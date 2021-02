Farvel: Peter Sørensen stopper som cheftræner i kriseramte Hobro

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.00 Tennis: Adelaide International (k) 12.00 Tennis: Open Sud de France (m) 19.30 Ishockey: Rungsted-Aalborg TV3 Sport 19.00 Fodbold: Vejle-AC Horsens 20.45 Fodbold: Derby-Nottingham F.t 01.05 Ishockey: NY Rangers-Boston 04.45 Standardvogne: V8 TV3 Max 20.30 Fodbold: Werder B.-E. Frankfurt 6’eren 18.00 Formel E: VM-afdeling, S.-Arabien Eurosport 1 10.05 Nordisk kombineret: VM 11.45 Cykling: UAE Tour 13.55 Billard: Snooker, The Players Ch. 17.30 & 20.25 Skihop: VM 21.25 Billard: Snooker, The Players Ch. Eurosport 2 14.00 & 17.30 Rally: Finlands VM-afdeling 15.50 Nordisk kombineret: VM 18.30 Formel E: VM-afdeling, S.-Arabien 19.55 Billard: Snooker, The Players Ch. 22.35 Golf: Puerto Rico Open TV 2 Sport X 10.10 Nordisk kombineret: VM, skihop 15.55 Nordisk kombineret: VM, langrend 17.10 Skihop: VM, holdkonkurrencen (k) 21.00 Fodbold: Levante-Athletic Bilbao 04.00 Basketball: LA Lakers-Portland Vis mere





Fodbold. Peter Sørensen trækker sig som cheftræner for superliganedrykkeren Hobro, der ligger nr. 8 i 1. division. Det meddeler Hobro på sin hjemmeside. Hobro rykkede ud af landets bedste række i den forgangne sæson og har endnu ikke formået at blive en del af kampen om oprykningsbilletterne. Ifølge klubben er årsagen til bruddet, at en ny og mere langsigtet strategi har mere fokus på Hobros egen talentafdeling, mens holdet skal være blandt de bedste 18 i Danmark.

Fodbold. VM 2022 i Qatar bør ikke have deltagelse af det norske landshold. Det mener den norske klub Tromsø, der som den første topklub i Norge officielt opfordrer landets fodboldforbund til at boykotte mesterskaberne. »Vi mener at hvis Norge kvalificerer sig via den kommende kvalifikation, bør vi takke nej til at rejse til Qatar«, skriver Tromsø på sin hjemmeside.

Fodbold. Kasper Schmeichel og Leicester røg torsdag aften noget overraskende ud af Europa League, da holdet på hjemmebane tabte 0-2 til tjekkiske Slavia Prag. Alligevel er det ifølge den danske målmand ikke et resultat, som holdet kan være alt for utilfreds med. »Vi scorede ikke, så simpelt er det. Hvis vi skal være ærlige efter de to kampe, så er det nok et fair resultat. De havde flere chancer end os, og de tog dem, så vi har ikke noget at klage over«, siger Schmeichel til Eurosport efter kampen. Han tilføjer, at det især var de tjekkiske mestres gode presspil, der udfordrede hjemmeholdet. »Vi afleverede ikke så godt, som vi kunne, og når de også er et hold, der presser højt på banen, så gav det os problemer med at holde på bolden. Det arbejde gjorde de godt«, siger danskeren.

Fodbold. På trods af et nederlag på 1-2 til São Paolo kunne Flamengo natten til fredag dansk tid fejre det brasilianske mesterskab. Samtidig lykkedes det nemlig kun udfordrerne fra Internacional at hente et enkelt point mod Corinthians, og dermed havner titlen for andet år i træk hos klubben fra Rio de Janeiro.

Ishockey. Lars Eller leverede natten til fredag dansk tid en stærkt indsats for Washington Capitals med et mål og en assist i holdets 5-2-sejr over Pittsburgh Penguins i NHL. Danskeren scorede kampens sidste mål med et minut tilbage af tredje periode. Den 31-årige dansker fik knap 16 minutter på isen. Lars Eller har spillet i Washington Capitals siden 2016. Han var i 2018 med til at vinde det eftertragtede Stanley Cup-trofæ med klubben.

Basketball. Brooklyn Nets’ store satsning ser indtil videre ud til at bære frugt. NBA-holdet vandt natten til fredag dansk tid for ottende gang i træk. Kyrie Irving førte an med 27 point og 9 assister i sejren på 129-92 over Orlando Magic på hjemmebanen i New York. Den imponerende stime betyder, at holdet ligger på andenpladsen i Eastern Conference. I alt er det blevet til 22 sejre og 12 nederlag i 34 kampe. Irving er bare en af tre superstjerner, som Brooklyn Nets råder over i denne sæson. De øvrige er Kevin Durant og James Harden.

Tennis. Sidste års overraskende polske French Open-vinder Iga Swiatek har kvalificeret sig til finalen i WTA-turneringen i Adelaide. I semifinalen vandt hun sikkert over Jill Teichmann fra Schweiz med cifrene 6-3, 6-2. I finalen kommer den 19-årige polak til at stå over for enten den endnu yngre amerikaner Cori Gauff (16) eller den mere rutinerede schweizer Belinda Bencic.

Golf. Tiger Woods er blevet flyttet til et nyt hospital i forbindelse med sin behandling efter en trafikulykke tirsdag. Det oplyser Harbor UCLA Medical Center i Los Angeles i en meddelelse torsdag lokal tid. Woods blev indlagt og opereret på hospitalet efter tirsdagens ulykke. Han er nu blevet flyttet til Cedars-Sinai Medical Center, der ligger cirka 34 kilometer nord for Harbor UCLA. Golfspilleren er blevet flyttet for at »... fortsætte sin ortopædiske behandling og pleje«. Det siger Anish Mahajan, medicinsk direktør på Harbor UCLA. Der står ikke noget i meddelelsen om, hvordan Woods’ tilstand ellers er. 45-årige Woods kørte tirsdag morgen lokal tid alene i en forstad til Los Angeles, da han forulykkede, så hans bil kørte af vejbanen og rullede rundt, før den endte cirka ti meter fra vejen.

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen har fået en lovende start på turneringen Gainbridge LPGA. Den danske duo er med helt fremme efter førstedagen i den stærkt besatte turnering i Orlando. Nanna Koerstz Madsen klarede sig bedst og indtager en delt andenplads – to slag efter den førende, newzealænderen Lydia Ko. Koerstz Madsen deler andenpladsen med amerikaneren Nelly Korda. Den et år ældre Nicole Broch Larsen åbnede turneringen med en runde i 68 slag, hvilket rækker til en delt fjerdeplads. Den 50-årige svensker Annika Sörenstam er også tilmeldt turneringen efter 13 års pause. Sörenstam er dog placeret langt tilbage efter en åbning i 75 slag – tre over banens par.

Golf. Det var op og ned for Rasmus Højgaard, da han torsdag indledte turneringen WGC Championship. Den danske komet sluttede i to slag over par og lavede undervejs fire bogeys, en dobbelt bogey samt to birdies og en eagle. Højgaard ærgrer sig nok især over afslutningen på første runde. På 16. hul blev det således til en bogey, inden han sluttede af med en dobbelt bogey. Det efterlod den 19-årige dansker på en delt 53.-plads ud af 72 spillere.