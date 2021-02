DBU erkender tre forkerte straffespark i Parken, og Nadal taber dramatisk femsætter

Direkte sport i tv Onsdag 17. februar TV 2 Sport 07.00 Tennis: Phillip Island Trophy (k) 20.30 Håndbold: Bjerringbro/Silkeborg-KIF Kolding (m) 03.00/05.00 Tennis: Phillip Island Trophy TV3+ 21.00 Fodbold: Porto-Juventus TV3 Sport 18.45 Håndbold: Paris SG-Meshkov B. (m) 21.00 Fodbold: Sevilla-Dortmund 23.00 Ishockey: Carolina-Florida TV3 Max 21.15 Fodbold: Everton-Manchester City Xee 19.00 Fodbold: Burnley-Fulham Eurosport 1 06.00/09.25 Tennis: Australian Open 12.30 Alpint: VM 14.15 Skiskydning: VM 16.10 Billard: Snooker, Welsh Open 04.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 13.45 Billard: Snooker, Welsh Open TV 2 Sport X 12.15 Alpint: VM, parallelslalom, hold 14.15 Skiskydning: VM, 20 km (m) 19.00 Fodbold: Levante-Atlético Madrid 01.30 Basketball: Philadelphia-Houston Vis mere





De tre omdiskuterede straffespark i Parken i mandagens Superligakamp mellem FC København og SønderjyskE burde ikke have været dømt, men dommeren i VAR-rummet gav fejlagtigt ikke dommeren Sandi Putros besked på at gense de tre situationer, siger formanden for DBU’s dommerudvalg, Michael Johansen til Ritzau. »Ud fra vores nuværende erfaringsniveau med VAR kan jeg forstå beslutningen fra VAR om ikke at blande sig i de konkrete situationer. I bagklogskabens klare lys havde jeg dog gerne set, at VAR havde kaldt dommeren til skærmen ved alle tre straffesparkskendelser. Vi er nu den erfaring rigere og har lært af det i hele VAR-teamet«, siger Michael Johansen om de to straffespark til FCK og det ene til SønderjyskE. »De tre straffespark kan teoretisk forsvares med lovbogen i hånden, men fortolkningen af situationerne ligger under det niveau for forsætlighed, vi generelt dømmer med og for i Superligaen. Vi vurderer, at de tre straffesparkskendelser ikke burde være blevet dømt«, siger Michael Johansen.

Foto: William West/Ritzau Scanpix

Tennis. I en dramatisk femsætskamp leverede den 5.-seedede Stefanos Tsitsipas et gigantisk comeback, der førte til karrierens største sejr med 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-5 over Rafael Nadal. Den 2.-seedede spanier med 20 grandslamtitler servede fantastisk i kampens første halvdel, men da Nadal lavede et par nemme fejl i tredje sæts tiebreak, kom den 22-årige græker tilbage. Det tabte tredje sæt betød desuden, at Nadal lige præcis missede muligheden for at tangere Roger Federers rekord på 36 vundne sæt i træk i grandslamkampe. 4.-seedede Daniil Medvedev vandt det rent russiske kvartfinale i Australian Open mod Andrey Rublev med 7-5, 6-3, 6-2.

Mændenes semifinaler:

Novak Djokovic, Serbien (1) - Aslan Karatsev, Rusland (kval.)

Daniil Medvedev, Rusland (4) - Stefanos Tsitsipas, Grækenland (5)

Foto: Kelly Defina/Ritzau Scanpix

Tennis. Samme dag som australierne måtte tage afsked med deres hjemmebane-favorit blev det meddelt, at da fra torsdag efter fem dages lukkede porte atter åbnes for tilskuere til semifinalerne i Australian Open. Halvdelen af kapaciteten på Rod Laver Arena, hvilket vil sige ca. 7.500, vil blive taget i brug til semifinaler og finaler, men tilskuerne kommer ikke til at se mere til Ashleigh Barty. Den topseedede australier tabte 1-6, 6-3, 6-2 til tjekken Karolina Muchova, der er seedet 25, men formåede at justere sit spil, efter Barty havde været knusende overlegen fra start. »Jeg forsøgte at komme tilbage i kampen, spillede lidt hurtigere, så duellerne ikke blev så lange som i første sæt, og det fungerede fint«, sagde 24-årige Muchova, der i semifinalen møder amerikaneren Jennifer Brady. I den rent amerikanske semifinale besejrede hun Jessica Pegula 4-6, 6-2, 6-1.

Kvindernes semifinaler:

Karolina Muchova, Tjekkiet (25) - Jennifer Brady, USA (22)

Naomi Osaka, Japan (3) - Serena Williams, USA (10)

Fodbold. Efter ti år i norsk fodbold med 148 kampe i Eliteserien og 73 i den næstbedste række, senest for Sandnes Ulf, rykker den 33-årige Claes Kronberg til Færøerne, hvor han blive holdkammerat med danskerne Jesper Brinck og Mathias Rosenørn.

Håndbold. Verdensmestrenes første optræden på et dansk halgulv efter triumfen i Egypten bliver i Aalborg, når det mandlige landshold møder Nordmakedonien i EM-kvalifikationen 14. marts. Nikolaj Jacobsen samler næste gang sit hold i Aalborg 8. marts forud for en udekamp i Skopje mod Nordmakedonien 11. marts, inden holdene mødes igen i Gigantium. Danmark har indledt EM-kvalifikationen med sejre i de første to kampe over Schweiz og Finland.

Foto: Charles Leclaire/Ritzau Scanpix

Ishockey. En scoring af 31-årige Lars Eller til 3-0 i tredje periode bidrog til, at Washington Capitals med 3-1 over Pittsburgh Penguins kom på tilbage på sejrskurs i NHL efter fire nederlag i træk.

Fodbold. Verden ligger for Kylian Mbappes fødder, efter den den 22-årige franskmands karriere nåede et nyt højdepunkt med et hattrick i Paris SG’s 4-1-sejr over FC Barcelona på Nou Camp. »Der er ingen tvivl om, at Kylian er en af verdens bedste spillere trods han unge alder. Han har allerede lavet ekstraordinære ting, men vi må forblive ydmyge«, sagde PSG’s træner, Mauricio Pochettino, efter for første gang at have stået i spidsen for PSG i Champions League. Ronald Koeman måtte erkende, at hans Barcelona-hold får det mere end svært i returkampen. »De var bedre end os. De var mere effektive, især Mbappe«, sagde hollænderen.