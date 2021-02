Martin Braithwaite sprudler og lægger op til to mål i Barcelona-sejr

Fodbold. Martin Braithwaite spillede en helt central rolle, da FC Barcelona hjemme på Camp Nou besejrede Elche 3-0 i La Liga. Den danske landsholdsspiller var stort set usynlig i en målløs 1. halvleg, men efter pausen sprudlede Barithwaite og lagde op til to af storklubbens mål. Første spillede han 1-2 med Lionel Messi ved at sende bolden bag om sit støtteben, og den argentinske superstjerne udnyttede frispilningen til 1-0-målet. Messi gjorde det også til 2-0 på et oplæg fra Frenkie de Jong, og så var Braithwaite igen på spil, da han med hovedet betjente Jordi Alba med en frispilning. Alba flugtede bolden i nettet til 3-0, og Martin Braithwaite kunne derefter lade sig udskifte med Antoine Griezmann.

Fodbold. Et af Europas største talenter, der tirsdag aften scorede sit første mål i Champions League, har valgt at han i A-landsholdsregi vil søge lykken med det tyske landshold. Bayern Münchens 17-årige stjernefrø Jamal Musiala er født i Tyskland, men flyttede med forældrene til England, da han fyldte 7 år og har fået sin fodboldopdragelse på Chelseas akademi. Men hjertet er mere i Tyskland end i England. »Jeg lyttede til mine følelser og min beslutning føles 100 procent rigtig«, siger offensivspilleren ifølge tv-stationen ARD. Jamal Musiala, der har spillet på både engelske og tyske ungdomslandshold, har ført de første indledende samtaler med den tyske landstræner Joachim Löw og kan formentlig forvente en udtagelse til de kommende opgaver i VM-kvalifikation. Jamal Musiala har scoret 4 mål i 25 kampe i denne sæson for Bayern, der i aftes besejrede Lazio med 4-1 i Champions League. Jamal Musiala scorede til 2-0.

Håndbold. Lemvig/Thyborøn vandt bundopgøret i ligaen over TMS Ringsted med 27-23 og overlod dermed sidstepladsen i rækken til sjællænderne. Kampen var helt lige i 1. halvleg, men efter pausen fik hjemmeholdet overtaget, og nu ligger Ringsted til direkte nedrykning.

Atletik. En verdensrekord fra 1994 faldt onsdag. Her overtog sprinteren Grant Holloway indendørsverdensrekorden i 60 meter hækkeløb. Han brugte 7,29 sekunder på at løbe distancen, hvilket var 0,01 sekund hurtigere end den nu tidligere rekord sat af briten Colin Jackson.

Fodbold. Som det første hold er Tottenham klar til ottendedelsfinalerne i Europa League. Avancementet til den næste knockoutrunde blev som forventet sikret onsdag, da holdet forsvarede sin 4-1-føring fra det første opgør mod østrigske Wolfsberger AC ved at vinde med 4-0 hjemme i London. Dermed avancerer Tottenham med samlet 8-1.

Håndbold. Med en sejr på 30-27 over Trimo Trebnje fra Slovenien er GOG klar til ottendedelsfinalen i Europa League, selv om der endnu resterer en kamp i gruppespillet. Hvem Morten Olsen og co. skal møde, når knockoutkampene starter 23. marts, er ikke afgjort.

Badminton. Greve Strands Badmintonklub er i økonomiske problemer og har derfor fritstillet alle sine spillere. Problemerne er forårsaget af coronapandemien. Det skriver klubben ifølge Ritzau på Facebook. Klubben råder blandt andre over doubleprofilerne Amalie Magelund, Rikke Søby, Mikkel Mikkelsen og Niclas Nøhr, der alle er en del af landsholdstræningen, men de er altså fri til at finde en anden arbejdsgiver.

Cykling. Med et festfyrværkeri af klatrefinaler lægger ruten i årets Giro d’Italia, der offentliggjordes onsdag i Milano, op til forrygende underholdning, når den tre uger lange styrkeprøve suser hen over landevejene fra 8. til 30. maj. Den samlede distance på 3.450,4 km er fordelt på 21 etaper med to hviledage undervejs. Der indledes med en enkeltstart på 9 km i Torino og sættes punkt med en tilsvarende udfordring på 29,4 km til Milano. Allerede 4. etape slutter på en stigning, og det er i høj grad en Giro, der tilgodeser bjergspecialisterne. Blandt andet danner en af Europas mest frygtede stigninger Monte Zoncolan rammen om afslutningen på 14. etape. Løbets højeste punkt Passo Pordoi, 2.239 m, indgår i en uhyre krævende 16. etape i Dolomitterne, og både 17., 19. og 20. etape har mål på en tinde.

Fodbold. Vejle udlejer den brasilianske angriber Luis Henrique til den finske mesterklub, HJK Helsinki, som han også optrådte for i 2019. Lejeaftalen gælder indtil udgangen af 2021, skriver Vejle på sin hjemmeside.

Motorsport. Med 9 sejre som konstruktør er Ferrari på 3. pladsen efter Porsche (19) og Audi (13) i det store Le Mans-regnskab, og nu vender den legendariske italienske fabrikant tilbage til Le Mans i den nye Hypercar-klasse, hvor Toyota, Peugeot, Glickenhaus og ByKolles ligeledes stiller op. Ferraris seneste sejr i Le Mans var i 1965.

Håndbold. Efter at have stået i spidsen for MSK Lublin i den bedste polske række i blot 21 kampe, er klubben blevet enig med den danske træner Kim Rasmussen om at stoppe samarbejdet, skriver TV 2. Kim Rasmussen er udover sit nu afsluttede arbejde med de polske kvinder også landstræner for Montenegro, som han i foråret skal forsøge at føre til de olympiske lege i Tokyo.

Atletik. De russiske atleter kan alligevel ikke stille op som neutrale udøvere ved det kommende indendørs-EM i Polen. Det skyldes, at det internationale atletikforbund World Athletics ikke kan nå at godkende en antidopingplan fra det russiske atletikforbund rettidigt. Det hele har rod i Ruslands internationale dopingudelukkelse – og ikke mindst fordi russerne senest har forfalsket dokumenter, der skulle forklare, hvorfor højdespringsstjernen Danil Lysenko lige pludselig ikke var til rådighed til antidopingtest.

Håndbold. Aalborg fortsætter med at forstærke sig frem mod de kommende sæsoner. Fra sommeren 2021 tiltræder den norske landsholdsfløj Kristian Bjørnsen på en treårig kontrakt. Den 32-årige højrefløj skifter fra tyske HSG Wetzlar. Andetsteds i den danske liga stopper 34-årige Klaus Thomsen fra Bjerringbro-Silkeborg efter denne sæson, mens 33-årige Marcus Mørk til sommer skifter fra Skanderborg til Ribe-Esbjerg på en toårig kontrakt.



Skisport. VM i de nordiske discipliner åbnede med dansk succes, da 40-årige Martin Møller og Joachim Weel Rosbo sluttede som henholdsvis nummer 3 og 5 i mændenes kvalifikation i langrendssporet over 10 km. Den danske duo er dermed klar til at deltage i 15 km-løbet på lørdag.

Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix I korte ærmer sled Martin Møller sig på podiet og videre ved VM.

Jacob Weel Rosbo blev nummer 14 og Hjalmar Michelsen nummer 26 af de 88 startende løbere fra de mindre skisportsnationer, men kun top-10 får adgang til yderligere udfoldelser i tyske Oberstdorf.

Doping. Den tyske læge Mark Schmidt, der for nylig blev idømt knap fem i fængsel for at have drevet en dopingring, opgiver at få sin sag for den tyske højesteret. Det skriver nyhedsbureauet dpa. Mark Schmidt blev anholdt i forbindelse med en razzia under ski-VM i 2019. I slutningen af januar erklærede Schmidt, at han ville appellere dommen, men nu har han ændret mening.

Cykling. Med Michael Mørkøv i vanlig perfekt leadout-rolle for Deceuninck-Quick Step-holdkammeraten Sam Bennett kunne den 30-årige irer på de sidste 100 m skyde uimodståeligt frem og vinde med et par længder i massespurten på 4. etape i UAE Tour foran hollænderen David Dekker (Jumbo-Visma) og australieren Caleb Ewan (Lotto Soudal). Det var Bennetts 50. sejr i karrieren, men etapen skabte ingen ændringer i den samlede stilling, hvor den slovenske Tour de France-konge Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) stadig er indehaver af førertrøjen.

Fodbold. 34-årige Olivier Giroud saksesparkede Chelsea til en 1-0-sejr på udebane i den første Champions League 1/8-finale mod Atlético Madrid. Franskmanden satte den afgørende scoring ind på akrobatisk facon midt i 2. halvleg, men måtte vente med at juble, da scoringen først var blevet underkendt for offside – og derefter anerkendt af VAR. Chelsea-manager Thomas Tuchel roser den franske veteran, som den tyske boss mener udstråler noget ungdommeligt. »Når man arbejder med ham dagligt, så bliver man ikke overrasket. Han er i super fysisk form. Han træner som en 20-årig og forstår at blande det seriøse med glæde, når vi træner. Han er altid positiv og har stor indflydelse på vores trup«, siger Tuchel rosende om matchvinderen ifølge BBC.

Corona. Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra mandag 1. marts som følge af en aftale mellem regeringen og dens støttepartier fra 5 til 25 personer. Det betyder, at eksempelvis fodboldklubber igen vil kunne tilbyde træning i større grupper. For indendørs aktiviteter er forsamlingsgrænsen fortsat fem personer til og med 5. april. »Det er fastlagt, at der nu skal regnes på indendørs idræt, og vi er allerede i gang med at levere tal til de relevante ministerier. Mit håb er, at indendørsidrætten også snart følger efter, for det vil gavne den fysisk og mentale trivsel, som er stærkt udfordret i øjeblikket«, siger adm. direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm.

Fodbold. Dansk Boldspil-Unions (DBU) direktør Jakob Jensen udtrykker glæde over, at amatørklubberne igen kan åbne med et forsamlingsloft på 25 til udendørs idræt, men er samtidigt skuffet over, at der fortsat ikke må være tilskuere på stadion til professionelle begivenheder. »Der er brug for yderligere lempelser, så vi kan få tilskuere på stadion. Fodbold uden fans og fællesskab er et dårligt match«, siger DBU-direktøren til forbundets hjemmeside og tilføjer: »Vi har vist, at vi kan håndtere fans på stadion uden konstateret smittespredning og håber derfor fortsat på, at det også kan lade sig gøre i de professionelle rækker og til sommerens EM-slutrunde på hjemmebane«.

Fodbold. De forsvarende Champions League-vindere fra Bayern München har det ene ben i kvartfinalerne efter en 4-1-sejr på udebane over italienske Lazio. Romerne forærede Robert Lewandowski en friløber ved Bayerns første mål, mens Bayerns fjerde mål var et selvmål. Kampens første målscorer, Robert Lewandowski, påpeger, at Bayern München fik selvtillid efter åbningsmålet. »Det første mål var meget vigtigt. Jeg udnyttede en fejl fra en forsvarsspiller, og derfra følte vi, at vi kunne score flere mål, og det gjorde vi«, siger Robert Lewandowski til TV3+ og tilføjer: »Vi viste os fra en bedre side end i de seneste kampe (i Bundesligaen, red.), men vi ved også, at vi kan spille endnu bedre«.

Fodbold. Der er lagt op til lidt af en supersøndag i Superligaen senere i denne uge. Her mødes nummer 1 og 2 samt nummer 3 og 4 i forårets femte spillerunde, når topholdet Brøndby gæster FCM’s mestre og FCK får besøg af AGF i Parken. De fire tophold har, som nedenstående grafik også viser, været klart mest pointhøstende i de fire første runder i 2021.

Tennis. Efter et skuffende Australian Open, hvor hun røg ud i kvartfinalen, er WTA-turneringen i Adelaide også et overstået kapitel for kvinderanglistens førstedame Ashleigh Barty. Australieren tabte i 2. runde til Danielle Collins fra USA. 6-3, 6-4 sluttede det i amerikansk favør.

Fodbold. Australien og Qatar var inviteret med som gæster til den kommende sommers turnering om det sydamerikanske mesterskab, Copa America, men er ude af turneringen igen. Det skyldes, at en lang række VM-kvalifikationskampe i den asiatiske konføderation grundet coronapandemien nu er rykket til afvikling i juni og juli. Om der inviteres to nye mandskaber med til turneringen i Argentina og Colombia, er endnu uklart.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand var natten til onsdag flyvende for sin klub Columbus Blue Jackets i NHL. Danskeren scorede således to gange, men måtte gå fra banen som taber, da Chicago Blackhawks trak det længste strå og vandt 6-5 efter straffeslag. Andetsteds i NHL ved Detroit Red Wings ikke rigtigt, hvad de skal stille op med Frans Nielsen. For få dage siden var sat til salg et døgns tid, men ingen andre klubberne ville overtage hans kontrakt, og i nat spillede han så 12 minutter i Detroits 0-2-nederlag til Nashville Predators.

Tennis. Danmarks næsthøjest rangerede kvindelige spiller Olga Helmi (nr. 1.015) er videre til 2. runde af ITF-turneringen i Sharm El Sheikh i Egypten. Den 20-årige besejrede Teodora Cadar fra Rumænien 6-1, 6-3.

Fodbold. Den skotske storklub Celtic skal have ny manager. Neil Lennon har onsdag morgen opsagt sin stilling. Lennon efterlader et hold, der er 18 point efter ærkerivalerne Rangers i mesterskabskampen.

Ishockey. Efter næsten 30 år som spiller og leder i Vojens IK og Sønderjyske siger den 37-årige sportschef Kim Lykkeskov til sommer farvel til klubben. Det er familielivet, der får Kim Lykkeskov til at søge en ny karrierevej, oplyser han til klubbens hjemmeside.

Håndbold. Niklas Landin og Kiel oppede sig i slutfasen, så Aalborg blev besejret med 28-26 i Champions League efter 15-15 ved pausen. Aalborg førte med tre mål, da Magnus Saugstrup hamrede bolden ind forbi Landin med 13 minutter tilbage af opgøret, men stille og roligt fik hjemmeholdet ædt sig tilbage i kampen og sejrede.