Transfer-deadline: FCK henter endnu en landsholdsspiller hjem fra Serie A, og Liverpool har købt midtstopper

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/tt/Ritzau Scanpix





Fodbold. Kasper Junker kritiserede for en uge siden sin klub Bodø/Glimt. Ifølge danskeren brød det norske mesterhold en aftale ved ikke at få arrangeret en transfer til en ny klub trods interesse fra større adresser.

Forholdet er nok ikke blevet bedre i løbet af det seneste døgn. Søndag rejste Junker til Tyrkiet for at færdiggøre en aftale med Kayserispor. Men sent søndag aften udsendte Bodø/Glimt en pressemeddelelse om, at man har trukket sig fra forhandlingerne med den tyrkiske klub. De to parter var enige om en pris på omkring 18 mio. kr, men Bodø/Glimt har ikke følt, at man kunne få stillet de fornødne garantier til betalingen af beløbet.

»Bodø/Glimt har i de sidste fem år haft dårlige erfaringer i lignende overgangssager, hvilket betyder, at klubben har et specielt behov for, at overgangene sikres med de nødvendige garantier og har en forudsigelig struktur«, skriver klubben.

Nu ser det ud til, at Junker må blive i det nordlige Norge, da transfervinduet lukker ved midnat. Junker scorede 27 gange for Bodø/Glimt i 2020-sæsonen.

Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Fodbold. Islandske Kjartan Finnbogason fik 30. januar ophævet sin kontrakt med AC Horsens af familiære årsager efter 140 kampe og 58 mål i den gule trøje.

»Vi har valgt at imødekomme et ønske fra Kjartan om at få ophævet kontrakten, så han kan komme tilbage til Island, og det er vi selvfølgelig kede af, for vi kunne godt have brugt hans kvaliteter, men vi vil omvendt ikke stå i vejen for ham. Vi skylder ham en stor tak for det, han har leveret for klubben, og vi ønsker ham alt muligt held og lykke fremover«, udtalte sports- og talentchef Niels Erik Søndergård dengang. Finnbogason nåede dog ikke længere vestpå end Esbjerg, som han har skrevet kontrakt med frem til sommeren 2021. Esbjerg ligner en mulig oprykker fra 1. division, mens AC Horsens ligner en nedrykker i Superligaen.

»EfB er en stor klub, som hører til i Superligaen, så da muligheden opstod for, at jeg kan spille her, kunne jeg ikke sige nej«, siger Finnbogason til Esbjergs hjemmeside.

Fodbold. FC Barcelona-træner Ronald Koeman er tosset over, at Lionel Messis lønforhold er blevet lækket til avisen Mundo Deportivo. Avisen beretter, at Messi tjener omkring en milliard kroner om året i sin nuværende fireårige aftale. Messi satte i 2017 sin signatur på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021, og som har en samlet værdi af 555.237.619 euro. Det svarer til fire milliarder og 129 millioner kroner.