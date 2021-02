Superligaens 16. runde: AGF taber terræn til Brøndby og FC Midtjylland, der begge vinder

OB - AGF 0-0

AGF mistede et skridt i Superligaens topduel, da det kun blev til 0-0 på udebane mod OB søndag aften.

Det lå ellers slet ikke i kortene, at opgøret skulle ende uden scoringer, for begge mandskaber havde store chancer for at sparke bolden i mål.

Efter en særdeles livlig første halvleg med flydende fodboldspil og en række afslutninger i begge ender, mistede kampen en hel del af intensiteten efter pausen.

Det uafgjorte resultat betød, at AGF smed to vigtige point i topstriden, hvor både Brøndby IF og FC Midtjylland tidligere søndag vandt deres kampe.

David Nielsens tropper er nummer tre med 29 point efter 16 spillerunder, mens OB rykker en placering op som nummer otte med 20 point.

Fra start var det ikke til at se, at banen var i en dårlig forfatning. Der blev spillet hurtig fodbold langs græsset, og både AGF og OB havde gode chancer.

Der var masser af intensitet i duellerne, hvor der blev gået til stålet, og kort før pausen burde Moses Opondo have scoret for anden kamp i træk på en dobbeltchance til hjemmeholdet.

Kampbilledet ændrede sig efter pausen, hvor en mere og mere oprevet bane gjorde det svært at spille fodbold med kvalitet langs jorden.

I de betingelser var det OB, der var bedst, og både Mart Lieder og Jeppe Tverskov havde fine muligheder for at score på hovedstød, der var de største chancer efter pausen, hvor intensiteten var dalet gevaldigt.

Mod slutningen bød hjemmeholdets Ayo Simon Okosun og AGF-anfører Patrick Mortensen sig også til med afslutninger, men den afgørende kvalitet manglede.

Det endte uden scoringer, og dermed har OB stadig ikke besejret AGF på hjemmebane siden 2016.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland - AC Horsens 1-0

1-0 Dion Cools (71)

De forsvarende mestre fra FC Midtjylland fulgte Brøndby trop, da midtjyderne søndag vandt 1-0 hjemme over bundproppen AC Horsens i Superligaens 16. spillerunde.

Brøndby havde kort forinden vundet 4-0 i Lyngby og bragt sig fire point foran, men med en scoring midtvejs i anden halvleg sørgede den belgiske højreback Dion Cools for, at FCM indhentede tre af de fire point.

Horsens, som endnu ikke har fået point i tre forsøg under træner Jens Berthel Askou, viste ellers noget af det bedste spil hidtil under den nye chef.

Østjyderne tillod ikke mange chancer til FCM og havde selv fine muligheder, men lige lidt hjalp det for uskarpe Horsens, som fortsat må tage til takke med bare seks point på sidstepladsen.

Det første kvarter af kampen var FCM dominerende, men det var kun fra distancen, at Horsens’ kroatiske keeper, Matej Delac, blev testet.

Som halvlegen skred frem, kom gæsterne bedre med, og i flere omgange fik de gulklædte gæster sat fine angreb op uden dog for alvor at blive farlige.

Det blev FCM’s unge Gustav Isaksen derimod, da han i 35. minut snittede et indlæg videre og tvang Delac ud i endnu en redning.

Farligere blev det ikke i første halvleg, som endte uden mål.

Efter 49 minutter var Horsens tæt på at bringe sig i front, da angriber Jannik Pohl fik en stor chance efter en omstilling, som han skød en meter forbi mål.

I det 71. minut kom forløsningen så for ulvene, da Cools dukkede op bagest i feltet på et indlæg og blev matchvinder med sin inderside til 1-0.

Horsens kastede alt frem til sidst og var millimeter fra point på heden, men FCM fik afværget katastrofen på stregen i sidste sekund.

Foto: Jens Dresling

Lyngby - Brøndby 0-4

0-1 Kevin Mensah (27) 0-2 Jesper Lindstrøm (31) 0-3 Simon Hedlund (58) 0-4 Andrija Pavlovic (73)

Brøndby fortsatte søndag sin gode form, da Lyngby blev besejret med 4-0 på udebane.

Hjemmeholdet startede ellers godt med højt pres og direkte spil, hvilket voldte Brøndby problemer.

Gæsterne var dog skarpere i felterne, og to hurtige scoringer i midten af første halvleg gav Brøndby kontrol over kampen.

Herefter tog Brøndby taktstokken med en kompakt defensiv og direkte spil, der dræbte kampen til egen fordel.

Med sejren er Brøndby fortsat på førstepladsen med 34 point, mens Lyngby er næstsidst med syv point.

Lyngby havde chancerne fra kampens start, hvor særligt kantspillerne Emil Nielsen og Jens Martin Gammelby manglede skarphed.

Det udnyttede Brøndby efter 27 minutters spil, hvor et direkte angreb endte med en tværpasning til backen Kevin Mensah, der sendte bolden i nettet ved den fjerneste stolpe.

Fire minutter senere blev det også 2-0, da et boldtab af Lyngby på egen banehalvdel gav Brøndby-angriber Jesper Lindstrøm en afslutning fra kanten af feltet, som han sparkede ind.

Lyngby-kantspilleren Magnus Kaastrup fik en god hovedstødschance otte minutter efter pausen, men fik ikke ordentligt træf på bolden.

I den anden ende brugte Brøndby-angriber Mikael Uhre sin fart til at skabe en chance, som han sparkede på stolpen.

Skarpere var Brøndby-angriberen Simon Hedlund, da han i det 58. minut flugtede en dårlig clearing i nettet til 3-0.

Et kvarter før tid lukkede og slukkede gæsternes angriber Andrija Pavlovic, da han headede et indlæg i nettet til slutresultatet 4-0.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle - FC Nordsjælland 2-2

1-0 Arbnor Mucolli (37) 1-1 Ulrik Yttergaard Jenssen (72) 1-2 Victor Jensen (87) 2-2 Denis Kolinger (90+1)

FC Nordsjælland fik søndag sat en stopper for nederlagene efter fem i træk, da nordsjællænderne hentede et uafgjort 2-2-resultat i Vejle.

FCN var bagud i anden halvleg, men nordsjællænderne troede, at klubben havde sikret sig sejren med et mål til 2-1 kort før tid.

Vejle udlignede dog i overtiden, og så måtte de to mandskaber dele.

Spillet blev i høj grad påvirket af en umulig bane, som ikke inviterede til spil langs jorden.

Efter en chancefattig åbning blev det spændende i anden halvleg, hvor målene væltede ind til slut.

Det uafgjorte resultat sender Vejle op på ottendepladsen med 20 point i 16 kampe, mens FCN fortsat ligger nummer 10 med 17 point.

Kampbilledet var præget af utrolig mange fysiske dueller fra start, hvor begge mandskaber havde svært ved at kontrollere bolden på et meget ujævnt underlag.

Det var derfor symptomatisk for kampen, at der skulle en dødbold til at åbne scoringen.

I det 37. minut kunne 21-årige Arbnor Mucolli med hovedet snitte et frispark over i det lange hjørne.

Vejle var efterfølgende tæt på flere gange, men hjemmeholdet måtte nøjes med en smal pauseføring.

Anden halvleg startede mere åbent, hvor gæsterne også bød sig til.

Udeholdet fik skabt mange flere chancer, og nordsjællænderne fik sat Vejle under pres.