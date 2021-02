Bøde til landstræneren: »Det her var som at spille på Balkan for 20 år siden, hvor man godt vidste, at man blev snydt«

Håndbold. Danmark tabte, de kroatiske kvinder fik EM-medaljen og den danske landstræner Jesper Jensen er nu blevet idømt en bøde på 1.000 euro, ca. 7.500 kroner, for at have talt nedsættende om dommerparret, da de danske kvinder mødte Kroatien i EM-bronzekampen i Herning 20. december. »Det er latterligt. Grotesk. Niveauet har ikke været voldsomt højt (ved EM, red.), men det her var som at spille på Balkan for 20 år siden, hvor man godt vidste, at man blev snydt«, sagde landstræneren efter bronzekampen. Dommen kan appelleres inden for syv dage, meddeler Det Europæiske Håndboldforbund.

De skrå brædder. Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Stig Tøftings liv bliver nu opført som teaterstykke på Teatret Svalegangen i Tøftings hjemby Aarhus. Den roste og upolerede selvbiografi ’No Regrets’ fra 2005 er udgangspunktet for stykket, der får premiere 26. marts 2022, oplyser teatret. »Jeg er nysgerrig og spændt på, hvordan meget personlige og svære kapitler i mit liv vil blive formidlet«, siger Tøfting til Svalegangens hjemmeside. Et af de svære kapitler Tøfting hentyder til, er blandt andet den lørdag i 1983, hvor han som 13-årig finder begge sine forældre dræbt.

Fodbold. Endnu en kamp i Champions League er rykket til et andet land. På grund af spanske coronarestriktioner kan Atlético Madrids hjemmekamp mod Chelsea ikke spilles i den spanske hovedstad. Den er i stedet blevet rykket til Bukarest i Rumænien, hvor kampen afvikles 23. februar. Returopgøret i London skal efter planen spilles 17. marts. De tyske klubber Leipzig og Mönchengladbach skal spille deres hjemmekampe i Budapest.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede til 1-0 og udlignede til 2-2 for Winnipeg i nattens NHL-møde med Calgary, men måtte alligevel gå fra banen som taber. Svenske Elias Lindholm sikrede Calgary sejren i næstsidste minut.

Cykling. Den franske VM-guldvinder Julian Alaphilippe og den dobbelte danske mester Kasper Asgreen starter med henholdsvis nr. 1 og 2 på ryggen, når de torsdag giver sig i kast med sæsonens første opgave, det fire dage lange Tour de La Provence, hvor deres belgiske Deceuninck-Quick Step er et af de 11 medvirkende mandskaber fra 1. division. Yderligere to danskere, debutanten Frederik Wandahl (Bora-hansgrohe) og Niklas Eg (Trek-Segafredo), står på deltagerlisten i det sydfranske arrangement, hvis kongeetape afvikles lørdag med mål et stykke oppe ad Mont Ventoux. Her sikrede colombianeren Nairo Quintana (Arkéa Samsic) sig sidste år den samlede sejr, men han er ikke med denne gang.

Tv. Kommentator Carsten Werge stopper hos TV3 efter 23 års ansættelse. Carsten Werge har sidste arbejdsdag på mandag, hvor han skal føre seerne gennem superligaopgøret mellem FC København og Sønderjyske. Det bliver karrierens foreløbigt sidste kommentatoropgave. 61-årige Werge blev sidste år valgt ind i Badminton Danmarks hovedbestyrelse, hvor han har status som eliteansvarlig, men fodbolden forbliver levebrødet. Werge er således hyret som fodboldredaktør hos TV2 per 1. april.

Foto: Finn Frandsen Carsten Werge på arbejde på Brøndby Stadion.

Direkte sport i tv Onsdag 10. februar DR1 18.00 Fodbold: Fr. Amager-SønderjyskE TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Ribe/Esbjerg-Skanderborg (m) 20.30 Håndbold: Herning/Ikast-Odense (k) TV3+ 20.15 Fodbold: AGF-B93 TV3 Sport 18.45 Håndbold: HC Motor-Kiel (m) 20.45 Håndbold: Nantes-Aalborg (m) 1.05 Ishockey: NY Rangers-Boston TV3 Max 21.00 Fodbold: Ajax-PSV Eindhoven 6’eren 18.30 Fodbold: Swansea-Manchester City 21.15 Fodbold: Everton-Tottenham Eurosport 1 1.00/6.00 Tennis: Australian Open 14.45 Skiskydning: VM Eurosport 2 1.00/7.00 Tennis: Australian Open 20.30 Fodbold: Leicester-Brighton TV 2 Sport X 14.50 Skiskydning: Mixed stafet VM 1.20 Basketball: Utah-Boston 4.00 Basketball: Phoenix-Milwaukee Vis mere

Fodbold. En alvorlig knæskade og en efterfølgende operation dømte i sidste måned AGF’s svenske anfører Niklas Backman ude i resten af 2021, men nu er der begrundet håb om et tidligere comeback. Backman forventes ifølge AGF’s hjemmeside, at kunne træne med inden for to til tre måneder.

Fodbold. Den i øjeblikket managerløse engelske klub Bournemouth fra den næstbedste række viste tirsdag på alle tænkelige måder format i FA Cup-mødet med Burnley. Ikke alene blev Premier League-klubben besejret af danske Philip Billing og co. med 2-0, Bournemouth gav endda også Burnley en vital livline inden kampstart. Burnley havde sat Erik Pieters i startopstillingen, men måtte pille ham helt ud fra truppen igen, da Bournemouth havde påpeget, at Peiters efter to advarsler i tidligere runder af FA Cuppen jo skulle afsone karantæne. »Det var en simpel administrativ fejl. Et klap på skulderen til Bournemouth for at være gentlemen«, lyder det fra Burnley-manager Sean Dyche. Havde Burnley spillet med Erik Pieters, var holdet i henhold til reglerne blevet taberdømt.

Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix Burnleys spillere fik en ekstra chance, men greb den ikke.

Burnleys spillere fik en ekstra chance, men greb den ikke. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix





... jeg har en masse observationer og erfaringer, der kan gøre mig til en træner, som forstår sig på mange aspekter Nicklas Bendtner

Fodbold. Den tidligere landsholdsangriber Nicklas Bendtner vil gå trænervejen og er ifølge TV2 Sport gået i gang med sit første kursus. »Indtil videre er det spændende at være i gang, og jeg kan også allerede mærke fra undervisningen og øvelserne, at jeg har en masse observationer og erfaringer, der kan gøre mig til en træner, som forstår sig på mange aspekter«, siger han til TV2 Sport. 33-årige Bendtner har endnu ikke officielt stoppet sin aktive karriere, efter at han i sidste halvdel af 2019 var tilknyttet FC København.

Fodbold. Manchester United er efter forlænget spilletid mod West Ham videre til kvartfinalerne i den engelske FA Cup. På Old Trafford blev den formstærke Scott McTominay matchvinder, da han scorede til 1-0 i 97. minut. Det var midtbanespillerens tredje scoring på en uge.

Tennis. Tredje spilledag ved Australien Open i Melbourne bød på exit til hele fire tidligere grandslamvindere. Petra Kvitova, Bianca Andreescu, Venus Williams og Stanislas Wawrinka er således færdige i Melbourne. I 2. runde tabte tjekken Petra Kvitova til rumænske Sorana Cirstea 4-6, 6-1, 1-6 og blev undervejs noteret for 44 uprovokerede fejl. Bianca Andreescu fra Canada tabte til taiwaneren Hsieh Su-wei, mens 39-årige Serena Williams til gengæld er videre efter en sikker sejr over serbiske Nina Stojanovic på 6-3, 6-0.

Overblik: Resultater fra Australian Open (eksternt link)

Den et år ældre Williams-søster Venus er til gengæld ude efter at have tabt i en veteranduel med 1-6, 0-6 til 33-årige Sara Errani fra Italien , mens finaleseedede Simona Halep fra Rumænien var ude i tovene mod den lokale Ajla Tomljanovic. Australieren kunne ved 5-4 i tredje sæt serve sejren hjem, men det endte med et Halep-comeback og sejr på 4-6, 6-4, 7-5 i det to en halv time lange drama, der tryllebandt det reducerede antal tilskuere på Margaret Court Arena.

Foto: Brandon Malone/Ritzau Scanpix Simona Halep fightede sig videre til 3. runde.

Simona Halep fightede sig videre til 3. runde. Foto: Brandon Malone/Ritzau Scanpix

I herresingle tabte 2014-vinderen i Melbourne, Stanislas Wawrinka, i et femsætsdrama til ungarske Martin Fucsovics 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6, mens den topseedede Novak Djokovic skulle bruge fire sæt til at slå amerikaneren Frances Tiafoe 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3.

Håndbold. GOG får fra næste sæson tilgang af den norske landsholdsmålmand Torbjørn Bergerud. Den 27-årige kommer til Fyn fra tyske Flensburg på en etårig kontrakt.

Atletik. Der blev sat to rekorder på 1.500 meter-distancen ved et indestævne i Lievin i Frankrig tirsdag aften. Etiopiske Gudaf Tsegay trykkede kvindernes verdensrekord yderligere to sekunder ned, da hun sejrede i 3.53,09 minutter, mens den kun 20-årige Jakob Ingebrigtsen satte europarekord hos mændene med 3.31,80.

Fodbold. Den 34-årige midtbanespiller Lasse Schöne har stået uden kontrakt i mere end en måned og drømmer om at komme med Danmark til EM. Ifølge Tipsbladet siger danskeren til tv-programmet Onvoorspelbaar, at han kan være interesseret i at vende tilbage til Ajax. Men i så fald har han et krav. »Jeg skal spille. Ajax ved, hvordan jeg er sat sammen. Det er klart, at det ville blive i en anden rolle, end den jeg havde tidligere. Det forstår jeg«, siger Schöne.

Basketball. NBA-holdet Dallas Mavericks bryder nu permanent med en tradition i amerikansk sport om at afspille den amerikanske nationalmelodi forud for kampe. Det bekræfter klubejer Mark Cuban ifølge Ritzau til magasinet The Athletic. Flere spillere har de seneste måneder valgt at knæle under afspilningen af nationalmelodien som en protest mod undertrykkelse af sorte og farvede mennesker i USA. Ifølge The Athletic har Dallas Mavericks ikke afspillet nationalmelodien i holdets 13 hjemmekampe i denne sæson.

Fodbold. I den spanske La Liga sejrede Real Madrid 2-0 på hjemmebane mod den lille Madrid-klub Getafe med 2-0. Karim Benzema og Ferland Mendy scorede målene efter pausen. Real Madrid er nu nummer 2 i La Liga med 5 point op til Atlético Madrid, men har spillet to kampe mere end bysbørnene.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Fodbold. For sjette gang på syv år er Juventus klar til finalen i Coppa Italia. Det blev en kendsgerning, da Torino-klubben tirsdag aften spillede 0-0 på hjemmebane mod Inter i den anden af to semifinaler. Juventus vandt den første semifinale med 2-1 mod Inter, der tirsdag havde Christian Eriksen med i de første 65 minutter. I pokalfinalen 19. maj skal Juventus møde Napoli eller Atalanta.

Håndbold. Viborg HK’s kvinder holder snor i Odense Håndbold i toppen af den bedste danske række. Viborg slog tirsdag Aarhus med 23-19. Viborg kom op på 36 point på andenpladsen. Odense har også 36 point, men har spillet en kamp færre.