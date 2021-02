Fans verden over lufter deres vrede over storklubbers planer om en lukket liga

Fodbold. En lukket europæisk superliga forbeholdt de største og rigeste klubber? Nej tak, lyder det fra den paneuropæiske fanorganisation Football Supporters Europe. Det drejer sig for meget om penge og alt for lidt om fodbold og følelser. »Bevæggrunden for en lukket liga er enkel: Det giver store klubber mulighed for succes udenfor banen, selv når de fejler inde på banen. Det er en designet liga, hvor konkurrence ikke er et parameter«, hedder det blandt andet i et statement underskrevet af mere end 200 fangrupperinger, herunder Brøndby Support, FCK Fan Club, Black Wolves (FCM) og adskillige af de mest toneangivende internationale sammenslutninger som Manchester United Supporters Trust og Südkurve München (Bayern München).

Fodbold. FC København skrevet mandag kontrakt med landsholdsemnet Lukas Lerager, der er lejet i italienske Genoa med en købsoption. Lerager siger til fck.dk, at da henvendelsen fra københavnerne kom, så var der ikke så meget at rafle om: Muligheden var for god at sige nej til, fortæller midtbanespilleren, der nu slutter sig til en voksende gruppe af FCK-spillere, der bejler til nogle af de yderste mandater i landstræner Kasper Hjulmands kommende EM-trup.

Tennis. Mikael Torpegaard har fået en god start på opvarmningsturneringen, inden grand slam-debuten i Australian Open i den kommende uge. Således besejrede Torpegaard tidligt tirsdag morgen dansk tid spanske Pedro Martinez med 6-4, 7-5 i ATP-turneringen Great Ocean Road Open i Melbourne. I næste runde venter polske Hubert Hurkacz, som er seedet som nummer tre ved Great Ocean Road Open og ligger nummer 29 i verden. Torpegaard ligger nummer 193, men scorede med sejren sine første 10 point til ranglisten i ATP-regi – og ca. 25.000 kroner i præmiepenge. »Det var en kanongod match fra begge sider, og jeg er selvfølgelig rigtig glad for min første ATP-sejr«, siger Torpegaard ifølge Ritzau efter kampen.

Direkte sport i tv Tirsdag 2. februar TV 2 Sport 8.30 Tennis: Yarra Valley Classic 20.00 Håndbold: Randers-København (k) 01.30 Basketball: Brooklyn-LA Clippers TV3 Sport 18.00 Fodbold: Randers-AC Horsens 20.00 Fodbold: Vejle-AGF 00.05 Ishockey: NY Islanders-Buffalo TV3 Max 19.00 Fodbold: Sheffield United-WBA 21.15 Fodbold: Newcastle-Crystal Palace Xee 19.00 Fodbold: Wolverhampton-Arsenal 21.15 Fodbold: Man. United-Southampton Eurosport 1 07.00 Tennis: ATP World Tour Eurosport 2 20.00 Basketball: Trentino-Metropolitans TV 2 Sport X 07.30 og 00.00 Tennis: ATP Cup Vis mere

Ishockey. Sønderjyske ishockey får tilgang af den amerikanske angriber Matt Salhany. Den 28-årige er hentet til Vojens-klubben med økonomisk støtte fra fans og sponsorer.

Håndbold. Norske Moa Högdahl vil også i næste sæson være en del af Viborg HK’s hold i Bambusa Kvindeligaen. Det skriver Ritzau. Högdahl er på kontrakt indtil sommeren 2022, men begge parter havde en option på at stoppe samarbejdet et år tidligere. Ingen af dem havde dog lyst til at udnytte optionen, og den er nu udløbet. Viborg får i næste sæson tilgang af den danske landsholdsspiller Lærke Nolsøe. Hun skifter fra Nykøbing Falster Håndbold.

Olympisk. Præsidenten for den japanske OL-organisationskomité slår maner enhver tvivl om afviklingen af OL i Tokyo i juli og august i jorden. Det fastslår Yoshiro Mori tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Vi afholder OL, uanset hvordan coronavirussituationen ser ud«, siger Yoshiro Mori, der mener, at fokus bør være på, hvordan man afvikler OL, og ikke om det kommer til at ske. »Vi må overveje nye muligheder at være vært for OL på«.

Tennis. Det spanske ikon Rafael Nadal har trukket sig fra en kamp i ATP Cup, hvor formen pudses af før Australian Open. Rafael Nadal har på ny rygproblemer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Everton fra den engelske Premier League har købt den norske landsholdsangriber Joshua King fra Bournemouth i den næstbedste række.

Fodbold. Andetsteds i Premier League har Arsenal sendt tre spillere ud på lejeophold. Den 23-årige kantspiller Ainsley Maitland-Niles skal spille for en plads på det engelske EM-hold med kampe for West Bromwich Albion, mens 21-årige søger lykken i Newcastle. Endelig er den 28-årige midtstopper og 2014-verdensmester Shkodran Mustafi skiftet til tyske Schalke.