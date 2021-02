Australier øjner en sjælden triumf på hjemmebane

Tennis. Den seneste australske sejr i Australian Opens damesingle faldt for 43 år siden til Evonne Goolagong, men ventetiden er måske snart forbi. Topseedede Ashleigh Barty har spillet sig sikkert til kvartfinalerne med en sejr på 6-3, 6-4 over Shelby Rogers fra USA. Det 24-årige hjemmebanehåb har endnu ikke smidt et eneste sæt ved turneringen i Melbourne og møder nu Karolina Muchova fra Bulgarien, nr. 27 på verdensranglisten. Kvartfinaler i damesingle

Tennis. Rafael Nadal fortsætter i suveræne stil i Australian Open. Mandag spillede han sig i kvartfinalerne ved at slå italieneren Fabio Fognini med cifrene 6-3, 6-4, 6-2, og den spanske stjerne har endnu ikke afgivet et sæt i grand slam-turneringen. I kvartfinalen venter femteseedede Stefanos Tsitsipas fra Grækenland. Han gik videre uden kamp, da italienske Matteo Berrettini trak sig fra opgøret i fjerde runde med en skade.

Tennis. Efter at have døjet med en skade afbrød den norske komet Casper Ruud sin kamp i fjerde runde af Australian og er ude af grand slam-turneringen. På det tidspunkt havde han tabt de første to sæt til russiske Andrey Rublev, der er videre til kvartfinalerne. De er for mændene i singlerækken:

Olympisk. Et flertal af japanske virksomheder ønsker at sommerens OL i Tokyo aflyses eller udsættes, viser en rundspørge foretaget af tænketanken Tokyo Shoko Research ifølge Reuters. Nærmere bestemt har 56 procent svaret det i undersøgelsen, hvor mere end 11.000 firmaer deltog. Da tænketanken foretog en lignende rundspørge i august, var tallet 53,6 procent.