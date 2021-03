Verdens bedste gav Brøndby en mavepuster i tillægstiden

Fodbold. Nanna Christiansen ramte overliggeren på et direkte frispark i 5. minut af Brøndby-kvindernes første 1/8-finale i Champions League på udebane mod verdens bedste klubhold, men tættere kom de danske vicemestre ikke på en scoring eller en reel chance i Lyon. Hjemmeholdet, der har vundet mesterligaen de seneste fem sæsoner, vandt 2-0. Den 1,62 meter høje engelske angriber Nikita Paris headede ind efter en halv times spil, mens Brøndby-keeper Naja Bahrenscheer i tillægstiden diskede op med en superredning på Melvine Malards fine afslutning, inden et forsvarskoks førte til Malards 2-0-scoring. Der er returkamp i Brøndby på onsdag, hvor danskerne efter den sene 2-0-scoring får svært ved at vende slaget mod klubben, der senest satte point til i en Champions League-kamp for halvandet år siden.

Fodbold. FC Barcelonas forsvarsklippe Gerard Pique er ramt af knæproblemer og formentlig ukampdygtig i de kommende tre uger.

Håndbold. Mændene fra Aalborg er blevet taberdømt mod Celje i holdets sidste gruppekamp i Champions League. Det har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) meddelt den nordjyske klub. Henrik Møllgaard og holdkammeraterne skulle torsdag have mødt Celje på hjemmebane i holdets sidste gruppekamp, men onsdag blev kampen udsat på grund af tre smittetilfælde med coronavirus i Aalborgs trup. På sin hjemmeside skriver Aalborg torsdag eftermiddag, at klubben er idømt et nederlag på 0-10. Dermed mister nordjyderne chancen for at slutte på fjerdepladsen i Champions Leagues gruppe A. I stedet står det klart, at Aalborg ender på den øjeblikkelige femteplads.

Motorsport. 24-timersklassikeren i Le Mans i Frankrig har som regel termin midt i juni, men 2021-udgaven er rykket til 21.-22. august. Flytningen sker, da arrangørerne har begrundet håb om, at en udsættelse på to måneder kan føre til, at der kan komme tilskuere rundt om den berømte bane i Frankrig. Løbsweekenden trækker som regel mere end 200.000 tilskuere.

Fodbold. Det er ifølge BBC meget usikkert om Dublin og Glasgow kan afvikle EM-slutrundekampe i juni. Kilder oplyser til den britiske tv-station, at irerne og skotterne kæmper med at nå at få en corona-sikker plan klar for kampafviklingen inden Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) deadline 7. april. En plan skal også operere med, at der kan spilles med tilskuere på stadion. Den britiske premierminister Boris Johnson tilbød tidligere i denne uge, at England kan overtage de kampe, som ikke kan afvikles af de øvrige 11 EM-medværter, herunder København.

Tennis. Danske Olga Helmi tabte i 2. Runde af ITF-turneringen i Sharm El Sheikh i Egypten til russeren Erika Andreeva. 6-3, 6-3 sluttede det i russisk favør.

Skisport. Endnu en stor triumf for Norge ved VM i de nordiske skidiscipliner i Oberstdorf i Tyskland. I kvindernes langrendsstafet over 4x5 km var Sveriges regerende verdensmestre udråbt som marginale favoritter, men på de første to omgange stod det klart, at de svenske kvinders ski var helt og aldeles fejlpræparerede. Der var intet glid og ved første skifte havde Jonna Sundling allerede tabt 12 sekunder i forhold til Norge og de russiske kvinder i front. På tredjeturen stak Therese Johaug fra Tatiana Sorina, inden det 19-årige norske stortalent Helene Marie Fossesholm, der også er medaljetager ved junior-VM i mountainbike, kørte guldet i hus med en margin på 26 sekunder til russerne og yderligere 20 sekunder til Finland, som afviste amerikanerne i spurten om bronzen. Det var Norges 10. guld af 18 mulige ved VM-stævnet.

Badminton. Udvalgte resultater fra 2. runde af Swiss Open i Basel, Schweiz:

Aaron Chia/Wooi Yik Soh, Malaysia-Jeppe Bay/Lasse Mølhede, walkover, Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen-Christo Popov/Toma Popov, Frankrig 21-14, 21-15. Mixeddouble: Thom Gicquel/Delphine Delrue, Frankrig-Mikkel Mikkelsen/Rikke S. Hansen 21-15, 21-16, Soon Huat Goh/Shevon Jemie Lai, Malaysia-Rasmus Espersen/Christine Busch 21-10, 21-15, Marcus Ellis/Lauren Smith, England-Jeppe Bay/Sara Lundgaard 21-7, 21-12, Mathias Christiansen/Alexandra Bøje-Rodion Alimov/Alina Davletova, Rusland 21-14, 21-13.

Badminton. Badminton Danmark har udtaget 22 spillere til Danmarks trup til det individuelle EM i Ukraine fra 27. april. Blandt spillerne er de to herresingleprofiler Viktor Axelsen og Anders Antonsen.

Fodbold. SønderjyskE’s mangeårige sportschef Hans Jørgen Haysen skulle være ansat som ny sportschef i AGF fra 1. marts, men det bliver ikke til noget alligevel. På grund af private omstændigheder tiltræder han ikke i AGF. Det skriver superligaklubben i en fondsbørsmeddelelse. »Årsagen er private og personlige forhold hos Hans Jørgen Haysen og har intet med AGF at gøre. AGF har ikke yderligere kommentarer, men har genoptaget arbejdet med at finde den fremtidige sportschef«, lyder det. AGF’s suspenderede sportschef, Peter Christiansen, skifter til en lignende rolle i FC København 1. april.

Fodbold. Der mangler en politisk godkendelse, før en stor tilskuertest blandt i alt 30.000 fodboldfans kan være med til at undersøge smitterisikoen ved at være til stede på et fodboldstadion. Alt forarbejdet er lavet, og planerne venter på at blive effektueret. Det siger direktøren i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, til Ritzau. »Myndighederne har gennemgået projektet og stillet os nogle spørgsmål i den forbindelse – mest af sundhedsfaglig og operationel karakter – og de spørgsmål har vi via forskningsfolket besvaret. Vi mener, at vi med rimelighed kunnet løse de spørgsmål og krav, der var. Så nu ligger det i realiteten og venter på, om man politisk vil sætte gang i projektet«, konstaterer Claus Thomsen.

Fodbold. Pokalfinalen 13. maj skal spilles på Ceres Park i Aarhus. Det oplyser Divisionsforeningen torsdag i en pressemeddelelse. Kvartfinaler: 10 marts FC Midtjylland-OB (2-1), Randers-Vejle (0-0). 11. marts: SønderjyskE-Fremad Amager (2-1), B93-AGF (1-3).