14. runde i Superligaen: FCK indleder forårets jagt med sejr efter kæmpe kolbøtte

Superligaen 14. runde Tirsdag Randers - Horsens 3-0 Vejle - AGF 0-0 Onsdag OB - Lyngby 0-1 AaB - FC København 2-3 Torsdag 18.00 FC Midtjylland-SønderjyskE (TV3 Sport) 20.00 FC Nordsjælland-Brøndby (TV3+) Alle resultater og stillingen



AaB - FC København 2-3

1-0 Rasmus Thelander (9) 2-0 Marcus Hannesbo (38) 2-1 Karlo Bartolec (53) 2-2 Jens Stage (58) 2-3 Rasmus Falk (79)

FC København vendte i årets første kamp et truende nederlag til sejr, da holdet gæstede Aalborg i forårspremieren onsdag.

Debuterende AaB-cheftræner Marti Cifuentes måtte dermed se hjemmeholdet smide en føring på 2-0 ved pausen af opgøret, som københavnerne vandt 3-2.

Gæsterne vendte kampen fuldstændigt i anden halvleg, hvor Rasmus Falk scorede FCK’s tredje mål til slut.

I opgøret lagde AaB bedst ud med en markant boldbesiddelse. Det var dog, når FC København sad på bolden, at nordjyderne viste sig som farligst.

Det var nemlig omstillingerne, som hjemmeholdet satsede på. Alt imens var gæsterne mere tålmodige i det opbyggende spil. AaB formåede dog at bryde det flere gange og gjorde sig farlige i de situationer.

Ti minutter inde i kampen bragte midtstopperen Rasmus Thelander hjemmeholdet fortjent foran, da han skruede et hovedstød mod det lange hjørne efter et hjørnespark.

Det udbyggede 18-årige Marcus Hannesbo fem minutter før pausen. Tim Pricas indlæg ramte en af udeholdets spillere, hvorefter bolden faldt ned ved kantspilleren. Dermed scorede han i sin debutkamp i Superligaen.

Syv minutter inde i anden halvleg reducerede Karlo Bartolec, da indskiftede Mustapha Bundu fandt sin nye holdkammerat. Fra feltet sendte backen et skud mod mål, som snittede Rasmus Thelander og snød Jacob Rinne i AaB-målet.

Kort efter udlignede Jens Stage for gæsterne, da Jonas Wind dirigerede et hjørnespark videre med hovedet.

Med 12 minutter tilbage gjorde midtbanespilleren Rasmus Falk det til 3-2 for gæsterne, da han kørte et hurtigt samspil med Jonas Wind, der snød det nordjyske forsvar.

Med en følt afslutning sikrede han de tre point til FC København i forårspremieren.

Dermed hopper cheftræner Jess Thorups mandskab op på femtepladsen i Superligaen.

OB - Lyngby 0-1

0-1 Christian ’Greko’ Jakobsen (82). Udvist: Emmanuel Sabbi, OB (68)

Lyngby hentede onsdag aften sæsonens første sejr i Superligaen, da OB blev besejret 1-0 på udebane.

Det afgørende mål blev scoret af Christian ’Greko’ Jakobsen syv minutter før tid, hvor OB var reduceret til ti spillere.

Snevejret satte sit præg på kampen, selv om banen var blevet ryddet for sne. Et utroligt glat underlag gjorde det vanskeligt at spille poleret fodbold eller skabe mange chancer.

I sidste ende havde Lyngby de bedste muligheder, og det gav også afkast i form af tre point til gæsterne.

Lyngby er nu noteret for syv point og skubber med sejren AC Horsens ned på sidstepladsen

OB er fortsat nummer ni med 16 point efter 14 spillerunder.

Efter ti minutters forsinkelse blev kampen sat i gang, og allerede her havde der lagt sig et tyndt lag sne på banen, der ikke indbød til pasningsspil langs jorden.

Det var også OB, der med en direkte spillestil med bolde i dybden havde initiativet det meste af første halvleg.

Alligevel var det Lyngby, der var tættest på at score, men angriberen Emil Nielsen kunne akkurat ikke nå frem til bolden tæt under mål.

I en begivenhedsfattig anden halvleg opstod der pludselig lidt drama, da hjemmeholdets Emmanuel Sabbi modtog sit andet gule kort efter 67 minutter og blev udvist.

Få minutter senere fik Kasper Jørgensen en kæmpe chance for at bringe Lyngby foran, men forsvarsspilleren skovlede forsøget ved siden af mål.

Afgørelsen faldt med syv minutter tilbage, hvor Christian ’Greko’ Jakobsen akkurat fik trillet bolden over stregen til stor jubel for hele Lyngby-bænken.

OB kunne ikke svare tilbage, selv om det i sidste minut var tæt på, og dermed kunne jublen atter bryde løs hos gæsterne.

Vejle - AGF 0-0

AGF måtte tirsdag aften tage til takke med 0-0 og et enkelt point i Vejle efter en rodet affære i første runde af forårssæsonen i Superligaen.

De to mandskaber har ellers tradition for at spille målrige opgør mod hinanden, efter at hver af de sidste to indbyrdes kampe er endt med seks mål, men denne gang blev det altså en målløs fuser i Nørreskoven.

Spillet var præget af hårde fysiske dueller, og gang på gang var boldtab og fejlafleveringer skyld i, at holdene sjældent fik spillet sig til åbne målchancer.

Resultatet betyder, at AGF er på fjerdepladsen med 25 point for 14 kampe, mens Vejle sidder fast på tiendepladsen med 16 point.

Oprykkerne er nu uden sejr i de sidste otte superligakampe.

Det var fra kampens begyndelse en uskøn affære, hvor det var tydeligt, at begge hold skulle banke vinterrusten af sig på et ujævnt underlag.

Banens beskaffenhed besværliggjorde spillet, og der var langt mellem større målchancer i første halvleg, hvor ingen af holdene fik overtaget.

Samme tendens fortsatte efter pausen, selv om værterne indledningsvis havde et lille spilovertag, som dog ikke bar noget med sig.

Begge mandskaber blev derefter mere direkte i spillet, hvilket skabte flere chancer i begge ender. AGF-backen Casper Højer var tættest på midtvejs i anden halvleg, da han trykkede af fra kanten af feltet.

AGF pressede på til sidst og havde en stor tredobbelt chance i overtiden, men Vejle-defensiven holdt stand.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers FC - AC Horsens 3-0

1-0 Mathias Greve (5) 2-0 Vito Hammershøi-Mistrati (10) 3-0 Alhaji Kamara (57)