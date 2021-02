Østriger vinder VM-guld og detroniserer amerikansk fænomen

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: GOG-Aalborg (m) TV 2 Sport 14.00 Badminton: EM for hold - finale TV3+ 18.30 Fodbold: Liverpool-Everton TV3 Sport 13.30 Fodbold: Coventry-Brentford 15.30 Basketball: Belgien-Danmark (m) 18.30 Fodbold: Schalke 04-Dortmund 21.05 Ishockey: Colorado-Vegas 01.05 Ishockey: Washington-NY Rangers TV3 Max 13.30 Fodbold: Southampton-Chelsea 16.00 Fodbold: Burnley-West Bromwich 18.00 Galop: Saudi Cup 21.00 Fodbold: Fulham-Sheffield United Xee 15.30 Fodbold: Frankfurt-Bayern Eurosport 1 09.20 Tennis: Australian Open 13.20 Alpint: VM 14.50 Skiskydning: VM 16.20/19.45 Snooker: Welsh Open 05.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 09.50 Alpint: VM 11.45 Skiskydning: VM 14.15 Cykling: Tour des Alpes-Maritimes et du Var 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 09.55/13.25 Alpint: VM - slalom (k) 11.30 Skiskydning: VM - stafet (k) 14.45 Skiskydning: VM - stafet (m) 16.15 Fodbold: Atlético Madrid-Levante 18.30 Fodbold: Valencia-Celta Vigo 21.00 Fodbold: Valladolid-Real Madrid 02.30 Basketball: LA Lakers-Miami Vis mere

Skisport. Siden 2013 har det amerikanske fænomen Mikaela Shiffrin siddet på slalom-tronen, men ved VM i Cortina d’Ampezzo blev hun detroniseret af Katharina Liensberger. Østrigeren grundlagde sin guldtriumf i først gennemløb, hvor hun var 0,3 sekunder foran Petra Vlhová og 1,3 hurtigere end Shiffrin. Liensberger holdt hovedet koldt i andet gennemløb, mens Vlhová blev nr. 2 og Mikaela Shiffrin vandt bronze. Det var amerikanerens 4. medalje ved VM.

Fodbold. Brentford med den danske træner Thomas Frank i spidsen har fuldstændig tabt pusten i den næstbedste engelske række, The Championship. Lørdag indkasserede holdet, der havde Mathias Jensen, Mads Roerslev og Mads Bech i startopstillingen, det tredje nederlag på stribe, da Coventry hjemme vandt 2-0. Brentford er fortsat på 2. pladsen, men presses nu voldsomt bagfra af Watford og Swansea.

Tennis. Naomi Osaka er tilbage på tronen i Australian Open. Lørdag vandt japaneren for anden gang grand slam-turneringen, da hun i finalen slog amerikanske Jennifer Brady i sikker stil. Osaka vandt i to sæt med cifrene 6-4, 6-3. Det er den 23-årige japaners fjerde grand slam-sejr i alt. Hun vandt også Australian Open i 2019. Jennifer Brady har med nederlaget stadig sin første grand slam-titel til gode. Lørdagens finale var amerikanerens første i en af tennissportens største turneringer.





Skiskydning. For 3. VM i træk vandt de norske kvinder guld på stafetten over 4x6 kilometer i slovenske Pokljuka. Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien og Marte Olsbu Røiseland vandt titlen knap ni sekunder foran Tyskland og med Ukraine på bronzepladsen.

Badminton. Danmark møder lørdag Frankrig i EM-finalen for blandede hold. Pladsen i finalen kom i hus efter en dramatisk semifinale mod Tyskland, der blev besejret 3-2. Den afgørende sejr stod damedoublen Maiken Fruergaard og Amalie Magelund for, da de slog tyskerne Isabel Herttrich og Kilasu Ostermeyer med 21-11, 18-21, 21-19 i en kamp som varede 83 minutter.

Basketball. Jamal Murray fra Denver Nuggets stod for en vild pointrekord, da hans hold i den nordamerikanske NBA-liga besejrede Cleveland Cavaliers 120-103. Murray stod for 50 af pointene, og det historiske i den bedrift var, at han nåede det høje antal uden et eneste point på straffekast. Det har ingen tidligere præsteret. Hakeem Olajuwon og Kareem Abdul-Jabbar kommer tættest på med 48 point uden scoringer på straffekast.