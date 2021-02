VM-gyser: Østriger og italiener deler guldet i ny alpin-disciplin

Fodbold. Færøske NSI Runavik har skrevet kontrakt for de kommende to sæsoner med den 20-årige midtbanespiller Jacob Trenskow, der i efteråret var på kontrakt i AC Horsens, hvor den tidligere AGF’er spillede to pokalkampe, men aldrig fik Superliga-debut.

Svømning. Den tidligere OL-medaljevinder og verdensrekordholder Scott Miller er blevet anholdt i hjemlandet Australien, hvor han er mistænkt for narkohandel i stor stil. Politiet har oplyst, at en 47-årig og en 45-årig mand er anholdt i optrevlingen af et større narkosyndikat, og ifølge australske medier er den 45-årige mand Scott Miller. Ekssvømmeren har flere sager bag sig lige fra en anholdelse for et værtshusslagsmål under OL i Atlanta i 1996, hvor han vandt sølv og bronze, til en dom for at lede et escortbureau og flere domme for narkohandel.

Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Fodbold. Timo Werner er glad for i Thomas Tuchel at have fået en tysk manager i Chelsea. Tyskeren lagde op til det første mål, som Oliver Giroud scorede, og gjorde det selv til resultatet 2-0, da Chelsea besejrede Newcastle i Premier League mandag aften. »Det har hjulpet mig, at der er en, som kan skrige efter mig på tysk. Han er en virkelig fin fyr og har en god idé om den fodbold, vi ønsker at spille«, siger Timo Werner om sin nye chef.