona 15 gange. Kevin Magnussen har da også hørt en del fra sin far op til debutløbet. »Min mail-indbakke er fyldt med lange beskeder fra ham med gode råd om alt muligt. Han var været rigtig god«.

Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix Det må gøre lidt ondt på Houston Rockets at se, hvordan deres tidligere stjerne James Harden (tv.) nu brillerer for Brooklyn Nets i NBA. Men det er han formentlig ligeglad med.

Basketball. NBA-spilleren James Harden fortsætter med at imponere efter sit overraskende skift fra Houston Rockets til Brooklyn Nets midt i januar. Senest præsterede den 31-årige guard for tredje gang i otte kampe for sin nye klub en såkaldt triple-double. Det betyder, at spilleren når op på et tocifret antal i tre kategorier blandt point, assister, rebounds, blokader og bolderobringer. I sejren på 147-125 over Oklahoma City Thunder kunne Harden notere 25 point, 10 rebounds og 11 assister. Dermed fortsætter han stilen fra sin første kamp for Brooklyn Nets tidligere i januar, da han som den blot syvende spiller i NBA-historien formåede at debutere med en triple-double.

Fodbold. Den tyske storklub Schalke 04 styrer i øjeblikket mod nedrykning fra Bundesligaen. Holdet har blot hentet en enkelt sejr i 18 kampe og indtager ligaens sidsteplads. Sportschef Jochen Schneider erkender, at det står skidt til. »Hele kalenderåret 2020 fortjener at få påsat ordet mareridt«, siger han til sportsbuzzer.de. Også økonomisk lider traditionsklubben efter et år, der har været præget af coronavirus. »Vi (klubben, red.) er ikke truet på livet, men vi er maksimalt udfordret«, siger sportschefen.

Badminton. Den tidligere danske topspiller Mathias Boe skal hjælpe den indiske double Chirag Shetty og Satwiksairaj Rankireddy frem mod sommerens OL i Tokyo. I alt 16 doubler får adgang til legene i Tokyo, og den indiske duo er placeret på en niendeplads på OL-listen. Boe stoppede sidste år sin aktive karriere. I 2012 vandt han OL-sølv i London sammen med Carsten Mogensen.

Fodbold. Den brasilianske angriber, der kort og godt kendes som Hulk, vender retur til hjemlandet. Efter fem år i kinesiske Shanghai SIPG har den 34-årige angriber skrevet under på en kontrakt med Atlético Mineiro fra storbyen Belo Horizonte. Hulk har optrådt mere end 50 gange for Brasiliens landshold og var i 2011 med til at vinde Europa League med FC Porto. Året efter skiftede han til Zenit St. Petersborg i en handel til mere end 50 millioner euro (370 millioner kroner).