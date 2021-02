Overraskende vinder i VM-løb, hvor den 62-årige smilende prins aldrig nåede i mål

Direkte sport i tv Fredag 19. marts TV 2 Sport 12.00 Badminton: EM, Rusland-Frankrig 17.00 Badminton: EM, Danmark-Tyskland TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-FC Midtjylland 20.45 Fodbold: Watford-Derby 01.05 Ishockey: Detroit-Florida TV3 Max 20.30 Fodbold: Bielefeld-Wolfsburg Xee 21.00 Fodbold: Wolverhampton-Leeds Eurosport 1 06.00 Tennis: Australian Open 13.30 Alpint: VM, storslalom (m) 15.00 Billard: Snooker, Welsh Open Eurosport 2 10.00 Alpint: VM, storslalom (m) 11.30 Freestyle: World Cup 12.45 Billard: Snooker, Welsh Open 20.00 Golf: Genesis Invitational Day TV 2 Sport X 10.00 &13.30 Alpint: VM, storslalom (m) 18.30 Fodbold: Fiorentina-Spezia 21.00 Fodbold: Real Betis-Getafe 04.00 Basketball: LA Clippers-Utah Jazz Vis mere

Skisport. Mændenes storslalom ved VM i Cortina d’Ampezzo fik fransk vinder, men det var Mathieu Favre, der overraskende sluttede øverst, fordi favoritten Alexis Pinturault efter hurtigste tid i første gennemløb missede en port tidligt i andet gennemløb. Favre vandt foran en lykkelig italiener Luca De Alipandrini og østrigeren Marco Schwarz, men i den anden ende af feltet var begejstringen mindst lige så stor. I en alder af 62 år deltog den mexicanske prins Hubertus von Hohenlohe ved VM for 19. gang! Verdensmanden med seks olympiske deltagelser havde startnummer 99 og var en af de 38, der ikke gennemførte første gennemløb.

Fodbold. Sæsonen er formentlig slut, og EM-deltagelsen er i fare for Bayern Münchens Corentin Tolisso. Den franske midtbanespiller kom galt afsted under torsdagstræningen i den sydtyske storklub og må ifølge træner Hansi Flick holde mindst tre måneders pause. Flick oplyser ifølge Ritzau til tyske medier, at Tolisso pådrog sig en muskelskade i låret under et afslutningsforsøg under træningen.

Fodbold. Efter 14 år med flere end 400 kampe for Stoke har den 33-årige forsvarsspiller Ryan Showcross fået ophævet sin kontrakt med Championshipklubben, så han kan forfølge muligheden for at skifte til en amerikansk klub i MLS. Inter Miami, der har David Beckham blandt ejerne og Phil Neville som træner, skulle være interesseret i Shawcross, der indtil 2007 spillede for Manchester United.

Tennis. Med sin 20. sejr i træk er den 4.-seedede russer, Daniil Medvedev, klar til sin første finale i Australian Open og den anden finale på grandslam-niveau efter US Open i 2019. Med blandt andet 16 serveesser vandt Medvedev dagens semifinale i Melbourne 6-4, 6-2, 7-5 over den 5.-seedede græker Stefanos Tsitsipas, der tydeligt var mærket af sin opslidende kvartfinalesejr over Rafael Nadal. 25-årige Medvedev har vundet sine tre foregående turneringer, Paris Masters og ATP-finalen i november samt ATP Cup i februar. 12 af sejrene har været over top-10-spillere og en af dem over Novak Djokovic, der er modstanderen i søndagens finale. Djokovic fører dog 4-3 i det indbyrdes regnskab.

Badminton. Skæringsdatoen for kvalifikation til sommerens OL i Tokyo er rykket. Hvor det tidligere var placeringerne på verdensranglisterne midt i april, der var afgørende, er det nu først 15. juni, der bliver sat navne på OL-felterne i de fem kategorier. Sidste tællende turnering bliver Singapore Open 1.-6. juni.

Foto: Jens Dresling Med en 3.-plads på verdensranglisten efter japaneren Kento Momota og Viktor Axelsen ligger Anders Antonsen lunt til i kampen om OL-kvalifikation.

Badminton. Inden det kommer så langt, skal Danmark i Finland forsøge at vinde europamesterskabet for mixed hold for fjerde gang i træk og 18. gang i alt. Danmark er klar til semifinalen, men for anden gruppekamp i træk blev det kun til en 3-2-sejr, da Skotland var modstanderen. Anders Anthonsen og Line Christophersen vandt deres singler, men efter nederlag i mixed- og herredouble var det op til Maiken Fruergaard og Freja Ravn at sikre sejren. Det lykkedes med 21-15, 18-21, 21-15. Lodtrækningen til semifinalerne betyder en gentagelse af sidste års finale og dette års gruppekamp mod Tyskland, som Danmark vandt 3-2. Den kamp spilles kl. 17 dansk tid efter Frankrig og Rusland har spillet kl. 12.

Fodbold. Torsdagens 1/16-finaler i Europa League satte rekord. Resultater som Olympiacos-PSV Eindhoven 4-2, Young Boys-Bayer Leverkusen 4-3, Molde-Hoffenheim 3-3 og Royal Antwerp-Rangers 3-4 bidrog til, at der blev scoret 59 mål i de 16 kampe. Det gav et gennemsnit på 3,7 mål per kamp, hvilket er det højeste på en spilledag i knockout-fasen i turneringen, skriver statistik-sitet OptaJoe.

Basketball. All Star-kampen bliver gennemført 7. marts, meddeler NBA, der ellers har fået masser af opfordringer fra stjernespillere som bl.a. LeBron James til at sløjfe opvisningskampen midt i en tætpakket sæson.

Ishockey. Både Lars Eller og Oliver Bjorkstrand vandt deres NHL-kampe i nat, mens Frederik Andersen ikke var i truppen, da Toronto Maple Leafs vandt 7-3 over Ottawa Senators. Lars Eller leverede en enkelt assist i Washington Capitals 3-1-sejr over Buffalo Sabres, mens Oliver Bjorkstrand med Columbus Blue Jackets vandt 3-0 over Nashville Predators.

Håndbold. Efter tre års ophold i Norge og Frankrig vender Sarah Dalsgaard Paulsen hjem til Danmark, hvor den 23-årige playmaker har indgået en 2-årig aftale med SønderjyskE.

Håndbold. Selv om Mors/Thy førte 14-9 ved pausen, lykkedes det Skanderborg at vinde 27-24 i mændenes liga. Hos kvinder vandt Herning-Ikast 28-25 ude over Holstebro, der ellers havde vundet fem ligakampe i træk.