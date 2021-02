Tre verdensmestre ryger ud af EM-truppen

Håndbold. Tre spillere, der for få uger siden var med til at vinde VM-titlen, er røget ud af den danske landsholdstrup til de kommende kampe i EM-kvalifikationen. Det er fløjen Lasse Svan, playmakeren Morten Olsen og stregspilleren Anders Zachariassen, der er erstattet af veteranen Hans Lindberg, Lasse Møller og Henrik Toft Hansen. Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget følgende 18 spillere, der skal møde Nordmakedonien i Skopje 11. marts og i Aalborg 14. marts:

Målvogtere: Niklas Landin (THW Kiel), Kevin Møller (Barcelona), Emil Nielsen (Nantes).

Cykling. Mens cykelcrossverdensmesteren Matthieu van der Poel (Alpecin-Fenix) efter søndagens spurttriumf i WorldTour-løbet UAE Tour måtte sig farvel til førertrøjen allerede inden 2. etapes 13 km lange enkeltstart, fordi et medlem af staben omkring holdet havde afleveret en positiv coronatest, hvilket kostede hele truppen den videre deltagelse, brillerede en anden regnbuetrikot-indehaver i temporidtet. Den italienske enkeltstartsverdensmester Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der er ude af billedet i det samlede klassement, sejrede suverænt med en gennemsnitshastighed på 55,9 km/t.

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix Tour-kongen Tadej Pogacar er ny indehaver af førertrøjen i UAE Tour.

Den slovenske Tour de France-vinder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) overtog førertrøjen 5 sekunder foran portugiseren João Almeida (Deceuninck-Quick Step). Michael Mørkøv (Deceuninck Quick Step) og Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) ligger nr. 9 og 10 med minus på henholdsvis 47 og 48 sekunder, mens Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) der blev nr. 3 på enkeltstarten slået med 21 sekunder af Ganna, som nr. 12 er 54 sekunder bagud.

Fodbold. Christian Eriksen har bidt sig fast i italienske Inters startopstilling og var en dominerende skikkelse i søndages derbysejr mod AC Milan. Det glæder Inter-træner Antonio Conte, at danskeren omsider er ved at finde sig til rette efter et år i klubben. Christian Eriksens udvikling gør Conte stolt. »Andre spillere har brug for mere tid, Eriksen havde også brug for tid. Han har forstået vores ideer«, siger Conte ifølge Ritzau. »Jeg mener, at jeg som træner skal forbedre alle og lade dem forstå mine ideer. Vi er et hold, og vi har klare ideer i begge faser af spillet«, tilføjer Antonio Conte.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix





Fodbold. Nedrykningstruede Cagliari har fyret træner Eusebio Di Francesco efter en periode med dårlige resultater. Fredag blev hjemmekampen mod Torino tabt med 0-1. Cagliari ligger tredjesidst og har fem point op til den rigtige side af nedrykningsstregen i serie A.

Svømning. Den tyske langdistancelandstræner Stefan Lurz er trådt tilbage som følge af adskillige anklager om chikane mod kvindelige svømmere. Magasinet Der Spiegel skriver således, at atleter anklager Lurz for at have sendt upassende sms-beskeder, brugt sexistisk sprog og begået fysiske overgreb. Stefan Lurz, der i 2010 slap ud af en påstået voldtægtssag, da en anmeldelse fra en svømmer blev trukket tilbage, benægter ifølge Der Spiegel anklagerne.

Golf. Ikonet Tiger Woods håber, at han kan gøre comeback efter en femte rygoperation rettidigt før US Masters-turneringen i april. Det siger han ifølge tv-stationen CBS. »Jeg har det fint, men er lidt stiv i kroppen«, siger amerikaneren, der sejrede ved Masters i 2019.

Ishockey. Frans Nielsens karriere i NHL lakker mod enden. Den 36-årige danske forward er blevet sendt ud af Detroits Reds Wings førsteholdstrup, hvilket betyder, at de øvrige mandskaber i ligaen nu har mulighed for at skrive kontrakt med Frans Nielsen. Det kræver dog, at en ny klub er villig til at betale danskerens løn som frem mod sommeren 2022 er fastsat til 5,25 millioner dollar, ca. 32,5 millioner kroner.

Fodbold. Efter to gange uafgjort i træk kom Manchester United tilbage i vindersporet i Premier League, da mandskabet vandt 3-1 på hjemmebane mod Newcastle. Marcus Rashford åbnede scoringen efter nogle smarte træk, mens Allan Saint-Maximin halvflugtede udligningen ind før pausen. I 2. halvleg scorede Daniel James til 2-1, inden Bruno Fernandes øgede på straffespark.

Basketball. Efter 24 nederlag i sæsonens første 31 kampe er Ryan Saunders blevet fyret som cheftræner for NBA-holdet Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves tabte senest 99-103 ude til New York Knicks.

Tennis. Serberen Novak Djokovic retter efter sin 18. titel på grandslam-niveau blikket mod de spillere, der har vundet flere af de store titler end ham: rivalerne Rafael Nadal og Roger Federer, der begge har vundet 20 gange. »Alle har deres egen rejse og deres egen måde, hvorpå de skriver historie. De har allerede skrevet historie. De har alle sat et stort aftryk på vores sport«, siger Djokovic ifølge Ritzau efter sejren ved Australian Open og nævner ligeledes, at han da bestemt heller ikke har noget i mod at vinde 23 eller 24 titler – som Serena Williams og Margaret Court.

Ishockey. Nikolaj Ehlers blev noteret for en assist, da han med Winnipeg var med til at besejre Vancouver 4-3 efter forlænget spilletid i NHL.

Atletik. Nick Jensen fra Sparta brækkede kravebenet, da han søndag fik sølv i 1.500 meterløb ved indendørs DM. Det beretter TV2 Sport. På målstregen fik han overbalance og faldt uheldigt. Guldet gik til Andreas Lindgreen, der også repræsenterer Sparta, efter at afgørelsen var set igennem på målfoto.