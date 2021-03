Clara Tauson slår til igen og eliminerer en tidligere top-25-spiller

Tennis. Så gjorde hun det igen, 18-årige Clara Tauson. Ekspederede en ældre, mere rutineret og højere rangeret spiller ud af WTA-turneringen i Lyon, hvor hun i første runde eliminerede den topseedede russer, Ekaterina Alexandrova (nummer 33 på verdensranglisten). Med 6-2, 6-3 vandt Clara Tauson over den 27-årige ungarer Timea Babos (nr. 105), der tidligere har været nummer 25 i single - og nummer 1 i double. Babos brød ellers Tausons serv tidligt i både første og andet sæt, men hver gang svarede den unge dansker prompte igen. Clara Tausons modstander i kvartfinalen findes først onsdag aften, når italieneren Camila Giorgi (nummer 81) og serberen Nina Stojanovic (95) mødes.

Cykling. Med en stærk offensiv på den sidste stigning en halv snes km fra mål satte den 34-årige hollænder Bauke Mollema (Trek-Segafredo) konkurrenterne til vægs, da den italienske sæson indledtes med det 202 km lange Trofeo Laigueglia. Mollema holdt hjem med et forspring på 39 sekunder til en kvintet bestående af den colombianske Tour de France-vinder fra 2019 Egan Bernal (Ineos Grenadiers), den belgiske debutant Mauro Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), franskmanden Clément Champoussin (AG2R Citroën), sidste års italienske sejrherre og Mollemas holdkammerat Giulio Ciccone samt spanieren Mikel Landa (Bahrain-Victorius). Det var Mollemas anden sejr i denne sæson, efter at han for et par uger siden slog til på 1. etape i Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Fodbold. Sidste weekends runde i Superligaen og særligt opgøret mellem FC København og AGF huskes primært for det vanvittige drama, der udspillede sig i slutsekunderne. Her fik FCK tildelt et VAR-straffespark, efter kampen var fløjtet af, og Jonas Wind udlignede til 3-3. Men kampen rummede meget mere end det. Således er Patrick Olsen scoring for AGF til 3-1 nu blevet kåret til rundens mål af Superligaen.

Patrick Olsen og AGF skal i aktion i Superligaen igen i aften, hvor FC Nordsjælland kommer på besøg kl. 18. Samtidigt spiller Horsens hjemme mod AaB, mens FCK får besøg af Vejle kl. 20. Torsdag byder Superligaens 19. runde på Lyngby-FC Midtjylland, Sønderjyske-OB og Brøndby-Randers.

Stillingen i Superligaen

Cykling. 2021-udgaven af etapeløbet Post Danmark Rundt slutter som så mange gange tidligere på Frederiksberg, men i år bliver det med en enkeltstart. Løbet indledes i Struer 10. august og slutter 14. august på Frederiksberg Allé.

1. etape: Struer-Esbjerg, 176 kilometer.

2. etape: Ribe-Sønderborg, 183 kilometer.

3. etape: Tønder-Vejle, 219 kilometer.

4. etape: Holbæk-Kalundborg, 190 kilometer.

5. etape: Enkeltstart på Frederiksberg, 11 kilometer.

Skisport. For tredje gang blev podiet rent norsk ved VM i de nordiske discipliner i Oberstdorf i Tyskland. I mændenes 15 km langrend blev Hans Christer Holund en suveræn vinder foran Simen Hegstad Krüger og Harald Amundsen. Russeren Alexander Bolsjunov indledte stærkt og havde de hurtigste mellemtider i løbets indledende fase, men kunne altså ikke stå distancen mod den norske overmagt. De norske mænd gjorde også rent bord i sprinten i sidste uge, mens de norske kvinder snuppede alle medaljer i nordisk kombineret. Norge har vundet 21 af 45 medaljer ved VM-stævnet.

Badminton. Resultater fra 1. runde af Swiss Open i Basel:

Damesingle: Line Christophersen-Lianne Tan, Belgien 21-12, 21-11. Line Kjærsfeldt-Laura Sarosi, Ungarn 21-15, 22-24, 21-19.

Line Christophersen-Lianne Tan, Belgien 21-12, 21-11. Line Kjærsfeldt-Laura Sarosi, Ungarn 21-15, 22-24, 21-19. Herredouble: Joel Eipe/Rasmus Kjær-Koceila Mammeri, Frankrig/Sabri Youcef, Algeriet 21-11, 21-17, Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen-Sze Fei Goh/Nur Izzuddin, Malaysia 20-22, 21-13, 21-13.

Joel Eipe/Rasmus Kjær-Koceila Mammeri, Frankrig/Sabri Youcef, Algeriet 21-11, 21-17, Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen-Sze Fei Goh/Nur Izzuddin, Malaysia 20-22, 21-13, 21-13. Damedouble: Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva, Bulgarien-Amalie Cecilie Kudsk/Signe Schulz 21-10, 21-7, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard, Thailand-Sara Lundgaard/Claudia Paredes 21-17, 21-11.

Olympisk. Har du billet til en OL-konkurrence i Tokyo senere på året? Så skal du måske indstille dig på, at turen til Japan kan blive aflyst. Sidst i marts vil Japans OL-arrangør tage stilling til, om udenlandske tilskuere skal nægtes adgang til OL. Japanerne frygter ifølge Reuters, at mange udenlandske tilrejsende kan have negativ indflydelse på smittespredningen

Fodbold. Serbien har udnævnt den 55-årige Dragan Stojkovic som ny landstræner. Dragan Stojkovic

har senest arbejdet fem år i en kinesisk klub og har massiv erfaring fra mere end 80 landskampe og adskillige slutrunder som spiller. Serbien er i VM-kvalifikationsgruppe med blandt andre Irland og Portugal, som er Dragan Stojkovic’ første udfordringer senere på måneden.

Fodbold. Serie A nægtede at udsætte tirsdagens dyst mellem Lazio og Torino i den italienske hovedstad – og det på trods af, at Torino er plaget af et stort coronaudbrud i en nu isoleret trup. Havde de isolerede spillere stillet op til kamp, havde de brudt coronarestriktionerne. Både Torino og Lazio lufter utilfredsheden og skyder nu mod Serie A-ledelsen. »Beslutningen af ligaen om ikke at udsætte kampen mellem Lazio og Torino taler for sig selv«, siger Torino-præsident Urbano Cairo ifølge nyhedsbureauet AFP. Også sportsdirektør i Lazio, Igli Tare, er stærkt utilfreds med håndteringen af situationen. Hans spilleres stod i henhold til reglerne og ventede i 45 minutter på Torino-holdet, der aldrig mødte op. »Jeg kunne sige mange ting om det her, men jeg holder dem for mig selv. Vi respekterede reglerne ved at møde op på stadion«, siger han til Sky Italia ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Skisport. Norge har foreløbigt vundet 8 guldmedaljer ved det igangværende VM i de nordiske discipliner i tyske Oberstdorf, men skihopstjernen Halvor Egner Granerud kommer ikke til at bidrage yderligere til den fornemme medaljehøst. Den 24-årige er nemlig testet coronapositiv. Granerud fører World Cuppen efter en imponerende sæson med 11 sejre. Han indledte VM med en fjerdeplads på normal bakke og vandt siden sølv i holdkonkurrencen. Italien har ikke vundet medaljer ved VM og kommer heller ikke til det. Hele det italienske hold trak sig onsdag formiddag som følge af et større smitteudbrud blandt ledere i den italienske delegation.

Fodbold. Den ene af de to værter for sommerens slutrunde om det sydamerikanske mesterskab Copa America vil have tilskuere på lægterne. Det er Colombias sportsminister Ernesto Lucena, der ifølge nyhedsbureauet AFP mener, at der kan spilles med en stadionkapacitet på 30 procent. Argentina er den anden vært for slutrunden, som spilles simultant med EM-turneringen.

Tennis. Clara Tausons kamp i 2. runde ved WTA-turneringen i Lyon mod Timea Babos fra Ungarn spilles kl. ca. 15.30 Her er den 18-årige dansker, der er nummer 139 på ranglisten, i en lidt mindre outsideragtig rolle mod den ni år ældre ungarer. Babos er nummer 105 på ranglisten. »Jeg er stadig i en fase, hvor jeg udvikler mit spil, og jeg er meget ung. Jeg håber, at den slags kampe kan give mig erfaring«, lød det fra Clara Tauson efter sejren mod den topseedede spiller i 1. runde. Du kan se kampen på TV2Sport fra kl. ca. 15.30.

Fodbold. Manchester Citys vanvittige sejrsstime fortsætter, og Pep Guardiolas tropper har efter tirsdagens gevinst mod Wolverhampton vundet 21 kampe i træk. 4-1 blev det hjemme på Etihad Stadium i Premier League-dysten, men de klare cifre snyder dog en smule. Ti minutter før tid var stillingen nemlig 1-1, inden Gabriel Jesus bragte City tilbage i front. I slutminutterne gik det helt galt for gæsterne, der lukkede yderligere to mål ind. Manchester City er nu 15 point foran Manchester United i toppen af Premier League.

Fodbold. Thomas Delaney spillede hele kampen, da Dortmund besejrede Mönchengladbach med den kommende Dortmund-træner Marco Rose med 1-0 i den tyske pokalturnering. Jadon Sancho sørgede for afgørelsen, da han udnyttede et kontrastød midt i 2. halvleg. Kvartfinalen mellem Jahn Regensburg og Werder Bremen blev udsat på grund af coronaudbrud i hjemmeholdets trup. I dag spilles to yderligere kvartfinaler. Rot Weiss Essen møder Holstein Kiel, og RB Leipzig tager imod Wolfsburg.