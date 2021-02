Syv af otte kampe i kvindernes Champions League kan tælle danske spillere

Fodbold. Positionen som useedede gav Brøndby og Fortuna Hjørring nogle alvorlige opgaver, da der i dag blev trukket lod til ottendedelsfinalerne i kvindernes Champions League. Brøndby skal møde turneringens vinder de seneste fem år, franske Lyon, mens Fortuna Hjørring skal op mod FC Barcelona, der tabte finalen i 2019. Kun én af de otte kampe er uden dansk islæt. Chelsea med Pernille Harder i truppen fik Atlético Madrid som modstander, Paris SG med Nadia Nadim og Signe Bruun møder Sparta Prag, svenske FC Rosengård med Katrine Veje, Sanne Troelsgaard og Sofie Svava møder St. Pölten fra Østrig, Bayern München og Simone Boye Sørensen fik Kazygurt fra Kaskahstan som modstander og Fiorentina med Frederikke Thøgersen og Janni Arnth Jensen skal møde Manchester City. Kun opgøret mellem Wolfsburg og Lillestrøm er uden muligheden for danske spillere. Ottededelsfinalerne spiller 3.-4. marts med returkampe en uge senere.

Tennis. Serena Williams spillede sin hidtil bedste kamp under dette års Australien Open, da den 39-årige amerikaner i kvartfinalen besejrede den 2.-seedede rumæner Simona Halep 6-3, 6-3. Efter at have tangeret Chris Everts rekord med 54 kvartfinaler i grandslam-turneriner nåede Serena Williams sin semifinale nummer 40, men i det regnskab når hun næppe Chris Evert, der nåede 52. Til gengæld er Serena Williams nu to sejre fra at tangere australieren Margaret Courts rekord på 24 grandslam-titler. Efter en slidsom ottendedelsfinale kom Naomi Osaka noget nemmere videre til semifinalen, da den 23-årige japaner med 3 grandslam-titler udraderede Hsieh Su-wei fra Taiwan med 6-2, 6-2.

Kvindernes kvartfinaler:

Ishockey. Danske scoringer i NHL er fast bestanddel i nyhedsstrømmen, men Nikolaj Ehlers har optrådt temmelig ofte i rapporterne fra det nordamerikanske på det seneste. I nat scorede den 25-årige danske for 10. gang i denne sæsons 15 kampe, da han gjorde det til 4-1 Winnipeg Jets’ sejr på 6-5 over Edmonton Oilers. Dermed er Nikolaj Ehlers på tredjepladsen på NHL’s topscorerliste efter Auston Matthews fra Toronto Maple Leafs med 13 og Brock Boeser fra Vancouver Canucks med 11 mål. På pointlisten er Nikolaj Ehlers nummer 14 med sine 10 mål og 7 assists.

Fodbold. Tanzania har atter fået en dansk landstræner. 61-årige Kim Poulsen er vendt tilbage til stillingen i det afrikanske land, hvor han tidligere været landstræner. Efter også at have været Superligatræner i Aarhus Fremad, Viborg, Vejle og Silkeborg var Kim Poulsen senest manager i danmarksserieklubben FC Sønderborg.