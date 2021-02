9-0: En 19-årigs udvisning efter 79 sekunder gjorde et helt hold hjælpeløst

Direkte sport i tv Onsdag 3. februar TV 2 Sport 8.30 Tennis: WTA Melbourne (k) 14.40 Cykling: Etoile de Besseges, 1. etape 18.30 Håndbold: Fredericia-KIF Kold. (m) 20.30 Håndbold: Esbjerg-Herning/Ik. (k) 1.00 Basketball: Milwaukee-Indiana TV3 Sport 18.30 Fodbold: Wolfsburg-Schalke 04 20.30 Fodbold: Leeds-Everton 23.35 Ishockey: Tampa Bay-Detroit TV3 Max 19.00 Fodbold: Fulham-Leicester 21.15 Fodbold: Aston Villa-West Ham Xee 19.00 Fodbold: Burnley-Manchester City 21.00 Fodbold: Liverpool-Brighton CANAL 9 20.00 Fodbold: AaB-FC København Eurosport 1 7.00 Tennis: ATP World Tour (m) Eurosport 2 13.40 Cykelcross 18.00 Fodbold: OB-Lyngby 20.45 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 7.30/00.00 Tennis: ATP Cup (m) Vis mere

Fodbold. Southamptons 19-årige schweizer Alexandre Jankewitz spillede 79 sekunder i sin startdebut mod Manchester United, inden han blev udvist og hans exit gav United frit spillerum til at tangere rekorden for største sejr i Premier League: 9-0! »Han straffede gutterne på banen. De var hjælpeløse, efter at han blev sendt ud«, siger Southamptons østrigske manager, Ralph Hasenhüttl, ifølge nyhedsbureauet AFP. »Hvad kan jeg sige? Det er frygteligt, men vi kom tilbage efter det første 0-9-nederlag, og det er vi nødt til at gøre igen«, siger Ralph Hasenhüttl med henvisning til, at klubben i sidste sæson tabte med samme voldsomme cifre til Leicester.

Tennis. Michael Torpegaard er færdig i Great Ocean Road Open i Melbourne, hvor danskeren forbereder sig til sin grandslamdebut ved Australian Open i næste uge. Den 26-årige Torpegaard tabte natten til onsdag dansk tid 4-6, 3-6 til Hubert Hurkacz fra Polen, der er tredjeseedet i Great Ocean Road Open.

Fodbold. Dortmund cruisede mod en kvartfinale i den tyske pokalturnering og førte 2-0 hjemme mod Paderborn, men gæsterne fik scoret to gange i de sidste 11 minutter af den ordinære tid, hvorfor Dortmund måtte på overarbejde for at sikre sig en 3-2-sejr. Emre Can blev matchvinder, da han hamrede bolden i nettet efter at have fået bolden fra Thomas Delaney lidt tilfældigt efter et hjørnespark.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede til slutresultatet 3-1, da han med Winnipeg besejrede Calgary i NHL med 3-1. Det var Ehlers sjette mål i denne sæson.

Fodbold. Cristiano Ronaldo sørgede tirsdag med to mål for, at Juventus kom et skridt tættere på en plads i finalen i Coppa Italia ved at vinde 2-1 i Milano mod Inter i den første semifinale. Der er returkamp om en uge. Atalanta og Napoli kæmper om den anden finaleplads.