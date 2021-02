Mads Pedersen vinder belgisk semiklassiker

Cykling. Mads Pedersen (Trek) vinder den belgiske semiklassiker Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Mads Pedersen sørgede for dansk sejr i brostensløbet for andet år i træk, da han vandt en massespurt på opløbsstrækningen i Kuurne. Sidste år var det Kasper Asgreen, der triumferede efter et soloryk. Pedersen blev kørt perfekt i stilling af Trek-holdkammeraten Jasper Stuyven og tog en klar sejr. Sejren er den 25-årige sjællænders 16. i karrieren og den første i denne sæson. »Det er en klassiker, så jeg er superglad. Vi fuckede op i går (i løbet Omloop Het Nieuwsblad

, red.), så det var meget rart at vise niveauet med benene frem for at finde på en undskyldning«, siger Pedersen ifølge Ritzau.

Fodbold. Romelu Lukaku scorede to gange, da Inter med Christian Eriksen på banen i hele kampen besejrede Genoa med 3-0 på hjemmebane i den italienske Serie A. Med sejren udbyggede Milano-klubben forspringet til AC Milan i tabellen til 7 point. Milan spiller i den sene aftenkamp mod AS Roma.

Fodbold. Lejesvenden fra Real Madrid Gareth Bale var den afgørende faktor, da Tottenham besejrede Burnley i den engelske Premier League med 4-0. Den 31-årige waliser scorede til 1-0 og 4-0 og lagde mellem de pletskud op til Harry Kanes mål til 2-0.

Fodbold. Leicester og Kasper Schmeichel fortsætter i tabersporet. Efter torsdagens blamage på hjemmebane i Europa League mod Slavia Prag tabte Leicester på hjemmebane med 1-3 til Arsenal i søndagens Premier League-dyst. Nederlaget kom på trods af, at Leicester havde fået en perfekt start med en scoring af Youri Tielemans efter seks minutter. Arsenal fik udlignet på et hovedstødsmål af David Luiz, inden Alexandre Lacazette scorede på straffespark. Kort efter pausen mistede Leicester bolden midt på Arsenals banehalvdel og blev fanget i et kontrastød, som Nicolas Pepe scorede på. I Fulhams 0-0-møde med Crystal Palace var Fulhams danske anfører Joachim Andersen tæt på at score for sin klub – og score selvmål, men blev reddet af målmand Alphonse Areolas indgreb.

Fodbold. Landsholdsspilleren Robert Skov er blevet sin skade kvit, men så hele Hoffenheims 1-1-kamp i den tyske Bundesliga mod Union Berlin og Marcus Ingvartsen fra udskiftningsbænken.

Tennis. Clara Tauson er klar til at spille med i hovedturneringen i Lyon Open fra mandag. Søndag vandt den 18-årige i kvalifikationsfinalen over franske Amandine Hesse med 6-4, 6-2. Lodtrækningen til 1. runde faldt derimod ikke heldigt ud for Clara Tauson. Hun skal nemlig møde den 26-årige topseedede russer Ekaterina Alexandrova, der er nummer 33 på verdensranglisten.

Fodbold. Yussuf Poulsen spillede en fremtrædende rolle, da Leipzig i den tyske Bundesliga fik vendt 0-2 til en sejr på 3-2 over Borussia Mönchengladbach. Danskeren udlignede til 2-2 med en afslutning fra ca. 20 meter, inden den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth scorede sejrsmålet tre minutter inde i tillægstiden. »Vi lagde den dårlige første halvleg bag os. Det er præcis sådan, man skal gøre efter at være kommet bagud. Vi reagerede, vendte kampen rundt og vandt fortjent. Det vigtigste er at få de tre point«, siger Yussuf Poulsen på Leipzigs twitterprofil.

Direkte sport i tv Søndag 28. februar TV 2 Sport 12.30 Fodbold: Sampdoria-Atalanta 15.00 Tennis: Open Sud de France (m) 18.00 Fodbold: Napoli-Benevento 21.30 Basketball: Milwaukee-LA Clippers TV3+ 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AaB 18.00 Fodbold: Leverkusen-Freiburg 21.00 Fodbold: Marseille-Lyon 23.05 Ishockey: NY Islanders-Pittsburgh TV3 Max 13.00 Fodbold: Crystal Palace-Fulham 15.00 Fodbold: PSV Eindhoven-Ajax 18.00 Håndbold: P. Szeged-Flensburg (m) 21.00 Motorsport: Nascar Cup Series Xee 13.00 Fodbold: Leicester-Arsenal 15.00 Fodbold: Tottenham-Burnley 17.30 Fodbold: Chelsea-Manchester U. 20.15 Fodbold: Sheffield United-Liverpool 6’eren 9.00/12.00 Rally: Finlands VM-afdeling CANAL 9 16.00 Fodbold: FC København-AGF Eurosport 1 9.50/13.00 Alpint: World Cup, storsl. (m) 11.00 Alpint: World Cup, Super-G (k) 14.30Cykling: Kuurne-Bruxelles-Kuurne 16.50 Skihop: VM 19.55 Snooker: Players Championship Eurosport 2 8.20 Freestyle: World Cup 9.50 Nordisk kombineret: VM 14.00 Fodbold: OB-Randers FC 20.30Golf: Puerto Rico Open TV 2 Sport X 8.25 Freestyle: World Cup – skicross 9.55 Nordisk komb.: VM holdkonk. 12.55 Langrend: VM – sprintstafet, finaler 15.00 Fodbold: Inter-Genoa 16.55 Skihop: VM – mixed hold 20.45 Fodbold: Roma-Milan 2.00 Basketball: LA Lakers-Golden State Vis mere

Fodbold. Landsholdbacken Joakim Mæhle havde bolden i nettet for Atalanta i 2-0-sejren på udebane mod Sampdoria, men scoringen blev ikke anerkendt. Mæhle fik dog oprejsning, da han assisterede ved Robin Gosens’ scoring til 2-0 mod Genoa-holdet, der havde Mikkel Damsgaard med i de første 67 minutter. Atalanta er nummer fire i Serie A.

Fodbold. Oliver Abildgaard blev søndag udvist for russiske Rubin Kazan i 2-0-sejren i udekampen mod Spartak Moskva. 24-årige Abildgaard fik to gule kort indenfor en periode på ni minutter i anden halvleg.

Fodbold. Et halvt døgns tid efter Schalke tabte 1-5 på udebane i Bundesligaen til Stuttgart kom der er regulær udrensning i den sportslige ledelse. Cheftræner Christian Groos, der kom til Schalke ved årsskiftet, er sammen med sportsdirektør Jochen Schneider samt tre andre medarbejdere i den sportslige sektor blevet fyret.

Fodbold. Kristoffer Wichmann overtager trænertjansen hos Kolding IF i 1. division, hvor jyderne lørdag fyrede Morten Mølkjær få timer efter et nederlag til Skive. Kristoffer Wichmann er købt fri af 2.-divisionsklubben HIK fra Hellerup.

Skisport. Sverige vandt kvindernes sprintstafet ved langrends-VM, mens Norge sejrede hos mændene i tyske Oberstdorf. Norge er den helt store medaljesluger ved VM og har foreløbigt vundet 15 af 33 uddelte medaljer.

Skisport. Schweizeren Lara Gut-Behrami er sikker på at blive samlet vinder af World Cuppens super-G-konkurrence for tredje gang i karrieren. Søndag i norditalienske Val di Fassa måtte hun godt nok nøjes med en andenplads efter italieneren Federica Brignone. Hos mændene vandt franskmanden Mathieu Faivre søndagens storslalomkonkurrence i Bansko i Bulgarien og kom dermed øverst på podiet efter en andenplads lørdag.

Boksning. Mexicaneren Saul Alverez forsvarede natten til søndag dansk tid sine VM-bælter i supermellemvægt hos bokseforbundene WBA og WBC. I 3. omgang sendte han sin tyrkiske modstander Avni Yildirim i gulvet, hvilket førte til, at tyrkeren aldrig ud af ringhjørnet til 4. omgang.

Tennis. Alexei Popyrin fra Australien sejrede i finalen i ATP-turneringen i Singapore mod Alexander Bublik fra Kasakhstan med 4-6, 6-0, 6-2.

Tennis. Der er en hel karriere til forskel på dem. 17-årige Holger Rune debuterer på ATP Tour i den kommende uge i Buenos Aires i Argentina og den danske teenagers modstander i 1. runde bliver den 33-årige spanier Albert Ramos Viñolas. Spanieren, der er i gang med sin 15. sæson som professionel, er nummer 47 på ranglisten, mens Holger Rune end ikke er placeret i top-400. Kampen spilles mandag eller tirsdag.

Fodbold. Der er lagt op til lidt af en supersøndag i Superligaen. Her mødes nummer 1 og 2 samt nummer 3 og 4 i forårets femte spillerunde, når topholdet Brøndby gæster FCM’s mestre og FCK får besøg af AGF i Parken. De fire tophold har, som nedenstående grafik også viser, været klart mest pointhøstende i de fire første runder i 2021.

Ishockey. Tre danske spillere scorede i lørdagens kampe i NHL, skriver Ritzau. Blandt målscorerne var veteranen Frans Nielsen, der også lagde op til et mål i Detroit Red Wings’ 5-3-sejr ude over Chicago Blackhawks. Nikolaj Ehlers scorede og assisterede, da Winnipeg Jets’ vandt 2-1 over Montreal, mens Lars Eller scorede og sejrede med Washington Capitals. 5-2 sluttede det på udebane mod New Jersey Devils. Mindre godt gik det for to andre danskere i NHL. Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets tabte 1-2 til Nashville Predators, mens Patrick Russell og Edmonton Oilers tabte med 0-4 hjemme til Toronto Maple Leafs, der var uden en skadet Frederik Andersen i målet.

Fodbold. Det lignede en tiltrængt Juventus-sejr, da Cristiano Ronaldo scorede kort inde i 2. halvleg af udekampen i Verona, men de forsvarende italienske mestre måtte rejse hjem med blot et enkelt point, da Verona fik udlignet til 1-1. Juventus sløje stime af resultater fortsatte dermed. Lørdagens resultat efterlader Juventus med 46 point på tredjepladsen i serie A, syv point færre end førerholdet Inter.

Sejlsport. Coronapandemien har ført til udsættelse af de første sejladser om America’s Cup-trofæet. Finalen skal afgøres ud for Auckland i New Zealand, men millionbyen er lige nu i lockdown og der kan derfor tidligst sejles 10. marts. Team New Zealand og Luna Rossa fra Italien er de to finalister.

Golf. Rasmus Højgaard gik 3. runde af WGC Championship i Florida i et slag under par og spillede sig frem som nummer 50. Danskeren er 13 slag efter den førende Collin Morikawa fra USA.