Zlatan runder 500 mål, da Milan stryger til tops i Serie A

Fodbold. AC Milan er tilbage i spidsen for Serie A efter en storsejr hjemme på 4-0 over oprykkeren Crotone, der ligger sidst i rækken. Simon Kjær sad over med en skade, men som så mange gange før stjal en anden skandinav billedet, nemlig Zlatan Ibrahimovic. Svenskeren scorede de to første mål og er samlet på 14 Serie A-mål i sæsonen, hvilket kun Cristiano Ronaldo har gjort bedre med 15 scoringer. Samtidig rundede han 500 og 501 klubmål i karrieren. Det første scorede han for Malmö FF i 1999. 22 år senere er den nu 39-årige angriber stadig særdeles skarp.

Håndbold. Odense var allerede inden kampen i Champions League mod rumænske Valcea kvalificeret til ottendedelsfinalen, og derfor får nederlaget på 26-25 ingen betydning. De to hold fulgtes ad til 25-25 inden rumænerne scorede sejrsmålet omkring 30 sekunder før slutsignalet. Nycke Groot og Mie Højlund scorede begge 6 gange for Odense.

Ishockey. Esbjerg var i målhumør, da holdet tog imod Rødovre. Gæsterne kom foran, men så tog vestjyderne fat og scorede ni gang på stribe, inden Rødovre fik reduceret til slutresultatet 9-2. Esbjergenserne er på ligaens 2. plads. Rungsted fører rækken.

Boksning. Den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning Leon Spinks er død efter en længerevarende kamp mod kræft. Han blev 67 år. Det oplyser hans talsmand lørdag ifølge Ritzau. Den hårdføre kriger, der i begyndelsen af sin karriere skilte sig ud på grund af sine manglende fortænder, er mest kendt for at have kæmpet sig ud af slummen i St. Louis, inden han stod bag en af de største overraskelser i boksningens historie. Den fandt sted 15. februar 1978 i Las Vegas, da den dengang 24-årige Spinks besejrede bokselegenden Muhammad Ali i sin bare ottende professionelle kamp og forenede alle VM-bælterne fra de forskellige bokseforbund. Kampen mod Ali skulle vise sig at blive højdepunktet for Leon Spinks, da Ali bare syv måneder senere vandt sine tabte titler tilbage i en omkamp i New Orleans.

Cykling. Håbet om at bevare den podieplacering, han gik ind til den afsluttende 10,7 km lange enkeltstart med glippede for Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) i Etoile de Bessèges. Den 26-årige dansker dumpede fra tredjepladsen ned som nr. 5 med et minus på 1.19 minut til den samlede belgiske sejrherre Tim Wellens (Lotto Soudal) efter i temporidtet som nr. 20 at være slået med 1.02 minut den italienske enkeltstartsverdensmester Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der kunne lade sig hylde som etapevinder for anden dag i træk. Wellens, der blev nr. 4 på enkeltstarten, havde på slutpodiet selskab af polakken Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) og tyskeren Nils Politt (Bora-hansgrohe), mens englænderen Jake Stewart (Groupama-FDJ) ligeledes rykkede forbi Mads Würtz Schmidt.

Håndbold. De danske mestre fra Aalborg tabte forleden til Skanderborg i ligaen, men søndag fik det stjernespækkede hold med blandt andet de tre danske verdensmestre Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og Nikolaj Læssøe to point på kontoen, da Fredericia blev besejret 34-29. Dermed halede nordjyderne ind på GOG i toppen af ligaen, efter at fynboerne lørdag overraskende tabte til Holstebro. Aalborgs svenske VM-finalist Lukas Sandell blev mestrenes bedste målskytte med 7 scoringer.

Svømning. Den svenske stjerne Sarah Sjöström har brækket højre albue efter et fald på isen hjemme i Sverige, skriver hun på instagram. Det er dårlig timing i forhold til sommerens olympiske lege, hvor hun ville være blandt favoritterne i blandt andet 100 meter butterfly. Det er usikkert, hvornår 27-årige Sjöström kan springe i bassinet igen.

Fodbold. Efter tre nederlag på stribe kom Tottenham tilbage på sejrskurs i den engelske Premier League, da det på hjemmebane blev 2-0 over West Bromwich Albion. På oplæg fra Pierre-Emile Højbjerg gjorde anfører Harry Kane det til 1-0 9 minutter efter pausen. 4 minutter senere scorede Heung-Min Son til kampens slutresultat.

Fodbold. Landsholdsangriberen Kasper Dolberg er blevet ramt af blindtarmsbetændelse og skal opereres. Det skriver den franske avis L’Equipe søndag ifølge Ritzau. Den 23-årige dansker er dermed ukampdygtig for Nice og var ikke med i truppen i søndagens kamp hjemme mod Angers i den bedste franske fodboldrække.

Golf. Med en kanonrunde i otte slag under banens par blev Rasmus Højgaard på en 6. plads bedste dansker i Europa Tour-turneringen Saudi International. Turneringen blev vundet af amerikaneren Dustin Johnson, mens Søren Kjeldsen, der inden sidste runde var nr. 3, sluttede på 11. pladsen.

Fodbold. RB Leipzig skal spille ottendedelsfinalen i Champions League hjemme mod Liverpool i ungarske Budapest. Kampen spilles 16. februar. Det bekræfter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ifølge Ritzau på sin hjemmeside søndag. Liverpool har fået afslag på at rejse ind i Tyskland på grund af coronarestriktioner. Tysklands restriktioner betyder, at landet har lukket for flyrejsende fra lande, hvor nye varianter af coronavirusset spreder sig - herunder Storbritannien.

Tennis. Holger Rune tabte finalen i ITF-fturneringen i spanske Villena til den rutinerede portugiser Gastão Elias. Sejren til Elias blev i tre sæt med cifrene 3-6, 6-2, 6-1.

Cykling. Den 33-årige Cameron Meyer (Team BikeExchange) genvandt sit australske mesterskab i landevejscykling, da han i spurten i en lille gruppe efter 186,5 km henviste Kelland O’Brien og Scott Bowden til de to andre podiepladser. Meyer, der gennem et tiår har udmærket sig som en af verdens bedste baneryttere med 9 VM-titler i fire forskellige discipliner fra 2009 og frem, har i samme periode boltret sig på landevejen. Langt størstedelen af tiden har han været ansat på Australiens største mandskab, der nu bærer navnet Team BikeExchange, og med den nationale titel nåede han op på et dusin sejre.

Fodbold. Alle kampe i den hollandske Æresdivision er udsat på grund af en snestorm i landet.