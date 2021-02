Japanske virksomheder ønsker sommerens OL udskudt eller aflyst

Olympisk. Et flertal af japanske virksomheder ønsker at sommerens OL i Tokyo aflyses eller udsættes, viser en rundspørge foretaget af tænketanken Tokyo Shoko Research ifølge Reuters. Nærmere bestemt har 56 procent svaret det i undersøgelsen, hvor mere end 11.000 firmaer deltog. Da tænketanken foretog en lignende rundspørge i august, var tallet 53,6 procent.

Det er coronakrisen, der får japanerne til at tøve. Legene er allerede blevet udsat med et år fra sommeren 2020, og Den Internationale Olympiske Komité fastholder, at de altså skal afvikles til juli og august. Tidligere rundspørger har ellers også vist stor modstand i den japanske befolkning, hvor en stor andel har ønsket OL udskudt eller aflyst.

Fodbold. Efter lang tid ude i kulden, er der tegn på varmere tider for den danske stjerne Christian Eriksen i Inter. Søndag spillede han de første 70 minutter i 3-1-sejren over Lazio, der bragte Milano-klubben op på førstepladsen i Serie. Bagefter fik han ros af Inter-træner Antonio Conte: »Christian tilpasser sig og forstår, hvad vi gerne vil se fra ham (...) Han spillede virkelig godt«, siger Conte til klubbens hjemmeside.

Tennis. Rafael Nadal fortsætter i suveræne stil i Australien Open. Mandag spillede han sig i kvartfinalerne ved at slå italieneren Fabio Fognini med cifrene 6-3, 6-4, 6-2, og den spanske stjerne har endnu ikke afgivet et sæt i grand slam-turneringen. I kvartfinalen venter femteseedede Stefanos Tsitsipas fra Grækenland. Han gik videre uden kamp, da italienske Matteo Berrettini trak sig fra opgøret i fjerde runde med en skade.

Tennis. Efter at have døjet med en skade afbrød den norske komet Casper Ruud sin kamp i fjerde runde af Australian og er ude af grand slam-turneringen. På det tidspunkt havde han tabt de første to sæt til russiske Andrey Rublev, der er videre til kvartfinalerne. De er for mændene i singlerækken: