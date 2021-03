Norge tager endnu en guldmedalje ved VM

Skisport. Norske Therese Johaug er flyvende ved VM i de nordiske skidiscipliner i tyske Oberstdorf. Tirsdag snuppede hun karrierens 12. VM-guldmedalje, da hun vandt kvindernes 10 kilometer i fristil. I mål havde hun næsten et minut ned til svenskeren Frida Karlsson, der tog andenpladsen foran sin landsmand Ebba Andersson. I weekenden sejrede Johaug i skiathlonkonkurrencen. Hun har mulighed for at snuppe yderligere to guldmedaljer, når hun skal i aktion igen torsdag og lørdag. Norge har foreløbigt vundet 7 gange guld ved VM.

Fodbold. Salg af Mikkel Kaufmann (FCK), Oliver Abildgaard (Rubin Kazan)og Patrick Olsen (AGF) har givet superligaklubben AaB et overskud på 12,1 million kroner på trods af coronapandemien. Den kraftige forbedring glæder administrerende direktør Thomas Bælum, selv om overskuddet er hentet på transfermarkedet, hvilket klubben ikke nødvendigvis kan forvente at gentage i de kommende år. »Isoleret set er resultatet tilfredsstillende, men i et ekstremt vanskeligt 2020 må vi konstatere, at vi kommer igennem ved hjælp af ekstraordinære transferindtægter og en enorm indsats og bidrag fra alle i og omkring klubben«, siger Thomas Bælum.

Memorabilia. Et samlekort med den slovenske basketball-stjerne Luka Doncic’ signatur på er blevet solgt for 4,6 millioner dollar, lidt over 28 millioner kroner. Det skriver CBS Sports ifølge Ritzau. Kortet er fra den nu 22-årige Luka Doncic’ debutsæson i NBA i 2018/19 for Dallas Mavericks. Den unge slovener, som holdet i Texas havde hentet fra Real Madrid i Spanien, blev omgående en succes og kåret til Rookie of the Year (årets debutant. red.). Natten tirsdag scorede Luka Doncic 33 point i en sejr på 130-124 til Dallas Mavericks.

Fodbold. Den tidligere FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu er midlertidigt blevet løsladt. Bartomeu blev sammen med flere andre med tilknytning til klubben arresteret mandag. Bartomeu er beskyldt for at have brugt et pr-bureau til at oprette en lang række falske profiler på sociale medier, så profilerne kunne bruges til blandt andet at svine Lionel Messi og andre af klubbens stjernespillere til. Bartomeu gik af som præsident i oktober. Klubben skal vælge ny præsident på søndag.

Direkte sport i tv Tirsdag 2. marts TV 2 Sport 12.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 20.00 Håndbold: Mors - Fredericia (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Man. City-Wolves TV3 Sport 18.45 Håndbold: RN Löwen - GOG (m) 20.45 Håndbold: Kiel-Celje (m) 01.05 Ishockey: Columbus-Detroit TV3 Max 18.30 Fodbold: Regensburg- Bremen 20.45 Fodbold: Gladbach-Dortmund Eurosport 1 10.00/19.15 Snooker: Gibraltar Open 14.00 Cykling: Le Samyn 17.55 Skihop: VM Eurosport 2 10.50/14.30 Skiskydning: Junior-VM 13.05 Langrend: VM 18.50 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 10.55 Skiskydning: Junior-VM - sprint (k) 13.15 Langrend: VM - 10 km (k) 14.30 Skiskydning: Junior-VM - sprint (m) 19.30 Tennis: AA World Tournament (m) 01.30 Basketball: Boston-LA Clippers

Cykling. Tour de France-vinderen Tadej Pogacar har forlænget sin kontrakt med UAE Emirates til og med 2026.

Fodbold. Nedrykningstruede Arminia Bielefeld fra den bedste tyske række har ansat Frank Kramer som ny cheftræner efter mandagens fyring af Uwe Neuhaus.

Fodbold. Flere professionelle norske klubber har opfordret til, at Norge ikke deltager ved VM i Qatar i 2022, såfremt holdet kvalificerer sig, og i Danmark er der et borgerforslag om boykot, som Folketinget kan blive tvunget til at forholde sig til. Opfordringerne til boykot på baggrund af flere tusinde gæstearbejderes rapporterede død vækker dog ifølge Ritzau ikke gehør hos Danmarks Idrætsforbund (DIF). »En boykot vil være ren symbolpolitik. Det vil ikke hjælpe noget, hvis en sportslig boykot af VM ikke er en del af en bred politisk, økonomisk og diplomatisk boykot. Vi er fundamentalt uenige i, at vi gør migrantarbejderne en tjeneste ved at blive væk og holde vores kæft«, siger chef for public affairs i DIF Poul Broberg og tilføjer: »Hvis man boykotter, har man også fraskrevet sig retten til at være offensiv og kritisk over for Qatar«.

Håndbold. Aalborg må klare sig uden målmanden Simon Gade i en rum tid. Han er testet positiv for corona, hvilket samtidigt bringer afviklingen af klubbens Champions League-kamp torsdag mod Celje i fare.

Fodbold. Den britiske regering vil ifølge BBC onsdag afsætte 2,8 millioner pund, ca. 24 millioner kroner, så Storbritannien sammen med Irland kan starte de indledende forberedelser til at afgive et bud på afviklingen af VM for mænd i 2030. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er fra 2022 klar til at modtage ansøgninger.

Tennis. Clara Tauson skal i aktion ved WTA-turneringen i franske Lyon igen onsdag, hvor ungareren Timea Babos er modstanderen i 2. runde. 18-årige Clara Tauson slog i 1. runde den topseedede russer Ekaterina Alexandrova. Først på den syvende matchbold lykkedes det Tauson at vinde kampen. »Jeg følte helt ærligt, at jeg spillede virkelig godt på mine matchbolde. Jeg var ikke for nervøs. Hun spillede bare meget dybt og slog vindere«, siger Tauson ifølge Ritzau til turneringens hjemmeside.

Fodbold. Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, skal have en ny bestyrelsesformand, da Bo Rygaard har valgt ikke at genopstille. Formelt vil Bo Rygaard træde tilbage på en generalforsamling 19. april. Han vil derefter fortsætte som rådgiver for selskabet.

Tennis. 17-årige Holger Rune debuterer på ATP Tour i Buenos Aires i aften kl. 20.30 mod den 33-årige spanier Albert Ramos-Vinolas.

Event. DM-ugen skal afvikles i 2022 og 2023 i Aalborg. Det nye koncept samler danmarksmesterskaberne i en række sportsgrene i den samme uge. Der er tale om historiens første DM-uge, hvor der skal uddeles over 100 medaljesæt i mere end 25 idrætsgrene, herunder cykling, atletik og tennis.

Fodbold. Malmö FF med Jon Dahl Tomasson som træner er ude af den svenske pokalturnering efter et nederlag på 0-1 til Gais mandag aften.

Badminton. Nogle af verdens bedste spillere tager tirsdag hul på Swiss Open og markerer samtidigt genoptagelsen af den olympiske kvalifikation. Den olympiske rangliste har været suspenderet i et år grundet pandemien. Frem til 13. juni kan spillerne samle point til OL-ranglisten i udvalgte turneringer, og før det går løs i Schweiz, ligger Danmark til at snuppe fem nationspladser: Anders Antonsen og Viktor Axelsen i herresingle, Mia Blichfeldt i damesingle, Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup Sørensen i herredouble samt Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i damedouble. Slutter det sådan, er Badminton Danmark som udgangspunkt tilfreds, forklarer sportschef Jens Meibom til Ritzau, men forbundet håber også på en plads i mixeddouble til Alexandra Bøje og Mathias Christiansen.

Ishockey. Danmarks bedste kvindelige spillere skal måske igen vente på at debutere ved A-VM. Næste måneds A-VM bliver muligvis udskudt med en måned. VM-værten, det canadiske ishockeyforbund, overvejer at flytte turneringen til maj. En udskydelse vil i give mere tid til, at coronapandemien potentielt kan aftage. Desuden åbner det en mulighed for, at tilskuere eventuelt får lov til at overvære kampene.

Fodbold. St. Pauli sejrede mandag aften 1-0 i Hamburg-derbyet i den næstbedste tyske række mod HSV.