AaB sælger forsvarskæmpen Jores Okore til kinesisk klub

Fodbold. AaB oplyser på sin hjemmeside, at 28-årige Okore er blevet enig med kinesiske Changchun Yatai FC om en treårig kontrakt. Dermed har han spillet sin sidste kamp for nordjyderne i denne omgang. Okore kom til AaB fra FC København i sommeren 2017 og står noteret for 116 kampe for klubben. »Som klub og som by har AaB og Aalborg mere end indfriet mine forventninger, og jeg ser tilbage på en god tid, hvor jeg dog stadig er meget ærgerlig over, at vi ikke fik givet klubben og fansene endnu en titel, da vi i den seneste sæson havde chancen i pokalfinalen«, siger Jores Okore, der også har en fortid i Aston Villa, til klubbens hjemmeside. Okore har også spillet 8 landskampe for Danmark.

Fodbold. En Marseille-fan er blevet i dømt tre måneders fængsel, efter at han og omkring 300 andre stormede den franske klubs træningsanlæg sidste måned. De hundredvis af tilhængere forårsagede omfattende skader, da de trængte ind på træningsanlægget 30. januar. Ligue 1-klubben har beskrevet stormløbet som et skræmmende vanvid af voldshandlinger og protester mod klubledelsen. Episoden fandt sted efter en periode med svigtende resultater for klubben.

Tennis. 16-årige Cori Gauff fra USA er fremme i semifinalen i WTA-turneringen i Adelaide, efter hun har besejret den mere rutinerede landsmand Shelby Rogers 2-6, 6-4, 6-4. For at nå finalen skal den amerikanske teenager også besejre enten den australske kvalifikationsspiller Storm Sanders eller den 2.-seedede schweizer Belinda Bencic. Danielle Collins, også USA, der onsdag sendte topseedede Ashleigh Barty ud af turneringen, møder torsdag den polske French Open-vinder Iga Swiatek om en semifinaleplads.

Atletik. 15 danske atleter udgør det hold, som Danmark sender til indendørs EM i polske Torun i næste uge. Det oplyser Dansk Atletik på sin hjemmeside. Sammenligner man med inde-EM for to år siden, er der tale om mere end en fordobling af danske atleter. Blandt de udtagne atleter er de danske rekordindehavere på 60 meter indendørs løb, Kojo Musah og Astrid Glenner-Frandsen. Nogle af de største profiler har til gengæld valgt at blive væk fra stævnet i Polen. 800-meterløberen Andreas Bube, hækkeløberen Sara Slott Petersen, højdespringeren Janick Klausen og sprinteren Kristoffer Hari havde alle klaret kravene for at deltage, men har valgt at fokusere på den forestående udendørssæson. Følgende 15 danskere er til gengæld udtaget til mesterskabet, som begynder 4. marts og slutter 7. marts:

60 meter: Kojo Musah, Simon Hansen, Emil Mader Kjær, Astrid Glenner-Frandsen, Mathilde U. Kramer

400 meter: Gustav Lundholm Nielsen

60 meter hækkeløb: Mette Graversgaard, Andreas Martinsen

1.500 meter: Andreas Holst Lindgreen, Mikael Johnsen, Kristian Uldbjerg Hansen

3.000 meter: Alberte Kjær Pedersen, Joel Ibler Lillesø, Mikkel Dahl-Jessen, Jakob Dybdal Abrahamsen

Fodbold. Skal Esbjerg lægge en afstand på 8 point ned til Silkeborg på tredjepladsen, eller skal Silkeborg mindske afstanden til en oprykningsplads til Superligaen til bare 2 point? Så meget er der på spil, når Esbjerg torsdag klokken 19 tager imod Silkeborg i en 1. divisionskamp mellem de to superliganedrykkere fra sidste sæson. Tre hold har skilt sig ud i kampen om de to billetter til Superligaen, og Viborg har lagt sig i spidsen med 44 point, mens Esbjerg og Silkeborg har henholdsvis 42 og 37.

Fodbold. Jose Becker, far til Liverpool-målmand Alisson Becker, er død. Han druknede onsdag under en svømmetur nær sit hjem i det sydlige Brasilien. Det oplyste lokalt politi onsdag ifølge Reuters.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) advarer om, at vægtløftning kan blive fjernet fra det olympiske program i 2024. Det har IOC’s præsident, Thomas Bach, oplyst onsdag aften. Truslen kan blive en realitet, hvis sportens internationale forbund fortsætter med at ignorere anmodninger om reformer i kampen mod doping. Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF) er de seneste år gentagne gange blevet ramt af sager om positive dopingprøver blandt dets atleter.

Fodbold. Atalanta havde fået en lovende start på onsdagens Champions League-ottendedelsfinale hjemme mod Real Madrid, men det røde kort til Remo Freuler spolerede hjemmeholdets taktiske plan efter lidt mere end et kvarters spil. Det siger den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle, der spillede de første 85 minutter i Atalantas 0-1-nederlag til den spanske storklub. »Det blev en endnu hårdere kamp, end vi havde forventet. Vi vidste, at det ville blive en hård kamp, men efter 17 minutter fik vi et rødt kort, efter vi begik nogle fejl. Det hjalp helt sikkert Real Madrid til at få overtaget, og det blev meget sværere for os«, siger Joakim Mæhle i et interview vist på TV3+.

Fodbold. Den danske forsvarsspiller Mads Bech Sørensen kom på måltavlen, da Brentford onsdag aften havde en succesoplevelse i The Championship. I det 83. minut af hjemmekampen mod Sheffield Wednesday scorede den tidligere Horsens-spiller til slutresultatet 3-0. Forud for kampen havde Brentford tabt tre kampe i træk, men med sejren bevarer holdet andenpladsen i rækken.