Russeren uden grandslam-titler er i finalen efter sin 20. sejr i træk

Direkte sport i tv Fredag 19. marts TV 2 Sport 12.00 Badminton: EM, Rusland-Frankrig 17.00 Badminton: EM, Danmark-Tyskland TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-FC Midtjylland 20.45 Fodbold: Watford-Derby 01.05 Ishockey: Detroit-Florida TV3 Max 20.30 Fodbold: Bielefeld-Wolfsburg Xee 21.00 Fodbold: Wolverhampton-Leeds Eurosport 1 06.00 Tennis: Australian Open 13.30 Alpint: VM, storslalom (m) 15.00 Billard: Snooker, Welsh Open Eurosport 2 10.00 Alpint: VM, storslalom (m) 11.30 Freestyle: World Cup 12.45 Billard: Snooker, Welsh Open 20.00 Golf: Genesis Invitational Day TV 2 Sport X 10.00 &13.30 Alpint: VM, storslalom (m) 18.30 Fodbold: Fiorentina-Spezia 21.00 Fodbold: Real Betis-Getafe 04.00 Basketball: LA Clippers-Utah Jazz Vis mere

Tennis. Med sin 20. sejr i træk er den 4.-seedede russer, Daniil Medvedev, klar til sin første finale i Australian Open og den anden finale på grandslam-niveau efter US Open i 2019. Med blandt andet 16 serveesser vandt Medvedev dagens semifinale i Melbourne 6-4, 6-2, 7-5 over den 5.-seedede græker Stefanos Tsitsipas, der tydeligt var mærket af sin opslidende kvartfinalesejr over Rafael Nadal. 25-årige Medvedev har vundet sine tre foregående turneringer, Paris Masters og ATP-finalen i november samt ATP Cup i februar. 12 af sejrene har været over top-10-spillere og en af dem over Novak Djokovic, der er modstanderen i søndagens finale. Djokovic fører dog 4-3 i det indbyrdes regnskab

Badminton. Skæringsdatoen for kvalifikation til sommerens OL i Tokyo er rykket. Hvor det tidligere var placeringerne på verdensranglisterne midt i april, der var afgørende, er det nu først 15. juni, der bliver sat navne på OL-felterne i de fem kategorier. Sidste tællende turnering bliver Singapore Open 1.-6. juni.

Badminton. Inden det kommer så langt, skal Danmark i Finland forsøge at vinde europamesterskabet for mixed hold for fjerde gang i træk og 18. gang i alt. Danmark er klar til semifinalen, men for anden gruppekamp i træk blev det kun til en 3-2-sejr, da Skotland var modstanderen. Anders Anthonsen og Line Christophersen vandt deres singler, men efter nederlag i mixed- og herredouble var det op til Maiken Fruergaard og Freja Ravn at sikre sejren. Det lykkedes med 21-15, 18-21, 21-15. Lodtrækningen til semifinalerne betyder en gentagelse af sidste års finale og dette års gruppekamp mod Tyskland, som Danmark vandt 3-2. Den kamp spilles kl. 17 dansk tid efter Frankrig og Rusland har spillet kl. 12.

Fodbold. Torsdagens 1/16-finaler i Europa League satte rekord. Resultater som Olympiacos-PSV Eindhoven 4-2, Young Boys-Bayer Leverkusen 4-3, Molde-Hoffenheim 3-3 og Royal Antwerp-Rangers 3-4 bidrog til, at der blev scoret 59 mål i de 16 kampe. Det gav et gennemsnit på 3,7 mål per kamp, hvilket er det højeste på en spilledag i knockout-fasen i turneringen, skriver statistik-sitet OptaJoe.

Basketball. All Star-kampen bliver gennemført 7. marts, meddeler NBA, der ellers har fået masser af opfordringer fra stjernespillere som bl.a. LeBron James til at sløjfe opvisningskampen midt i en tætpakket sæson.

Ishockey. Både Lars Eller og Oliver Bjorkstrand vandt deres NHL-kampe i nat, mens Frederik Andersen ikke var i truppen, da Toronto Maple Leafs vandt 7-3 over Ottawa Senators. Lars Eller leverede en enkelt assist i Washington Capitals 3-1-sejr over Buffalo Sabres, mens Oliver Bjorkstrand med Columbus Blue Jackets vandt 3-0 over Nashville Predators.

Håndbold. Efter tre års ophold i Norge og Frankrig vender Sarah Dalsgaard Paulsen hjem til Danmark, hvor den 23-årige playmaker har indgået en 2-årig aftale med SønderjyskE.

Håndbold. Selv om Mors/Thy førte 14-9 ved pausen, lykkedes det Skanderborg at vinde 27-24 i mændenes liga. Hos kvinder vandt Herning-Ikast 28-25 ude over Holstebro, der ellers havde vundet fem ligakampe i træk.