19. runde i Superligaen: Mesterholdet taber og ser rødt to gange hos genopståede Lyngby

Lyngby - FC Midtjylland 2-0

1-0 Emil Nielsen (33) 2-0 Magnus Warming (90). Udvisninger: Gustav Isaksen, FCM (51) og Nicolas Madsen, FCM (90)

Lyngbys stærke start på foråret i Superligaen fortsatte torsdag mod topholdet FC Midtjylland, som blev besejret med 2-0.

Lyngby, som mandag slog Sønderjyske med 4-1, lignede på ingen måde et bundhold, men spillede en ny flot kamp og blev desuden hjulpet af to røde kort til gæsterne i anden halvleg.

Med sejren har Lyngby, som ikke vandt nogle kampe i efteråret, nu vundet tre kampe i foråret og har sparket døren til nedrykningskampen op på vid gab.

Med tre kampe tilbage af grundspillet er der syv point op til Vejle, som ligger nummer ti.

Trods placeringen i den tunge ende af tabellen spillede Lyngby-spillerne med en masse selvtillid, og samtidig havde de midtjyske gæster en dårlig dag og fandt aldrig melodien.

Lyngby sad på spillet og kom til flere afslutninger, og efter en god halv time sendte angriberen Emil Nielsen fuldt fortjent Lyngby i spidsen efter et flot kontraangreb.

Foto: Jens Dresling Lyngbys Emil Nielsen tiljubles efter sin anden sæsonscoring.

Lyngbys Emil Nielsen tiljubles efter sin anden sæsonscoring. Foto: Jens Dresling

FCM sværmede om Lyngbys mål fra anden halvlegs start, men i stedet for en udligning fik gæsterne en udvisning, da den unge kantspiller Gustav Isaksen modtog sit andet gule kort for film i Lyngby-feltet.

Kampen bølgede efterfølgende frem og tilbage med chancer i begge ender, og FCM-keeper Jesper Hansen holdt gæsterne inde i kampen med flere gode redninger.

Nervøsiteten spredte sig på Lyngby-holdet mod slutningen, men kampen blev afgjort, da den unge FCM-spiller Nicolas Madsen i overtiden rev Lyngby-kanten Jens Martin Gammelby omkuld og fik direkte rødt kort.

Det udnyttede Lyngby kort efter, da Magnus Warming kom alene igennem på et kontraangreb, scorede sikkert til 2-0 og lukkede kampen, hvorefter jublen kunne bryde ud på hjemmeholdets bænk.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Sønderjyske-anføreren Marc Dal Hende fik scoret sit andet sæsonmål, men måtte nøjes med et point.

Sønderjyske-anføreren Marc Dal Hende fik scoret sit andet sæsonmål, men måtte nøjes med et point. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - OB 1-1

1-0 Marc Dal Hende (53) 1-1 Issam Jebali (78)

Alt er fortsat helt lige i kampen om pladserne i Superligaens top-6, efter at Sønderjyske og OB torsdag spillede 1-1 i Haderslev.

Dermed er begge hold på 25 point for 19 kampe, men OB har overhånden på sjettepladsen med en bedre målscore end Sønderjyske på syvendepladsen.

Efter en helt lige kamp frem til Sønderjyskes føringsmål tidligt i anden halvleg, var det ganske fortjent, at OB udlignede ti minutter før tid.

Fynboerne fik nemlig etableret et enormt pres mod sønderjydernes mål i anden halvleg, og med lidt mere skarphed i slutminutterne kunne alle tre point nemt være endt på Fyn.

Allerede i første halvleg var det tydeligt, at begge hold gik efter alle tre point.

Begge hold ville fremad, men den dårlige bane i Haderslev fremprovokerede mange fejl, og derfor lykkedes det kun holdene en gang hver i første halvleg at komme tæt på en føring.

Først var Sønderjyskes Rasmus Vinderslev tæt på fra kort afstand, og lidt efter måtte OB’s amerikanske Emmanuel Sabbi så se sit hovedstødsforsøg blive reddet.

Syv minutter inde i anden halvleg kom Sønderjyskes føringsmål så, da venstrebacken Marc Dal Hende scorede sit andet sæsonmål.

Efter en hurtig omstilling endte bolden lidt tilfældigt for Dal Hendes fødder, som dog uden tilfældigheder sparkede bolden fladt i det lange hjørne til 1-0.

Dermed skulle OB op og jagte, og det betød, at resten af kampen nærmest kun foregik på Sønderjyskes banehalvdel.

Med ti minutter igen lykkedes det så også de stribede at sikre det ene point, da tunesiske Issam Jebali headede den ene point til Fyn efter et hjørnespark.

FC København - Vejle 2-1

1-0 Mathias ’Zanka’ Jørgensen (28) 1-1 Yiber Ramadani (67) 2-1 Mohamed Daramy (86)

Vejle så længe ud til at skulle spænde ben for FCK, som dog på en sen scoring hentede en vigtig sejr på 2-1.

Efter to pointdelinger på stribe kom FC København onsdag aften tilbage på sporet med en sen 2-1-sejr i hjemmekampen mod Vejle.

Superliga 19. runde Onsdag AGF-FC Nordsjælland 0-1 Horsens-AaB 2-1 FC København-Vejle 2-1 Torsdag SønderjyskE-OB 1-1 Lyngby-FC Midtjylland 2-0 20.00 Brøndby-Randers (3+) Alle resultater og stillingen

FCK overtager dermed Superligaens tredjeplads fra AGF, som tidligere onsdag tabte 0-1 til FC Nordsjælland.

Foran københavnerne ligger Brøndby og FC Midtjylland med henholdsvis tre og fem points forspring og en kamp i hånden.

Skuffelsen lurede længe for FCK, da Vejle flot havde kæmpet sig tilbage på 1-1, men en lille håndfuld minutter før tid sikrede Mohamed Daramy værterne alle tre point.

Vejle gjorde glimrende figur i Parken, men oprykkerne manglede den sidste skarphed og det sidste held for at få noget ud af opgøret.

Oprykkerne forbliver på tiendepladsen med ti point ned til Lyngby og AC Horsens, men begge bundhold har vundet deres seneste kamp og har dermed sat jagten på Vejle ind.

FCK greb taktstokken fra første fløjt og sad på boldbesiddelsen, men værternes overtag udmøntede sig sjældent i åbne målchancer.

Vejle stod som forventet ganske kompakt og lurede på hurtige omstillinger, men efter et indledende FCK-tryk kom gæsterne bedre med og fik gang i kombinationerne.

Under Jess Thorups ledelse er FCK begyndt at satse mere på offensive dødbolde, og sådan en gav pote i det 28. minut, hvor Mathias ’Zanka’ Jørgensen stangede et hjørnespark i kassen til 1-0.

Vejle blev tilsyneladende ikke skræmt af FCK i første halvleg, for gæsterne kom stærkt ud efter pausen og bød løverne op til dans.

I det 67. minut lykkedes det Vejle at udligne, da en afslutning fra Ylber Ramadani blev rettet af og strøg i mål til 1-1 helt ude ved stolpen.

FCK pressede på til sidst, og efter 86 minutter kom forløsningen, da indskiftede Mohamed Daramy scorede til 2-1 og blev matchvinder.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF - FC Nordsjælland 0-1

0-1 Ulrik Yttergård Jenssen (13). Udvist: Bubacarr Sanneh, AGF (6)

FC Nordsjælland kunne fejre holdets første sejr i år, da Farum-klubben onsdag aften slog AGF 1-0 i Aarhus i Superligaens 19. spillerunde.

Kampens højdepunkter fandt alle sted inden for det første kvarter, hvor dommeren først tildelte et rødt kort efter et kig på VAR-skærmen, og forsvarsspilleren Ulrik Yttergård Jenssen derefter bragte FCN i front.

AGF-lejren var højlydt utilfreds med dommer Morten Krogh undervejs, og i særdeleshed ved tildelingen af det røde kort i kampens sjette minut fik frustrationerne frit løb.

Kampens resultat ændrer ikke meget ved stillingen, ud over at FCN har skabt mere luft ned til nedrykningsstregen og lokalrivalerne fra Lyngby.

Knap var kampen kommet i gang, før dommeren ændrede ved antallet af spillere på banen. AGF-forsvareren Bubacarr Sanneh fik vist det røde kort efter en voldsom tackling på FCN-offensivspilleren Ibrahim Sadiq.

Det røde kort blev uddelt, efter at dommer Morten Krogh havde set situationen efter på VAR-skærmen. Beslutningen vakte mildest talt ikke begejstring hos AGF-lejren, der følte sig bortdømt.

Udvisningen blev kampafgørende, og det var derfor ikke overraskende, at FCN bragte sig i front efter et lille kvarter ved norske Ulrik Yttergård Jenssen på et hovedstød.