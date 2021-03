Kære svømmeunion! Smid nu ikke jeres guld på gulvet. Igen

En nedlukning og ekstraordinært megen tid på ensomme hjemmekontorer kan bruges konstruktivt på at indhente noget, der ikke var plads til, dengang verden var normal.

Er det særlig fornuftigt at bruge alt for meget af tiden på at pløje sig igennem gulnede eksemplarer af svømmeunionens for længst nedlagte medlemsblad Svømmesport? Næh, overhovedet og slet ikke, men det har jeg som sportshistorisk interesseret og håbløs nostalgiker ikke desto mindre gjort.

Skulle man lide af den vildfarelse, at det seneste års bølgegang i og omkring svømmeunionen er et nyt fænomen, tager man uendelig meget fejl. Unionens historie er gennemblødt af bragende uenigheder, ophidsede diskussioner og intern ballade på både bassinkanter og i bestyrelseslokaler. Om stort og småt, bevares, som det må og skal være i et stort forbund bemandet af dedikerede mennesker, der er dybt engagerede i deres sport.

Det har været underholdende og til tider tåkrummende pinligt at genopleve nogle af fortidens offentlige skænderier med personlige fornærmelser og påstande tangerende injurier, men også ret tankevækkende at blive mindet om, hvordan man gjorde engang. På godt og ondt.