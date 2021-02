Verdensmesteren styrtede og så vandt hans holdkammerat igen

Cykling. I en dramatisk finale på den 174 km lange 2. etape i Tour de La Provence blev verdensmesteren Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) i en særdeles fordelagtig position 1 km fra mål revet med, da russeren Aleksander Vlasov (Astana) umiddelbart foran ham styrtede. Det gav frit spil til indehaveren af førertrøjen, franskmandens italienske holdkammerat Davide Ballerini, der skulle have kørt spurten for Alaphilippe, men nu kunne sejre for anden dag i træk foran landsmanden Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Alaphilippe kom tilsyneladende intet alvorligt til, hvilket også gjaldt for Deceuninck-Quick Steps danske mester Kasper Asgreen, der styrtede tidligere i løbet, men vendte stærkt tilbage for at levere et flot føringsarbejde, inden han slap fronten og fortsatte til mål i sit eget tempo.

Tennis. Kvartfinalen blev endestationen fra Clara Tauson i ITF-turneringen i Grenoble. Den 26-årige belgier Maryna Zanewska, der er nummer 258 på verdensranglisten, men tidligere har været nr. 105, vandt 7-6 (7/4), 6-3 over den 18-årige dansker (nr. 144), der ellers førte 5-3 og 6-5 i første sæt.

Tennis. Den australske folkehelt Nick Kyrgios er færdig ved grandslamturneringen i Melbourne. I 3. runde mod den 3. seedede østrigske US Open-mester Dominic Thiem var den 25-årige Kyrgios på vinderkurs, efter at have snuppet de to første og særdeles tætte sæt, men Dominic Thiem rejste sig forbilledligt mod publikumsyndlingen og sejrede 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Under kampen skabte publikumsmassen på lægterne den hidtil mest festlige ramme ved dette års turnering.

Da Kyrgios sikrede sig andet sæt med et serve-es på en højest uventet og ydmygende serv med underhånden, nåede larmen på den kompakte John Cain Arena nye højder, og selv om Kyrgios gik ned og tabte, blev han alligevel hyldet som en vinder af sine fans. Og Kyrgios hyldede diskret sin overmand, da han klappede på sin ketsjer, så snart han havde registreret, at han ikke kunne nå ud til Thiems 57. og sidste rene vinderslag. En lille detalje, der viser, at Kyrgios er meget mere end bare skandaler og overskrifter.

»Jeg var sådan set allerede i færd med at indstille mig på, at jeg ville tabe kampen«, forklarer Thiem med henvisning til udgangen på de to første sæt. Thiem skal i 1/8-finalen møde Grigor Dimitrov fra Bulgarien.

Tennis. Femte spilledag ved Australian Open i Melbourne sluttede med en hel del dramatik. Grundet skærpede coronarestriktioner og fem dages lockdown begyndende ved midnat lokal tid blev publikum bedt om at forlade Rod Laver Arena midtvejs i fjerde sæt af 3. runde-kampen mellem den topseedede serber Novak Djokovic og Taylor Fritz. Mens der stadig var tilskuere på lægterne, havde den 27.-seedede 23-årige amerikanske outsider kæmpet sig tilbage i matchen, som den ottedobbelte Australian Open-vinder Djokovic havde indledt med at vinde de to første sæt. Uden tilskuere fik Fritz udlignet til 2-2 i sæt, men stjernen trak det længste strå med 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 i et opgør, hvor Djokovic måske blev skadet. »Jeg tror, at noget er revet over. Det var den følelse, jeg havde. Det er lige nu oppe i skyerne, om jeg kommer ud på banen igen om to dage«, siger Novak Djokovic.

Herresingle, 3. runde

Novak Djokovic - Taylor Frizt 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2.

Dominic Thiem (3) - Nick Kyrgios 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Felix Auger-Aliassime - Denis Shapovalov 7-5, 7-5, 6-3.

Milos Raonic (14) - Marton Fucsovics 7-6 (2), 5-7, 6-2, 6-2.

Grigor Dimitrov (18) - Pablo Carreno Busta (15) 6-0, 1-0, Busta skadet

Alexander Zverev (6) - Adrian Mannarino (32) 6-3, 6-3, 6-1.

Dusan Lajovic (23) - Pedro Martinez 6-7 (6), 7-5, 6-1, 6-4.

Aslan Karatsev - Diego Schwartzman (8) 6-3, 6-3, 6-3.

Fodbold. Den kontraktfrie Lass Schöne, der blev løst fra sin aftale med italienske Genoa i sidste måned, fortsætter karrieren i Holland, hvor han tidligere har spillet i 15 år for De Graafschap, NEC, Ajax og Heerenveen, som er hans nye arbejdsgiver. Den 34-årige danske midtbanespiller har fået en kontrakt for resten af sæsonen. Heerenveen er nummer 8 i Eredivisie efter 21 kampe.

Motorsport. Den spanske formel 1-kører Fernando Alonso har været involveret i en trafikulykke, mens han var ude på en cykeltur i Schweiz. Det meddeler Alonsos arbejdsgiver, Alpine, på Twitter. Alonso brækkede kæben i ulykken og blev fredag formiddag opereret. Alpine-holdet forventer, at Alonso allerede efter et par dage kan genoptage forberedelserne til sæsonen.

Tennis. Australian Open skal i de kommende dage afvikles uden tilskuere på lægterne. Det er en af konsekvenserne af et nyt udbrud af coronavirus i delstaten Victoria, som nu lukkes ned fra klokken 23.59 fredag lokal tid og fem døgn frem. Det oplyser delstatsleder Daniel Andrews på et pressemøde fredag. »Vi underretter hermed billetindehavere, spillere og personale om, at der ikke vil være nogen fans til stede på anlægget i fem dage begyndende fra lørdag den 13. februar«, meddeler turneringsarrangøren ifølge Ritzau.

Sociale medier. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har indgået et sponsorat med det omdiskuterede sociale medie TikTok i forbindelse med sommerens EM-slutrunde. TikTok er en kinesisk app, som er et socialt medie til deling af korte videoer, hvor man blandt andet kan mime til sange eller efterligne en dans. »Gennem sit partnerskab med Uefa vil TikTok forsøge at cementere sit image som stedet, hvor fodboldfans kan dele deres passion for spillet«, skriver Uefa på sin hjemmeside. Politiken afslørede i 2020 adskillige eksempler på, at TikTok blandt andet også er blevet brugt som platform for sælgere af nøgenbilleder og hjemmelavede sexvideoer.

Det handler for mig om at overleve og at spille bedre hver runde Serena Williams

Tennis. Serena Williams fik en skidt start i sit 3. runde-møde ved Australian Open mod russeren Anastasia Potapova, men rejste sig og vandt 7-6, 6-2. Anastasia Potapova førte 5-3 i første sæt og havde mulighed for at serve sættet hjem. »Jeg kom ikke ud af startblokkene på samme måde, som jeg ellers har gjort. Det handler for mig om at overleve og at spille bedre hver runde«, siger Williams ifølge Ritzau. I næste runde venter hviderussiske Aryna Sabalenka - verdens nummer syv. Williams ligger nummer 11 i verden.

Damesingle, 3. runde

Iga Swiatek (15) - Fiona Ferro 6-4, 6-3

Simona Halep (2) - Veronika Kudermetova 6-1, 6-3.

Aryna Sabalenka (7) - Ann Li 6-3, 6-1.

Marketa Vondrousova (19) - Sorana Cirstea 6-2, 6-4.

Garbine Muguruza (14) - Zarina Diyas 6-1, 6-1.

Serena Williams (10) - Anastasia Potapova 7-6 (5), 6-2.

Hsieh Su-wei - Sara Errani 6-4, 2-6, 7-5.

Naomi Osaka (3) - Ons Jabeur (27) 6-3, 6-2.

Fodbold. Den nye Chelsea-manager Thomas Tuchel er fortsat ubesejret i London-klubben. Torsdag avancerede Chelsea til kvartfinalerne i FA Cuppen med en sejr på 1-0 på udebane over Barnsley fra den næstbedste engelske række. Andreas Christensen startede inde for Chelsea, men blev fra anden halvlegs start erstattet af Antonio Rüdiger. Hos Barnsley var den tidligere AC Horsens- og Brøndby-forsvarsspiller Mads Juel Andersen med i hele opgøret og kunne se Tammy Abraham blive matchvinder midt i 2. halvleg.

FA Cup-kvartfinaler 20. og 21. marts

Everton-Manchester City

Bournemouth-Southampton

Leicester-Manchester United

Chelsea-Sheffield United

Ishockey. Nikolaj Ehlers er brandvarm i øjeblikket i NHL. Efter to scoringer tidligere på ugen for Winnipeg mod Edmonton scorede han og assisterede i 5-1-sejren over Ottawa. Også Oliver Bjorkstrand var i aktion natten til fredag og bidrog med en assist, da Columbus slog Chicago med 6-5.

Fodbold. Athletic Bilbao og Levante spillede 1-1, da de to hold torsdag mødtes i den første af to semifinaler i den spanske pokalturnering. Returkampen spilles i Levante 4. marts. Den samlede vinder skal møde Sevilla eller FC Barcelona i finalen.