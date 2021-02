Bayern München vil springe vaccinekøen over og får hug fra alle sider

Fodbold. Bestyrelsesformanden i Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, er kommet i modvind, efter at han har foreslået at lade professionelle fodboldspillere komme foran i den tyske coronavaccine-kø. »Hvis en spiller fra Bayern München lader sig vaccinere, vil befolkningens tillid til vaccinerne blive øget«, lød det tidligere på ugen fra Rummenigge til Sport1. Flere sundhedseksperter, Tysklands Etiske Råd og politikere, herunder formanden for det tyske parlaments idrætsudvalg, socialdemokraten Dagmar Freitag, rynker på næsen. »Det ser ud til, at han (Rummenigge, red.) er mest interesseret i at få løst Bayerns problemer, for vi ved jo, at to spillere (Javi Martinez og Leon Goretzka, red.) for nylig er testet positive og derfor ikke er rejst med til Qatar«, siger Dagmar Freitag til n-tv. Bayern München spiller i aften kl. 19 finale i Fifa’s VM for klubhold i Qatar mod mexicanske Tigres.

Fodbold. Den tidligere franske landstræner Raymond Domenech er efter blot seks ugers ansættelse fyret hos Ligue 1-klubben Nantes, som ligger tredjesidst i ligaen. Antoine Kombouare er ny træner.

Ishockey. Frederik Andersen leverede 33 redninger i Torontos sejr på 4-2 over Montreal i NHL. Det var Torontos 11. sejr i 14 kampe, hvilket gør målmand Andersens mandskab til det foreløbigt bedste i den nye sæson.

Tennis. Den forsvarende Australian Open-mester Sofia Kenin er slået ud af dette års turnering i Melbourne. Amerikaneren tabte tidligt torsdag i 2. runde med 6-3, 6-2 til estiske Kaia Kanepi. Nattens kampe i Melbourne bød ikke på yderligere overraskelser, og der var i damesingle avancement til den topseedede Ashleigh Barty og Karolina Pliskova (seedet 6), mens sydafrikaneren Lloyd Harris, der slog Mikael Torpegaard ud i herresingle i 1. runde, er videre til 3. runde efter en femsætstriumf mod en australsk wildcard-spiller.

En anden australsk wildcard-spiller Thanasi Kokkinakis solgte sig ligeledes dyrt i 2. runde mod den 5. seedede græker Stefanos Tsitsipas, der måtte slide i fire en halv time, før han kunne booke plads til et 3. runde-møde med det 22-årige svenske talent Mikael Ymer. Stefanos Tsitsipas vandt 6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4.

Overblik: Resultater fra Australian Open(eksternt link)

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og hans Australian Open-makker, serbiske Nikola Cacic, er slået ud i første runde af dette års turnering i herredouble. Cacic og Løchte tabte torsdag morgen dansk tid med cifrene 4-6, 4-6 til det australske par Marc Polmans og James Duckworth. »Jeg havde ikke rigtig fornemmelsen af, at vi kom til at være en trussel for dem på noget tidspunkt. Sejren var overvejende deres fortjeneste, fordi de spillede ret godt i egen serv«, siger Løchte til Ritzau.

Direkte sport i tv Torsdag 11. februar DR1 18.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland TV 2 Sport 13.30 Cykling: Tour de La Provence, 1. etape 20.00 Håndbold: Mors/Thy-Sønderjyske (m) TV3+ 20.15 Fodbold: Vejle-Randers TV3 Sport 18.45 Håndbold: Flensburg-Vardar (m) 20.45 Håndbold:: Zagreb-Barcelona (m) 1.05 Ishockey: Buffalo-Washington TV3 Max 18.30 Fodbold: Wolves-Southampton 21.00 Fodbold: Barnsley-Chelsea Eurosport 1 1.00/6.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 1.00/7.00 Tennis: Australian Open 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 10.45/13.00 Alpint-VM: Super-G 1.30 Basketball: Houston-Miami 4.00 Basketball: Portland-Philadelphia Vis mere

Fodbold. Everton er klar til kvartfinalerne i den engelske FA Cup efter et vanvittigt drama onsdag aften på hjemmebane mod Tottenham. Gæsterne kom foran 1-0, men måtte se sig slået 5-4 efter forlænget spilletid. For Everton var islændingen Gylfi Sigurdsson den helt centrale figur med en scoring på straffespark og tre oplæg - blandt andet til Bernards sejrsmål i 98. minut.

Fodbold. Manchester City satte en rekord, da holdet besejrede Swansea med 3-1 i FA Cuppen onsdag. Det var Citys 15. sejr i træk i de hjemlige turneringer. Preston (1891-92) og Arsenal (1987-88) havde tidligere rekorden med 14 gevinster på stribe i hjemlige liga- og pokalkampe, skriver BBC.

Fodbold. Thomas Frank har stor succes som træner i engelske Brentford. Onsdag løb klubben med en 3-1-sejr over Reading og topper nu den næstbedste engelske række med to point ned til Premier League-nedrykkeren Norwich. Danskerne Henrik Dalsgaard, Mads Bech Sørensen og Mathias Jensen spillede alle fra start for Brentford.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Fodbold. Pernille Harder scorede to gange for Chelsea i London-derbyet mod Arsenal, som Chelsea vandt med 3-0 på hjemmebane. Harder scorede kampens to første mål, og dermed topper Chelsea rækken med 35 point efter 14 kampe. Manchester United er nummer to med 32 point.

Nu hvor NBA-klubberne er i gang med at lukke fans ind i arenaerne til kampene igen, skal alle hold afspille nationalmelodien Meddelelse fra NBA til klubberne

Fodbold. Atalanta er klar til at spille finale i den italienske pokalturnering Coppa Italia efter en 3-1-sejr på hjemmebane mod Napoli. Atalanta skal møde Juventus i finalen.

Fodbold. Sevilla har det ene ben i den spanske pokalfinale efter en 2-0-sejr i det første semifinalemøde med FC Barcelona. I Sevilla scorede Jules Koundé og den tidligere Barcelona-profil Ivan Rakitic for hjemmeholdet.

Håndbold. Kvinderne fra Team Esbjerg sejrede på to fronter onsdag aften. I den hjemlige liga vandt Team Esbjerg med 36-28 ude over Silkeborg-Voel, og samtidigt meddelte Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, at samtlige 16 hold i Champions League-gruppespillet går videre til knockoutfasen. Det skyldes adskillige udsatte kampe grundet coronapandemien. Det er endnu uvist, hvad der skal ske i mændenes Champions League. Det vil EHF træffe en beslutning omkring på et senere tidspunkt, skriver Ritzau.

Håndbold. Aalborgs mænd fik en øretæve i Champions League onsdag aften, da holdet tabte til det franske storhold Nantes med hele 38-29 i Frankrig. Aalborg er med nederlag placeret på fjerdepladsen med ti point efter ti kampe. Nantes har seks point efter ni kampe på en sjetteplads.

Håndbold. Odense-kvinderne cementerede toppositionen i den hjemlige liga med en sejr på 30-23 ude over Herning-Ikast. Odense har 38 point efter 21 kampe. Dernæst følger Viborg HK og Team Esbjerg på anden- og tredjepladsen med to point færre.

Fodbold. Ajax er klar til semifinalen i den hollandske pokalturnering efter en 2-1-sejr over rivalen PSV Eindhoven onsdag aften. Den ivorianske angriber Sebastien Haller stod for de to scoringer til Amsterdam-klubben.

Basketball. Alle hold i NBA skal afspille den amerikanske nationalmelodi før kampene i den nordamerikanske liga. Det slår NBA fast i en udtalelse, efter at Dallas Maverick tirsdag havde meddelt, at de vil droppe nationalmelodien ’The Star-Spangled Banner’ permanent. »Nu hvor NBA-klubberne er i gang med at lukke fans ind i arenaerne til kampene igen, skal alle hold afspille nationalmelodien, som reglerne længe har foreskrevet det i ligaen«, siger NBA’s kommunikationschef, Mike Bass, ifølge Ritzau. Ejeren af Dallas Mavericks, Mark Cuban, har i sinde at følge beslutningen.