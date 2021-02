Han lyttede til hjertet: Det tyske landshold vinder kampen om Bayern Münchens stjernefrø

Fodbold. Et af Europas største talenter, der tirsdag aften scorede sit første mål i Champions League, har valgt at han i A-landsholdsregi vil søge lykken med det tyske landshold. Bayern Münchens 17-årige stjernefrø Jamal Musiala er født i Tyskland, men flyttede med forældrene til England, da han fyldte 7 år og har fået sin fodboldopdragelse på Chelseas akademi. Men hjertet er mere i Tyskland end i England. »Jeg lyttede til mine følelser og min beslutning føles 100 procent rigtig«, siger offensivspilleren ifølge tv-stationen ARD. Jamal Musiala, der har spillet på både engelske og tyske ungdomslandshold, har ført de første indledende samtaler med den tyske landstræner Joachim Löw og kan formentlig forvente en udtagelse til de kommende opgaver i VM-kvalifikation. Jamal Musiala har scoret 4 mål i 25 kmape i denne sæson for Bayern, der i aftes besejrede Lazio med 4-1 i Champions League. Jamal Musiala scorede til 2-0.

Fodbold. 34-årige Olivier Giroud saksesparkede Chelsea til en 1-0-sejr på udebane i den første Champions League 1/8-finale mod Atlético Madrid. Franskmanden satte den afgørende scoring ind på akrobatisk facon midt i 2. halvleg, men måtte vente med at juble, da scoringen først var blevet underkendt for offside – og derefter anerkendt af VAR. Chelsea-manager Thomas Tuchel roser den franske veteran, som den tyske boss mener udstråler noget ungdommeligt. »Når man arbejder med ham dagligt, så bliver man ikke overrasket. Han er i super fysisk form. Han træner som en 20-årig og forstår at blande det seriøse med glæde, når vi træner. Han er altid positiv og har stor indflydelse på vores trup«, siger Tuchel rosende om matchvinderen ifølge BBC.

Corona. Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra mandag 1. marts som følge af en aftale mellem regeringen og den støttepartier fra 5 til 25 personer. Det betyder, at eksempelvis fodboldklubber igen vil kunne tilbyde træning i større grupper. For indendørs aktiviteter er forsamlingsgrænsen fortsat fem personer til og med 5. april.

Fodbold. De forsvarende Champions League-vindere fra Bayern München har det ene ben i kvartfinalerne efter en 4-1-sejr på udebane over italienske Lazio. Romerne forærede Robert Lewandowski en friløber ved Bayerns første mål, mens Bayerns fjerde mål var et selvmål. Kampens første målscorer, Robert Lewandowski, påpeger, at Bayern München fik selvtillid efter åbningsmålet. »Det første mål var meget vigtigt. Jeg udnyttede en fejl fra en forsvarsspiller, og derfra følte vi, at vi kunne score flere mål, og det gjorde vi«, siger Robert Lewandowski til TV3+ og tilføjer: »Vi viste os fra en bedre side end i de seneste kampe (i Bundesligaen, red.), men vi ved også, at vi kan spille endnu bedre«.

Fodbold. Der er lagt op til lidt af en supersøndag i Superligaen senere i denne uge. Her mødes nummer 1 og 2 samt nummer 3 og 4 i forårets femte spillerunde, når topholdet Brøndby gæster FCM’s mestre g FCK får besøg af AGF i Parken. De fire tophold har, som nedenstående grafik også viser, været klart mest pointhøstende i de fire første runder i 2021.

Tennis. Efter et skuffende Australian Open, hvor hun røg ud i kvartfinalen, er WTA-turneringen i Adelaide også et overstået kapitel for kvinderanglistens førstedame Ashleigh Barty. Australieren tabte i 2. runde til Danielle Collins fra USA. 6-3, 6-4 sluttede det i amerikansk favør.

Håndbold. 33-årige Marcus Mørk skifter efter denne sæson fra Skanderborg til Ribe-Esbjerg på en toårig kontrakt.

Fodbold. Australien og Qatar var inviteret med som gæster til den kommende sommers turnering om det sydamerikanske mesterskab, Copa America, men er ude af turneringen igen. Det skyldes, at en lang række VM-kvalifikationskampe i den asiatiske konføderation grundet coronapandemien nu er rykket til afvikling i juni og juli. Om der inviteres to nye mandskaber med til turneringen i Argentina og Colombia, er endnu uklart.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand var natten til onsdag flyvende for sin klub Columbus Blue Jackets i NHL. Danskeren scorede således to gange, men måtte gå fra banen som taber, da Chicago Blackhawks trak det længste strå og vandt 6-5 efter straffeslag. Andetsteds i NHL ved Detroit Red Wings ikke rigtigt, hvad de skal stille op med Frans Nielsen. For få dage siden var sat til salg et døgns tid, men ingen andre klubberne ville overtage hans kontrakt, og i nat spillede han så 12 minutter i Detroits 0-2-nederlag til Nashville Predators.

Tennis. Danmarks næsthøjest rangerede kvindelige spiller Olga Helmi (nr. 1.015) er videre til 2. runde af ITF-turneringen i Sharm El Sheikh i Egypten. Den 20-årige besejrede Teodora Cadar fra Rumænien 6-1, 6-3.

Fodbold. Den skotske storklub Celtic skal have ny manager. Neil Lennon har onsdag morgen opsagt sin stilling. Lennon efterlader et hold, der er 18 point efter ærkerivalerne Rangers i mesterskabskampen.

Ishockey. Efter næsten 30 år som spiller og leder i Vojens IK og Sønderjyske siger den 37-årige sportschef Kim Lykkeskov til sommer farvel til klubben. Det er familielivet, der får Kim Lykkeskov til at søge en ny karrierevej, oplyser han til klubbens hjemmeside.

Håndbold. Niklas Landin og Kiel oppede sig i slutfasen, så Aalborg blev besejret med 28-26 i Champions League efter 15-15 ved pausen. Aalborg førte med tre mål, da Magnus Saugstrup hamrede bolden ind forbi Landin med 13 minutter tilbage af opgøret, men stille og roligt fik hjemmeholdet ædt sig tilbage i kampen og sejrede.