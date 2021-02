Tidspunktet for guldholdets hjemkomst er hemmelig

VM-håndbold. Under normale omstændigheder ville Københavns Rådhus i disse timer gøre klar til at modtage håndboldherrerne til pandekager og en tur på balkonen for at fejre VM-guldet. Men der bliver af gode grunde ingen offentlig hyldest af verdens bedste landshold, som det senest var tilfældet i 2019.

»Desværre, men vi ville rigtig gerne (på rådhuset, red.). Men det bliver ikke til noget. Jeg ønsker ikke at være lyseslukker, men det er bare en anden tid, vi lever i«, siger direktør i Dansk Håndbold Forbund (DHF) Morten Stig Christensen til BT og uddyber:

»Jeg tror også godt, at folk kan forstå, at vi ikke skal have en superspreder-begivenhed. Det ville også være ulovligt, og så ville politiet stoppe det«.

Håndboldherrerne flyver mandag hjem til Danmark. Men det er hemmeligt, hvornår de præcis lander i Københavns Lufthavn for at undgå en situation, hvor der trods coronarestriktioner kunne samles mange mennesker omkring dem, hvis tidspunktet var offentligt kendt.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/tt/Ritzau Scanpix

Fodbold. Kasper Junker kritiserede for en uge siden sin klub Bodø/Glimt. Ifølge danskeren brød det norske mesterhold en aftale ved ikke at få arrangeret en transfer til en ny klub trods interesse fra større adresser.

Forholdet er nok ikke blevet bedre i løbet af det seneste døgn. Søndag rejste Junker til Tyrkiet for at færdiggøre en aftale med Kayserispor. Men sent søndag aften udsendte Bodø/Glimt en pressemeddelelse om, at man har trukket sig fra forhandlingerne med den tyrkiske klub. De to parter var enige om en pris på omkring 18 mio. kr, men Bodø/Glimt har ikke følt, at man kunne få stillet de fornødne garantier til betalingen af beløbet.

»Bodø/Glimt har i de sidste fem år haft dårlige erfaringer i lignende overgangssager, hvilket betyder, at klubben har et specielt behov for, at overgangene sikres med de nødvendige garantier og har en forudsigelig struktur«, skriver klubben.

Nu ser det ud til, at Junker må blive i det nordlige Norge, da transfervinduet lukker i ved midnat. Junker scorede 27 gange for Bodø/Glimt i 2020-sæsonen.

Fodbold. FC Barcelona-træner Ronald Koeman er tosset over, at Lionel Messis lønforhold er blevet lækket til avisen Mundo Deportivo. Avisen beretter, at Messi tjener omkring en milliard kroner om året i sin nuværende fireårige aftale. Messi satte i 2017 sin signatur på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021, og som har en samlet værdi af 555.237.619 euro. Det svarer til fire milliarder og 129 millioner kroner.

»Hvem end der har lækket Messis kontrakt har ikke en fremtid i klubben«, lød det fra Koeman på et pressemøde sent søndag aften efter FC Barcelonas sejr på 2-1 over Athletic Bilbao.

»Vi er nødt til at finde ud af, hvordan oplysningerne er endt i pressen. Vi skal fokusere på sæsonen og ikke problemet, men der er mennesker, som ønsker at skade Barca og Leo«.

Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Fodbold. De store hold i Premier League fortsætter med at have problemer mod de små. Forleden tabte Manchester United på hjemmebane til Sheffield United, og søndag aften måtte Tottenham gå fra banen efter et nederlag på 1-0 til Brighton, der ligger nummer 17. Danske Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen. Tottenham er placeret som nummer seks i Premier League.