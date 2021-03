Afbud: SønderjysKe-leder bliver alligevel ikke ny AGF-sportschef

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 18.30 Håndbold: Bj.bro-Ribe/Esbjerg (m) 20.30 Håndbold: Silkeborg-Nykøb. F. (k) TV3+ 20.00 Fodbold: Brøndby-Randers FC TV3 Sport 18.00 Fodbold: Lyngby-FC Midtjylland 20.45 Håndbold: PSG-Pick Szeged (m) 1.05 Ishockey: Montreal-Winnipeg TV3 Max 16.00 Fodbold: Lyon-Brøndby (k) 18.00 Håndbold: Aalborg-Celje (m) Xee 19.00 Fodbold: Fulham-Tottenham 21.00 Fodbold: Liverpool-Chelsea Eurosport 1 10.50/15.05 Nordisk kombineret: VM 13.05 Langrend: VM 16.05 Skiskydning: World Cup 17.20 Skihop: VM 18.30 Snooker: Gibraltar Open Eurosport 2 7.50 Snowboard: World Cup 10.00/12.00 Snooker: Gibraltar Open 18.00 Fodbold: SønderjyskE-OB 20.50 Golf: Arnold Palmer Invitational TV 2 Sport X 10.55/15.10 Nordisk kombineret: VM 13.15 Langrend: VM, stafet (k) 16.00 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 19.30 Tennis: World Tournament (m) 20.45 Fodbold: Parma-Inter 1.00 Basketball: Boston-Toronto 4.00 Basketball: Phoenix-Golden State Vis mere





Fodbold. SønderjyskE’s mangeårige sportschef Hans Jørgen Haysen skulle være ansat som ny sportschef i AGF fra 1. marts, men det bliver ikke til noget alligevel. På grund af private omstændigheder tiltræder han ikke i AGF. Det skriver superligaklubben i en fondsbørsmeddelelse. »Årsagen er private og personlige forhold hos Hans Jørgen Haysen og har intet med AGF at gøre. AGF har ikke yderligere kommentarer, men har genoptaget arbejdet med at finde den fremtidige sportschef«, lyder det. AGF’s suspenderede sportschef, Peter Christiansen, skifter til en lignende rolle i FC København 1. april.

Fodbold. Martin Braithwaite blev med den afgørende scoring den store pokalhelt for FC Barcelona sent onsdag aften. Danskeren blev skiftet ind i det 89. minut og fik med et flyvende hovedstød i den forlængede spilletid sikret Barca-holdet det 3-0-mål mod Sevilla, der sendte catalonierne videre til finalen, efter holdet havde tabt første duel 0-2.

»Jeg er virkelig glad i dag. Folk snakker altid om os. Men i dag viste vi igen, at vi har en god mentalitet. Og jeg føler mig ekstremt heldig over, at vi har verdens bedste målmand i vores klub«, siger Martin Braithwaite om Marc-André ter Stegen, der reddede et straffespark.

Tennis. Den tidligere verdensetter, belgiske Kim Clijsters, har takket ja til at deltage i Miami Open, som den nu 37-årige mor til tre vandt i både 2005 og 2010. Arrangøren har tildelt Clijsters et wildcard til turneringen, der begynder 22. marts. Efter en pause på syv år fra tennis på øverste niveau vendte den firedobbelte grand slam-vinder for anden gang i karrieren tilbage i februar sidste år.

Ishockey. Danske Joachim Blichfeld kæmper for at bide sig fast på NHL-holdet i San Jose Sharks, men nordjyden lavede ikke så god reklame for sig selv, da han torsdag morgen tæt på klokken syv dansk tid blev smidt ud i sin NHL-sæsondebut. Frederikshavneren fik en matchstraf i tredje periode af sit holds 0-4-nederlag til Colorado Avalanche for en grim tackling til hovedet af Nathan MacKinnon.

Fodbold. Der har været langt mellem superligasejrene i AC Horsens, men onsdag aften fik klubben tiltrængt oprejsning, da AaB blev sendt hjem med et nederlag på 1-2. I kampens overtid fik Horsens-angriber Nicolai Brock-Madsen scoret det forløsende mål, der udløste forårets første sejr. Sejren skaber glæde på ledelsesgangen hos sportschef Niels Erik Søndergård. Han fornemmer, at klubben er på rette kurs trods en sidsteplads i tabellen.

»Jeg kan mærke i dagligdagen, at klubben bevæger sig i den rigtige retning. Det viser sig i truppen, på træningsbanen og hele den måde, der bliver arbejdet i teamet omkring holdet«, siger NiEls Erik Søndergaard ifølge Ritzau. »Jeg har stadig tiltro til, at vi kan overleve. Min tro bliver forstærket efter sådan en kamp, hvor marginalerne også tipper over til vores fordel«.

Fodbold. Manchester United slingrer videre i jagten på en topplacering i Premier League. Onsdag aften måtte Ole Gunnar Solskjærs mænd nøjes med 0-0 på udebane mod Crystal Palace i en halvtrist forestilling, hvor man savnede fantasi hos begge hold. United har nu spillet fire af de seneste fem kampe uafgjort og har forsømt muligheden for at skabe afstand til forfølgerne i kampen om Champions League-billetter. Leicester City sme dogså point, da Kasper Schmeichels hold måtte nøjes med 1-1 hos Burnley.