Hooligans anholdt for omfattende narkohandel og mord

Fodbold. 17 personer med tilknytning til hooliganmiljøet omkring de serbiske storklubber Partizan og Røde Stjerne er blevet arresteret af politiet i Beograd og sigtes for omfattende kriminalitet gennem mere end ti år, herunder også salg af stoffer og sågar mord. Det skriver AP. Politiet gennemførte razziaer ved begge klubbers hjemmebaner og sendte arbejdende personale hjem. Træningspas for de to klubbers spillere blev afbrudt. »Serbien er et anstændigt land, som ikke kan tolerere, at der er blevet skabt endnu en kriminel klan, der anser sig selv som værende stærkere end staten«, siger den serbiske indenrigsminister Aleksandar Vulin. Serbiske medier beretter, at lederen af Partizans fangruppe, Veljko Belivuk, er blandt de anholdte, der beskrives som yderligtgående nationalister, som via gode politiske forbindelser har kunnet operere i den kriminelle underverden uden af frygte indblanding fra myndighedernes side.

Fodbold. Med en sprudlende Pernille Harder som hattrick-skytte er Chelseas kvinder klar til at forsvare Liga Cup-trofæet. I semifinalen onsdag aften blev West Ham besejret hele 6-0. Harder scorede til 1-0, 3-0 og 6-0. I finalen 14. marts skal Harder og co. møde Bristol City.

Håndbold. Den norske Team Esbjerg-målvogter Rikke Graulund stopper i den vestjyske klub efetr denne sæson. Det oplyser hun til JydskeVestkysten. Rikke Graulund har skrevet en toårig kontrakt med Chambray Touraine.

Tennis. Et coronaudbrud på et hotel, der huser spillere, trænere og officials i forbindelse med flere opvarmningsturneringer forud for næste uges Australian Open, fortsætter med at give problemer i Melbourne. Torsdag er der således indført en regelændring i kvindernes opvarmningsturnering. Da mange kampe er udskudt grundet smitten, har Australiens Tennisforbund ifølge Ritzau besluttet, at kvinderne som udgangspunkt kun spiller to sæt. Vinder spillerne et hver, skal kampen afgøres i en tiebreak, hvor det gælder om at score ti point først.

Tennis. 17-årige Holger Rune er videre til kvartfinalerne ved ITF-turneringen i Villena i Spanien. Danskeren sejrede mod den femteseedede hollænder Jelle Sels 2-6, 6-0, 6-3. Nu venter en tjekkisk eller en slovakisk spiller fredag.

Cykling. Med 92 dage til starten på Giro d’Italia ligger det nu fast, at løbet starter 8. maj i Torino med en 9 km enkeltstart og derefter fortsætter med yderligere to etaper i Piemonte-regionen. Løbet skulle egentlig være startet på Sicilien, men den store ø i syd overtog i 2020 starttjansen fra Ungarn.

Antidoping. Det Internationale Testagentur (ITA) har lanceret en ny whistleblower-platform. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har allerede en whistleblower-platform og hilser endnu en af slagsen velkommen. »Siden Wada lancerede ’Speak Up’-programmet i 2017, har vi modtaget hundredvis af tip fra whistleblowere. Det har hjulpet dopingefterforskningen og været med til at sikre retfærdighed«, siger Wadas direktør for dopingefterforskning, Günter Younger.

Fodbold. Coronasmitten breder sig hos det spanske tophold Atlético Madrid. Onsdag meddelte klubben, at Joao Felix er smittet, og torsdag oplyser klubben, at også Moussa Dembele er blevet testet positiv.

Fodbold. Liverpools forsvarende engelske mestre tabte onsdag aften på hjemmebane til upåagtede Brighton med 0-1. Liverpool-manager Jürgen Klopp forklarer det andet hjemmebanenederlag på bare to uger med ’mental træthed’. »Vi var oppe mod en rigtig god modstander. Mentalt så vi ikke friske ud. De fortjente at vinde«, siger Klopp. »Vi ønskede at spille bedre og mere overbevisende. Vi mistede for mange bolde i lovende situationer«, siger Klopp og tilføjer: »Jeg ved, at gutterne kan aflevere fra A til B, men i dag lod det ikke til at være tilfældet«.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Liverpool mistede dermed terræn til topholdet Manchester City og er tvunget til søndag at vinde over netop City, hvis de vil forblive seriøse kandidater til titlen. »Som det ser ud lige nu, er vi ikke en del af titelkampen. Vi er syv point bag City, og de har en kamp i hånden«, siger Liverpool-backen Andrew Robertson

Stillingen i Premier League

Fodbold. Yussuf Poulsen scorede de to sidste mål, da RB Leipzig spillede sig frem til kvartfinalerne i den tyske pokalturnering med en sejr på 4-0 over Bochum.

Fodbold. Uden den suspenderede træner Andre Villas-Boas på sidelinjen spillede den skrantende storklub Marseille onsdag aften 2-2 i Ligue 1 på udebane mod Lens, hvor Marseille ellers førte 2-0. Andre Villas-Boas ligger efter en spillerhandel i åben krig med klubbens bestyrelse og tilbød i forgårs at gå af som træner. De tre tophold i Ligue 1 – Lille, Lyon og Paris SG – vandt alle deres kampe i 23. spillerunde.

Fodbold. Manageren i skotske Rangers, Steven Gerrard, rundede 100 sejre for klubben med onsdagens 1-0-gevinst på hjemmebane mod St. Johnstone. Dermed er Rangers 23 point foran Celtic i ligaen, som Rangers kan vinde for første gang i ti år. Det kræver bare en håndfuld sejre i de resterende 11 kampe. Rangers og Celtic mødes 20. marts.

Olympisk. Der er præcist et år til vinter-OL i Beijing og den danske chef de mission, Mikkel Sansone Øhrgaard, øjner en olympisk rekord i antallet af danske deltagere. »For ikke nok med, at vi har forventninger om OL-kvalifikation til blandt andre de danske speedskatere, alpinister og en skiskytte, så har begge vores to ishockeylandshold realistiske OL-kvalifikationsmuligheder«, siger Mikkel Sansone Øhrgaard ifølge Ritzau. Ved vinter-OL i Pyeongchang i 2018 stillede Danmark med 17 atleter, og den danske deltagerrekord var 18 atleter i Vancouver i 2010. Begge danske ishockeyhold skal spille en afgørende OL-kvalifikationspulje med fire nationer, hvor kun vinderen kommer til vinter-OL. Mændenes pulje spilles i august, mens kvindernes løber af stablen i november.

Olympisk. Det er ikke kun coronapandemien, der skaber panderynker hos de japanske OL-værter. Chefen for Japans OL-organisationskomité, Yoshiro Mori, har på et pressemøde torsdag undskyldt, at han har fremsat ’upassende’ kommentarer om kvindelige bestyrelsesmedlemmer. »Hvis vi øger antallet af kvinder i bestyrelsen, så er vi nødt til at være sikre på, at deres taletid bliver delvist begrænset. De har svært ved at stoppe, og det er irriterende«, sagde Mori på et møde ifølge avisen Asahi, hvilket har ført til krav om, at 83-årige Mori går af. »Hans kommentarer er i direkte strid med den olympiske ånd, som tager afstand fra forskelsbehandling og opfordrer til venskab, solidaritet og retfærdighed«, tweeter en ledende oppositionspolitiker, Renho Saito. I en udtalelse skriver Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at sagen ikke får konsekvenser, efter at Mori har undskyldt.

Fodbold. Få dage efter skiftet fra Manchester United brillerede midtbanespilleren Jesse Lingard med to mål for West Ham i 3-1-sejren ude over Aston Villa. West Ham-manager David Moyes mener, at Lingard i den form kan genvinde sin plads i den engelske landsholdstrup. »Jesse er stadig ved at vænne sig til os, ligesom at vi stadig er ved at vænne os til ham. Vi er meget begejstrede, eftersom at han virkelig gjorde en forskel. Hvis han fortsætter på den måde, varer det ikke længe, før han er tilbage i England-truppen«, siger David Moyes ifølge Ritzau til BT Sport.

Cykling. Michael Valgren fik onsdag en rigtig skidt start på 2021-sæsonen og sin tid som rytter hos EF Education-Nippo. Den danske cykelprofil styrtede således kort før målstregen på 1. etape af det franske løb Etoile de Besseges - Valgrens første løb i år - og brækkede to fingre. Det oplyser den danske sportschef på holdet, Matti Breschel, til TV2 Sporten.

Fodbold. Southamptons unge midtbanespiller Alexandre Jankewitz, der blev udvist efter få minutter af tirsdagens Premier League-kamp mod Manchester United, har været udsat for racisme på sociale medier. Det oplyser den sydengelske klub, som derfor har kontaktet politiet. De anmeldte racistiske skældsord mod den 19-årige schweizer, som er sort, kommer i kølvandet på, at Southampton tabte 0-9 til Manchester United tirsdag aften.

Fodbold. Det endte 0-0, da Napoli og Atalanta onsdag aften mødtes i den første af to semifinaler i den italienske pokalturnering, Coppa Italia. Dermed er det helt åbent inden returopgøret næste onsdag i Bergamo. Den samlede vinder skal møde enten Juventus eller Inter i pokalfinalen. Joakim Mæhle spillede hele kampen onsdag for Atalanta.