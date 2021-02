I stjernetræner Klopps fodspor: »Han er 100 procent et kæmpe trænertalent«

Fodbold. Den nyansatte danske træner i den tyske Bundesliga-klub Mainz 05, Bo Svensson, var som spiller aktiv i klubben under stjernetræneren Jürgen Klopp, der nu er i Liverpool. Da Svensson blev ansat i begyndelsen af januar, nævnte han Klopp som en stor inspiration. Respekten mellem Svensson og Klopp går tilsyneladende begge veje, for Liverpool-bossen roser i et interview hos ARD nemlig danskeren. »At Bo nu er blevet træner, er en fremragende historie. Han er 100 procent et kæmpe trænertalent«, siger Klopp. Bo Svensson har hentet fire point i sine første fem kampe med Mainz, der fortsat ligger til nedrykning fra Bundesligaen, hvor der resterer 15 spillerunder.

Fodbold. Southamptons 19-årige schweizer Alexandre Jankewitz spillede 79 sekunder i sin startdebut mod Manchester United, inden han blev udvist og hans exit gav United frit spillerum til at tangere rekorden for største sejr i Premier League: 9-0! »Han straffede gutterne på banen. De var hjælpeløse, efter at han blev sendt ud«, siger Southamptons østrigske manager, Ralph Hasenhüttl, ifølge nyhedsbureauet AFP. »Hvad kan jeg sige? Det er frygteligt, men vi kom tilbage efter det første 0-9-nederlag, og det er vi nødt til at gøre igen«, siger Ralph Hasenhüttl med henvisning til, at klubben i sidste sæson tabte med samme voldsomme cifre til Leicester.

En ordentlig snitter De største sejre i Premier League 2. februar 2021: Manchester United - Southampton FC 9-0

Manchester United - Southampton FC 9-0 25. oktober 2019: Southampton FC - Leicester City 0-9

Southampton FC - Leicester City 0-9 4. marts 1995: Manchester United - Ipswich Town 9-0

Manchester United - Ipswich Town 9-0 22. november 2009: Tottenham Hotspur - Wigan Athletic 9-1

Tottenham Hotspur - Wigan Athletic 9-1 21. september 2019: Manchester City - Watford FC 8-0

Manchester City - Watford FC 8-0 18. oktober 2014: Southampton FC - Sunderland AFC 8-0

Southampton FC - Sunderland AFC 8-0 23. december 2012: Chelsea FC - Aston Villa 8-0

Chelsea FC - Aston Villa 8-0 9. maj 2010: Chelsea FC - Wigan Athletic 8-0

Chelsea FC - Wigan Athletic 8-0 19. september 1999: Newcastle United - Sheffield Wednesday 8-0

Newcastle United - Sheffield Wednesday 8-0 11. maj 2008: Middlesbrough FC - Manchester City 8-1 Ritzau

Fodbold. Atlético Madrids 21-årige portugisiske stjerneangriber João Félix er testet positiv for corona og sendt i isolation.

Ishockey. Efter tirsdagens beslutning om at lade Letland og hovedstaden Riga afvikle hele VM-turneringen i maj og juni står det klart, at det danske VM-holds hjemmebane i gruppe A bliver i Olympic Sports Centre, som nu skal ombygges til en hockeyhal med plads til 6.000 tilskuere. Som udgangspunkt skal VM spilles uden tilskuere, meddeler Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), men tillader coronasituationen tilskuere, kan IIHF med tre dages varsel være i stand til at udbyde billetter til hungrende fans. IIHF fratog for nylig det politisk uroplagede Hviderusland medværtskabet for VM af ’sikkerhedsmæssige årsager’, som det officielt hed sig.

Fodbold. FC Københavns tidligere tekniske direktør Frederik Leth skulle ikke gå længe arbejdsløs efter bruddet med den danske klub i forbindelse med omstruktureringen i kølvandet på eksmanager Ståle Solbakkens fyring i efteråret 2020. 27-årige Frederik Leth oplyser således ifølge Ritzau på LinkedIn, at han er tiltrådt som Head of Football Research i Premier League-klubben Aston Villa, hvor han genforenes med en anden tidligere teknisk direktør i FCK, Johan Lange. Johan lange er sportsdirektør i den store Birmingham-klub.

Direkte sport i tv Onsdag 3. februar TV 2 Sport 8.30 Tennis: WTA Melbourne (k) 14.40 Cykling: Etoile de Besseges, 1. etape 18.30 Håndbold: Fredericia-KIF Kold. (m) 20.30 Håndbold: Esbjerg-Herning/Ik. (k) 1.00 Basketball: Milwaukee-Indiana TV3 Sport 18.30 Fodbold: Wolfsburg-Schalke 04 20.30 Fodbold: Leeds-Everton 23.35 Ishockey: Tampa Bay-Detroit TV3 Max 19.00 Fodbold: Fulham-Leicester 21.15 Fodbold: Aston Villa-West Ham Xee 19.00 Fodbold: Burnley-Manchester City 21.00 Fodbold: Liverpool-Brighton CANAL 9 20.00 Fodbold: AaB-FC København Eurosport 1 7.00 Tennis: ATP World Tour (m) Eurosport 2 13.40 Cykelcross 18.00 Fodbold: OB-Lyngby 20.45 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 7.30/00.00 Tennis: ATP Cup (m) Vis mere

Fodbold. Dortmund cruisede mod en kvartfinale i den tyske pokalturnering og førte 2-0 hjemme mod Paderborn, men gæsterne fik reduceret og udlignet 7 minutter inde i tillægstiden, hvorfor Dortmund måtte på overarbejde for at sikre sig en 3-2-sejr i forlængelsen. Erling Haaland blev matchvinder for Dortmund, da han hamrede bolden i nettet efter at have fået bolden i dybden fra Thomas Delaney. »Jeg håber, seerne havde en fantastisk pokalaften. For os var det hårdt arbejde«, konstaterede den danske Dortmund-anfører Delaney overfor ARD. RW Essen fra Regionalligaen stod for tirsdagens helt store overraskelse, da de besejrede Leverkusen 2-1 efter forlænget spilletid. Kiel slog Darmstadt efter straffespark og er sammen med Bremen (2-0 over Fürth) ligeledes kvartfinalister.

Fodbold. Landsholdsspilleren Philip Billing skal have ny manager i Bournemouth. Klubben tabte tirsdag til Sheffield Wednesday og har efterfølgende fyret manager Jason Tindall. En ny chef overtager et Bournemouth-hold, der ligger på 6. pladsen i den næstbedste engelske række.

Tennis. Michael Torpegaard er færdig i Great Ocean Road Open i Melbourne, hvor danskeren forbereder sig til sin grandslamdebut ved Australian Open i næste uge. Den 26-årige Torpegaard tabte natten til onsdag dansk tid 4-6, 3-6 til Hubert Hurkacz fra Polen, der er tredjeseedet i Great Ocean Road Open.

Håndbold. Kvinderne fra Sønderjyske har skrevet kontrakt med målvogteren Stine Broløs, som til sommer skifter fra ligaholdet Randers HK til klubben i den næstbedste række på en toårig kontrakt.

Håndbold. Sloveneren Sebastian Skube forlader Bjerringbro-Silkeborg (BSH) efter syv år i klubben. BSH oplyser, at begge parter var interesseret i at forlænge samarbejdet, men man kunne ikke blive helt enige om en ny aftale.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede til slutresultatet 3-1, da han med Winnipeg besejrede Calgary i NHL med 3-1. Det var Ehlers sjette mål i denne sæson.

Fodbold. Cristiano Ronaldo sørgede tirsdag med to mål for, at Juventus kom et skridt tættere på en plads i finalen i Coppa Italia ved at vinde 2-1 i Milano mod Inter i den første semifinale. Der er returkamp om en uge. Atalanta og Napoli kæmper om den anden finaleplads.