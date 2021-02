Håndboldherrerne er landet i mennesketom Københavns Lufthavn

Normalt er et verdensmesterskab i håndbold lig med heltemodtagelse, fest, farver og rådhuspandekager. Sådan er det ikke for Danmarks herrelandshold i håndbold, som netop er landet i Københavns Lufthavn.

De nykårede verdensmestres fly fra Kairo er netop landet i Kastrup lige efter klokken 16.30 efter at være blevet fulgt af to F16-fly i dansk luftrum. Men der har ikke været inviteret til sædvanlig guldfest i lufthavnen. For det skulle undgås, at hjemkomsten på nogen måde fik karakter af de fejringer, de danske fans tidligere har givet håndboldherrerne efter store resultater.

Derfor er det kun pressen og en række repræsentanter fra DHF, som er til stede ved modtagelsen af holdet i lufthavnens Terminal 3. Ikke en eneste rød-hvid fan har taget opstilling.