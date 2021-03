Signeret samlekort solgt for 28 millioner kroner

Memorabilia. Et samlekort med den slovenske basketball-stjerne Luka Doncic’ signatur på er blevet solgt for 4,6 millioner dollar, lidt over 28 millioner kroner. Det skriver CBS Sports ifølge Ritzau. Kortet er fra den nu 22-årige Luka Doncic’ debutsæson i NBA i 2018/19 for Dallas Mavericks. Den unge slovener, som holdet i Texas havde hentet fra Real Madrid i Spanien, blev omgående en succes og kåret til Rookie of the Year (årets debutant. red.). Natten tirsdag scorede Luka Doncic 33 point i en sejr på 130-124 til Dallas Mavericks.

Fodbold. Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, skal have en ny bestyrelsesformand, da Bo Rygaard har valgt ikke at genopstille. Formelt vil Bo Rygaard træde tilbage på en generalforsamling 19. april. Han vil derefter fortsætte som rådgiver for selskabet.

Tennis. 17-årige Holger Rune debuterer på ATP Tour i Buenos Aires i aften kl. 20.30 mod den 33-årige spanier Albert Ramos-Vinolas.

Direkte sport i tv Tirsdag 2. marts TV 2 Sport 12.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 20.00 Håndbold: Mors - Fredericia (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Man. City-Wolves TV3 Sport 18.45 Håndbold: RN Löwen - GOG (m) 20.45 Håndbold: Kiel-Celje (m) 01.05 Ishockey: Columbus-Detroit TV3 Max 18.30 Fodbold: Regensburg- Bremen 20.45 Fodbold: Gladbach-Dortmund Eurosport 1 10.00/19.15 Snooker: Gibraltar Open 14.00 Cykling: Le Samyn 17.55 Skihop: VM Eurosport 2 10.50/14.30 Skiskydning: Junior-VM 13.05 Langrend: VM 18.50 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 10.55 Skiskydning: Junior-VM - sprint (k) 13.15 Langrend: VM - 10 km (k) 14.30 Skiskydning: Junior-VM - sprint (m) 19.30 Tennis: AA World Tournament (m) 01.30 Basketball: Boston-LA Clippers

Event. DM-ugen skal afvikles i 2022 og 2023 i Aalborg. Det nye koncept samler danmarksmesterskaberne i en række sportsgrene i den samme uge. Der er tale om historiens første DM-uge, hvor der skal uddeles over 100 medaljesæt i mere end 25 idrætsgrene, herunder cykling, atletik og tennis.

Fodbold. Malmö FF med Jon Dahl Tomasson som træner er ude af den svenske pokalturnering efter et nederlag på 0-1 til Gais mandag aften.

Badminton. Nogle af verdens bedste spillere tager tirsdag hul på Swiss Open og markerer samtidigt genoptagelsen af den olympiske kvalifikation. Den olympiske rangliste har været suspenderet i et år grundet pandemien. Frem til 13. juni kan spillerne samle point til OL-ranglisten i udvalgte turneringer, og før det går løs i Schweiz, ligger Danmark til at snuppe fem nationspladser: Anders Antonsen og Viktor Axelsen i herresingle, Mia Blichfeldt i damesingle, Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup Sørensen i herredouble samt Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i damedouble. Slutter det sådan, er Badminton Danmark som udgangspunkt tilfreds, forklarer sportschef Jens Meibom til Ritzau, men forbundet håber også på en plads i mixeddouble til Alexandra Bøje og Mathias Christiansen.

Ishockey. Danmarks bedste kvindelige spillere skal måske igen vente på at debutere ved A-VM. Næste måneds A-VM bliver muligvis udskudt med en måned. VM-værten, det canadiske ishockeyforbund, overvejer at flytte turneringen til maj. En udskydelse vil i give mere tid til, at coronapandemien potentielt kan aftage. Desuden åbner det en mulighed for, at tilskuere eventuelt får lov til at overvære kampene.

Fodbold. Bundproppen i den italienske Serie A, Crotone, har fyret træner Giovanni Stroppa efter seks nederlag på stribe. Ny mand på posten bliver 62-årige Serse Cosmi