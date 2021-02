Amerikanere overtager dansk traditionsklub

Fodbold. Endnu en dansk klub er blevet overtaget af udenlandske ejere. Det er 1. divisionsklubben Esbjerg fB, der fredag meddeler, at amerikanske investorer overtager aktiemajoriteten og skyder 30 millioner kroner ind i klubben. Kredsen af investorer består af Chien Lee, Partners Path Capital, Pacific Media Group og Krishen Sud, som allerede er involveret i fodboldklubber i England, Frankrig, Schweiz og Belgien. De nye ejere i Esbjerg er i forvejen majoritetsaktionærer i engelske Barnsley FC, belgiske KV Oostende, fransk AS Nancy og har kapitalinteresse i schweiziske FC Thun.

»Vi er meget glade for at blive nye, betydningsfulde aktionærer i EfB, som de seneste 97 år har været en vigtig del af byen Esbjerg. EfB var attraktiv for os på grund af den imponerende historie, det stærke akademi samt de passionerede fans og sponsorer. Vi har til hensigt at fortsætte stilen med de dygtige unge spillere, og tilføje endnu mere dansk talent ved hjælp af vores dokumenterede data- og analyseplatform«, siger Paul Conway, talsmand for investorkredsen, som lige skal have endelig accept på en ekstraordinær generalforsamling 24. februar.

Foruden de nye midler fra amerikanerne har Claus Sørensen Gruppen besluttet at indskyde ti millioner kroner, og samles set kan Esbjerg se frem til 45,5 millioner kroner i ny aktiekapital. Esbjerg rykkede i 2020 ud af Superligaen, men satser på at være tilbage til den kommende sæson. Ni danske klubber er nu udenlandsk ejet: Esbjerg, Sønderjyske, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Vejle Boldklub, HB Køge, Fremad Amager, Vendsyssel FF og FC Helsingør.

Tennis. 18-årige Holger Rune er klar til semifinalen ved ITF-turneringen i Villena i Spanien. Her slog han Jonas Forejtek, der er nummer 367 i verden, i kvartfinalen med 6-4, 6-2.

Fodbold. Storklubben Ajax og Camerouns landshold må undvære målmand Andre Onana det næste år. Keeperen er af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) blevet idømt en karantæne på 12 måneder efter at være blevet testet positiv i en dopingprøve. Testen, som indeholdt det ulovlige stof furosemid, der er et vanddrivende middel, blev foretaget 30. oktober. Målmanden vil appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Ifølge Ajax er Onana ved en fejl kommet til at tage en af sin kones piller. Uefa har medgivet, at målmanden ikke havde intention om at snyde, men alligevel udstedt karantæne, fordi det er Onanas ansvar som professionel atlet at sørge for, at han ikke putter ulovlige stoffer i kroppen.

Tennis. Mikael Torpegaard skal i sin debut i grandslamsammenhæng i næste uge møde Lloyd Harris fra Sydafrika i 1. runde af Australian Open. 26-årige Torpegaard, der er nummer 193 i verden, har aldrig stået over for den 23-årige fra Cape Town, som ligger på verdensranglistens 91.-plads. Klarer Mikael Torpegaard opgøret mod Lloyd Harris, står der formentlig et noget mere meriteret navn på den anden side af nettet i 2. runde: Den 13. seedede belgier David Goffin.

»Jeg var af den overbevisning, at så længe det ikke var Novak Djokovic i første runde, så skal det nok gå«, siger Torpegaard til Ritzau og tilføjer: »Jeg kender Lloyd Harris lidt. Han er en rigtig god spiller, og i de her turneringer er der ikke nogen, der ikke er rigtig gode«.

Basketball. Flere af de store stjerner i NBA lufter ifølge Ritzau deres utilfredshed med, at den årlige All Star-kamp alligevel skal afvikles 7. marts. Det er dårlig idé, når pandemien hærger og kampprogrammet i forvejen er presset. »Jeg er på ingen måde entusiastisk omkring All-Star-kampen i år«, siger Los Angeles Lakers-stjernen LeBron James efter Lakers-sejren over Denver Nuggets natten til fredag dansk tid. »Hvis jeg bliver valgt, vil jeg være til stede fysisk, men ikke mentalt«, lyder det fra den 36-årige veteran. Sacramento Kings-spilleren De’Aaron Fox siger: »For at være helt ærlig synes jeg, det er dumt«.

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho måtte sent torsdag se sit hold tabte 0-1 til Chelsea på hjemmebane i Premier League. Mourinho kan trods en stime af dårlige resultater stadig få øje på holdånden i sin trup. »Jeg så en samhørighed. Det er ikke nemt at se samhørighed med dårlige resultater, nederlag, vanskeligheder og skader«, siger han ifølge det britiske nyhedsbureau PA og tilføjer: »Det er meget nemt at udvise sammenhold, når du er oppe i skyerne og vinder kampe, og når alt er fantastisk«. I midten af december lå Tottenham øverst i tabellen, men siden holdet tabte til Liverpool på Anfield den 16. december, har Spurs tabt fem ud af deres næste ni kampe.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Tennis. 39-årige Serena Williams har ved semifinalestadiet trukket sig fra en opvarmningsturnering til Australian Open med en skulderskade. I WTA-turneringen Yarra Valley Classic skulle hun have mødt verdensetteren Ashleigh Barty. Det er uklart, om Serena Williams’ deltagelse ved Australian Open er i fare.

Tennis. Alle spillere og andre med tilknytning til Australian Open, der blev sendt i karantæne onsdag i forbindelse med et smitteudbrud på et hotel, er blevet testet negative. Det oplyser turneringen fredag.

Tennis. Australske Nick Kyrgios viste sig igen fra sin temperamentsfulde side, da han tabte 3-6, 4-6 mod kroatiske Borna Coric ved Murray River Open i Melbourne. Undervejs i processen nåede Nick Kyrgios at ødelægge en ketsjer og kaste den op på tribunerne, skriver Ritzau.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede til 1-0, da han med Columbus Blue Jackets slog Dallas Stars 4-3 i NHL. I sæsonens 12 kampe har Bjorkstrand scoret fire mål og lavet seks assister. Andetsteds i NHL havde målmand Frederik Andersen 16 redninger for Toronto i holdets 7-3-sejr mod Vancouver. Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers på holdet vandt, da Calgary Flames blev slået med 4-1.