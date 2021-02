Letland bliver eneste vært for det VM, der blev taget fra Hviderusland

Ishockey. Letland overtager hele værtskabet for den VM-slutrunde i maj og juni, som ellers skulle være delt med Hviderusland. Det Internationale Ishockeyforbund, IIHF, fratog af sikkerhedsmæssige hensyn det uroplagede Hviderusland medværtsskabet, som Danmark, Slovakiet og Litauen derefter lagde billet ind på, men nu har IIHF af hensyn til størst mulig sikkerhed i forhold til coronasmitte vedtaget, at alle kampene skal afvikles i Riga, Letlands hovedstad. »Vi mener, at det gør os i stand til at være mere fleksible kun at afholde det i et land. Det sparer os udgifter ved at lave en coronaboble, og vi kan gøre klar til at modtage fans, hvis det er sikkert nok«, siger IIHF’s præsident, René Fasel.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) måtte indkassere et underskud på 2,3 mio. kr. i det coronahærgede 2020. Tomme tribuner til landskampene betød manglende indtægter i størrelsesordenen 20-25 mio. kr., vurderer DBU, der ikke desto mindre er tilfreds med årets resultat. »På positivsiden i 2020 skal det bemærkes, at DBU har lykkedes at tabsminimere. Dels ved at aflyse en række aktiviteter, men også ved at undgå udgifter i stort omfang«, skriver DBU på unionens hjemmeside.

Fodbold. Der er kaotiske tilstande i den franske storklub Marseille. Sportsligt går det skidt med en 9.-plads i ligaen og i lørdags var en stor gruppe fans så vrede, at de stormede klubbens træningsanlæg, hvilket fik Ligue 1 til at udsætte lørdagens hjemmekamp mod Rennes, da de frygtede ballade på stadion. Mandag, da transfervinduet lukkede, havde Marseille-ledelsen så skrevet kontrakt med Olivier Ntcham fra skotske Celtic. En spiller, som træner Andre Villas-Boas tirsdag siger, han ikke kan bruge til noget. »Det er en beslutning, som jeg ikke har truffet. Jeg hørte om handlen i medierne i morges, da jeg var stået op«, siger den portugisiske træner tirsdag ifølge AP. »Jeg sagde ’nej’ til spilleren«, uddyber Villas-Boas, der nu har tilbudt at gå af som træner. Et tilbud, som bestyrelsen svarede på ved at suspendere træneren.

Fodbold. En lukket europæisk superliga forbeholdt de største og rigeste klubber? Nej tak, lyder det fra den paneuropæiske fanorganisation Football Supporters Europe. Det drejer sig for meget om penge og alt for lidt om fodbold og følelser. »Bevæggrunden for en lukket liga er enkel: Det giver store klubber mulighed for succes udenfor banen, selv når de fejler inde på banen. Det er en designet liga, hvor konkurrence ikke er et parameter«, hedder det blandt andet i et statement underskrevet af mere end 200 fangrupperinger, herunder Brøndby Support, FCK Fan Club, Black Wolves (FCM) og adskillige af de mest toneangivende internationale sammenslutninger som Manchester United Supporters Trust og Südkurve München (Bayern München). Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og de underliggende kontinentale forbund advarede for nogle uger siden om en lukket liga. Spillere, der deltager i en lukket liga, vil være bandlyste fra at deltage i VM-turneringen og kontinentale slutrunder som eksempelvis EM, meddelte Fifa.

Cykling. Med de to tidligere Tour de France-vindere, colombianeren Egan Bernal og waliseren Geraint Thomas, samt blandt andre den italienske enkeltstartsverdensmester Filippo Ganna og polakken Michal Kwiatkowski stiller det britiske Ineos Grenadiers med en frygtindgydende stærk trup til sæsonens første europæiske etapeløb Etoile de Bessèges. 11 af de 19 mandskaber fra 1. division er til start i det fem dage lange sydfranske arrangement, der begynder onsdag. Syv danskere står på deltagerlisten: Mads Pedersen og Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), Michael Valgren (EF), Frederik Wandahl (Bora-hansgrohe), Andreas Kron (Lotto Soudal), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) og Andreas Stokbro (Qhubeka Assos).

Fodbold. Den tyske klub RB Leipzig har frem til 8. februar til at finde ud af, hvor 1/8-finalehjemmekampen i Champions League mod Liverpool skal spilles. Opgøret, der er programsat til 16. februar, er blevet varm kartoffel, da der i Tyskland er indrejseforbud med fly for personer fra særligt coronaramte områder som Storbritannien. De nuværende tyske regler gælder til 17. februar. RB Leipzig meddeler tirsdag, at de har ansøgt om særlig tilladelse hos det tyske politi, så Liverpool-holdet kan komme til byen. Får Liverpool-spillerne ikke indrejsetilladelse, skal Leipzig i samarbejde med Uefa finde et alternativ. Og sker det ikke, så taberdømmes tyskerne. En mulighed er dog, at Liverpool og Leipzig bytter hjemmebane, så det første opgør spilles i Liverpool og returkampen i Leipzig. Uefa skal i henhold til reglerne have oplyst, hvor kampen spilles, senest 8. februar.

Fodbold. FC København skrevet mandag kontrakt med landsholdsemnet Lukas Lerager, der er lejet i italienske Genoa med en købsoption. Lerager siger til fck.dk, at da henvendelsen fra københavnerne kom, så var der ikke så meget at rafle om: »Muligheden var for god at sige nej til«, fortæller midtbanespilleren, der nu slutter sig til en voksende gruppe af FCK-spillere, der bejler til nogle af de yderste mandater i landstræner Kasper Hjulmands kommende EM-trup. Lukas Lerager må vente med at få sin FC København-debut, indtil han har overholdt coronareglerne og er blevet testet negativ en gang mere. FCK møder AaB onsdag og Horsens på søndag.

Fodbold. Den engelske træner Stuart Baxter har arbejdet i adskillige lande de seneste 35 år og vundet mesterskaber i blandt andet Sverige og Sydafrika. Et sted han næppe skal søge arbejde i umiddelbar fremtid, er i Indien, hvor han netop er blevet fyret af klubben Odisha. Fyringen kom som følge af, at Baxter efter en kamp havde fremsat voldsom kritik mod dommere og sagt, at hans spillere nærmest skulle udsættes for voldtægt for at få tilkendt straffespark. »Det er fuldstændig uacceptabelt, uanset hvilken kontekst det er sagt i«, hedder det i en statement fra klubben.

Tennis. Mikael Torpegaard har fået en god start på opvarmningsturneringen, inden grand slam-debuten i Australian Open i den kommende uge. Således besejrede Torpegaard tidligt tirsdag morgen dansk tid spanske Pedro Martinez med 6-4, 7-5 i ATP-turneringen Great Ocean Road Open i Melbourne. I næste runde venter polske Hubert Hurkacz, som er seedet som nummer tre ved Great Ocean Road Open og ligger nummer 29 i verden. Torpegaard ligger nummer 193, men scorede med sejren sine første 10 point til ranglisten i ATP-regi – og ca. 25.000 kroner i præmiepenge. »Det var en kanongod match fra begge sider, og jeg er selvfølgelig rigtig glad for min første ATP-sejr«, siger Torpegaard ifølge Ritzau efter kampen.

Direkte sport i tv Tirsdag 2. februar TV 2 Sport 8.30 Tennis: Yarra Valley Classic 20.00 Håndbold: Randers-København (k) 01.30 Basketball: Brooklyn-LA Clippers TV3 Sport 18.00 Fodbold: Randers-AC Horsens 20.00 Fodbold: Vejle-AGF 00.05 Ishockey: NY Islanders-Buffalo TV3 Max 19.00 Fodbold: Sheffield United-WBA 21.15 Fodbold: Newcastle-Crystal Palace Xee 19.00 Fodbold: Wolverhampton-Arsenal 21.15 Fodbold: Man. United-Southampton Eurosport 1 07.00 Tennis: ATP World Tour Eurosport 2 20.00 Basketball: Trentino-Metropolitans TV 2 Sport X 07.30 og 00.00 Tennis: ATP Cup Vis mere

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og doublemakkeren Rohan Bopanna fra Indien fik kun en kamp ved ATP-turneringen Murray River Open i Melbourne. Parret tabte 4-6, 3-6 til James Duckworth og Marc Polmans fra Australien.

Ishockey. Sønderjyske ishockey får tilgang af den amerikanske angriber Matt Salhany. Den 28-årige er hentet til Vojens-klubben med økonomisk støtte fra fans og sponsorer.

Håndbold. Norske Moa Högdahl vil også i næste sæson være en del af Viborg HK’s hold i Bambusa Kvindeligaen. Det skriver Ritzau. Högdahl er på kontrakt indtil sommeren 2022, men begge parter havde en option på at stoppe samarbejdet et år tidligere. Ingen af dem havde dog lyst til at udnytte optionen, og den er nu udløbet. Viborg får i næste sæson tilgang af den danske landsholdsspiller Lærke Nolsøe. Hun skifter fra Nykøbing Falster Håndbold.

Olympisk. Præsidenten for den japanske OL-organisationskomité slår maner enhver tvivl om afviklingen af OL i Tokyo i juli og august i jorden. Det fastslår Yoshiro Mori tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Vi afholder OL, uanset hvordan coronavirussituationen ser ud«, siger Yoshiro Mori, der mener, at fokus bør være på, hvordan man afvikler OL, og ikke om det kommer til at ske. »Vi må overveje nye muligheder at være vært for OL på«.

Tennis. Det spanske ikon Rafael Nadal har trukket sig fra en kamp i ATP Cup, hvor formen pudses af før Australian Open. Rafael Nadal har på ny rygproblemer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Everton fra den engelske Premier League har købt den norske landsholdsangriber Joshua King fra Bournemouth i den næstbedste række.

Fodbold. Andetsteds i Premier League har Arsenal sendt tre spillere ud på lejeophold. Den 23-årige kantspiller Ainsley Maitland-Niles skal spille for en plads på det engelske EM-hold med kampe for West Bromwich Albion, mens 21-årige søger lykken i Newcastle. Endelig er den 28-årige midtstopper og 2014-verdensmester Shkodran Mustafi skiftet til tyske Schalke.