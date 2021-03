Irsk sprinter lægger alle rivaler bag sig i starten på Paris-Nice

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Badminton: Swiss Open, finaler 15.30 Tennis: Finale i Lyon (Clara Tauson) 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Granada 00.00 Basketball: NBA, All-Star DR2 09.55/16.55 Atletik: Inde-EM i Torun TV3+ 14.00 Fodbold: Brøndby-FCK TV3 Sport 07.30 Langrend: Vasaløbet 14.00 Fodbold: Freiburg-Bayern M. (k) 16.00 Fodbold: Manchester C.-Everton (k) 18.00 Fodbold: FC Nordsj.-AC Horsens 20.00 Fodbold: Vejle-OB 01.05 Ishockey: Philadelphia-Washington TV3 Max 13.30 Håndbold: Minden-Fl.burg/H. (m) 15.15 Håndbold: Team Esbjerg-Brest (k) 18.00 Håndbold: Kristiansand-Odense (k) 21.00 Motorsport: Nascar, Pennzoil 400 Xee 13.00 Fodbold: W. Bromwich-Newcastle 15.00 Fodbold: Liverpool-Fulham 17.30 Fodbold: Man. C.-Man. U. 20.15 Fodbold: Tottenham-Crystal Palace Canal9 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-AGF Eurosport 1 09.20 Alpint: World Cup 13.35 Cykling: Grote Prijs J.-P. Monseré 15.10 Cykling: Paris-Nice 17.00 Billard: Snooker, Gibraltar Open Eurosport 2 12.00 Fodbold: Randers FC-Lyngby 14.25 Langrend: VM 15.50 Skiskydning: World Cup 20.30 Golf: Arnold Palmer Invitational TV 2 Sport X 12.00 Skiskydning: World Cup, jagt (k) 13.00 Langrend: VM, 50 km (m) 16.15 Fodbold: Atlético M.-Real Madrid 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Levante 20.45 Fodbold: Napoli-Bologna Vis mere

Cykling. I sin første optræden på fransk grund, siden han 20 september sejrede på Champs-Élysées og hyldedes som nr. 1 i kampen om den grønne pointtrøje i Tour de France, stillede den 30-årige irer Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) atter sin eksplosive finish til skue på den 166 km lange 1. etape i Paris-Nice med start og mål i Saint-Cyr-l’Ecole. I den hektiske massespurt henviste Bennett klart franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ) og eksverdensmesteren Mads Pedersen (Trek-Segafredo) til de næste pladser. Den 25-årige dansker beviste således endnu engang, at han hører hjemme blandt verdens bedste sprintere. Det var Bennetts tredje gevinst i denne sæson, og ireren gav sin holdkammerat Michael Mørkøv en væsentlig del af æren for at være blevet afleveret perfekt til finalen.

Svømning. Som den første danske svømmer har Signe Bro opfyldt et kvalifikationskrav til OL i Tokyo ved weekendens stævne i Vejle. Med 53,83 sek. satte Signe Bro uden at være fuldt nedtrappet en lille personlig rekord, der dog var over et halvt sekund under OL-kravet. Pladsen på OL-holdet er dog ikke givet, da både Pernille Blume (med den danske rekord på 52,69 sek.) og Jeanette Ottesen (53,35 sek. fra OL i 2016) har personlige rekorder, der er endnu hurtigere, men Signe Bro forventer at kunne svømme hurtigere, når til april skal svømme Danish Open.

Ishockey. De sidste brikker er ved at falde på plads i Metal Ligaen inden slutspillet. Søndag blev det lagt fast, at Rungsted Seier Capital slutter som nr. 1 i grundspillet, efter holdet slog SønderjyskE med 3-0. Det efterlader Rungsted med et forspring på 4,5 point ned til Aalborg Pirates inden sidste runde, og nordsjællænderne kan dermed ikke blive indhentet. Rungsted skal i kvartfinalen i slutspillet møde Rødovre Mighty Bulls, som allerede inden søndagens opgør mod Odense Bulldogs – som endte med en fynsk sejr på 5-4 – allerede havde sikret ottendepladsen og den sidste billet til slutspillet.

Badminton. Viktor Axelsen fortsætter sit suveræne niveau i 2021. I søndagens finale i Swiss Open besejrede han sikkert stortalentet Kunlavut Vitidsarn fra Thailand 21-16, 21-6 og sikrede sig dermed den tredje individuelle titel i år. De to første titler sikrede han i januar, da den forgangne sæson blev afsluttet i Thailand. Dermed er søndagens sejr hans første i 2021-sæsonen. Han var dog også med, da Danmark i februar vandt EM for blandede hold. Axelsen og Vitidsarn to havde stået over for hinanden to gange tidligere. Senest i Thailand Open i januar. Også doublen Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen kan tage hjem fra Schweiz med en turneringssejr. Duoen vandt klart i finalen over tyskerne Mark Lamsfuss og Marvin Seidel, som blev besejret 21-16, 21-11.

Cykling. Verdens mest vindende cykelmandskab gennem de seneste ni år, belgiske Deceuninck-Quick Step, kunne i det 193 km lange Grand Prix Artigianato e Industria med start og mål i Larciano juble over et nyt navn blandt sejrherrerne, da den 21-årige belgier Mauri Vansevenant susede først over stregen i selskab med nogle af verdens bedste etapeløbsryttere. Vansevenant, der forleden blev nr. 3 i Trofeo Laigueglia, henviste hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo), spanieren Mikel Landa (Bahrain Victorius), colombianeren Nairo Quintana (Arkea-Samsic) og hollænderen Ide Schelling (Bora-hansgrohe) til de næste pladser, da de fem nåede sammen til mål.

Håndbold. Stregspilleren René Antonsen fra Aalborg Håndbold blev søndag udtaget til det danske landshold som erstatning for holdkammeraten Magnus Saugstrup, som er ude på grund af en positiv coronatest. Danmark skal møde Nordmakedonien i to EM-kvalifikationskampe 11. marts og 14. marts. Truppen samles mandag i Aalborg.

Cykling. Fem dage efter sin triumf i Le Samyn demonstrerede den 28-årige tidligere belgiske mester Tim Merlier (Alpecin-Fenix) atter sin exceptionelle hurtighed i finalen, da han suverænt sejrede i massespurten efter de 202 km i Grand Prix Monseré. Tættest på belgieren var den britiske eksverdensmesteren Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), som dermed noteredes for sin første topplacering i flere sæsoner, mens sejrherrens landsmand Timothy Dupont (Bingoal) blev nr. 3.

Fodbold. Rangers FC med manager Steven Gerrard er skotsk mester for første gang siden 2011. Celtic spillede søndag 0-0 ude mod Dundee United, og det betød, at Rangers ikke længere kan hentes på førstepladsen i den skotske Premier League.

Atletik. Sprinteren Astrid Glenner-Frandsen satte søndag dansk rekord på 60 meter indendørs. I EM-semifinalen i polske Torun hamrede hun i mål på femtepladsen i tiden 7,32 sekunder. Hun forbedrede dermed sin egen rekord fra januar med en hundrededel af et sekund. Præstationen rakte dog ikke til en finaleplads. Astrid Glenner-Frandsen fik også en femteplads i sit indledende heat og gik videre med en tid, som var en anelse langsommere end i semifinalen. Landsmanden Mathilde Uldall Kramer var også til start på den korte sprintdistance, men hun blev diskvalificeret i indledende heat og fik ikke noteret en tid. Andreas Martinsen var nået frem til semifinalen i 60 meter hækkeløb, og det blev også endestationen for den 30-årige atletikudøver. Martinsen blev nummer seks i tiden 7,87 og sluttede et stykke efter de bedste.

Alpint. Den nykårede dobbelte verdensmester Vincent Kriechmayr håbede, at han kunne lukke kampen om World Cup-titlen i disciplinen super-G søndag, men sådan gik det ikke. Skistjernen endte på tredjepladsen i Saalbach-Hinterglemm og måtte se sejren gå til schweizeren Marco Odermatt, mens franskmanden Matthieu Bailet blev toer. Odermatt var mere end et halvt sekund hurtigere end nummer to. Med sejren bevarer Marco Odermatt spændingen i konkurrencen før sæsonens sidste super-G-løb.

Badminton. Fejl og formøblede føringer førte søndag til, at Alexandra Bøje og Mathias Christiansen tabte finalen i Swiss Open. Den danske mixeddouble var godt med hele vejen, men tabte de afgørende dueller til de sjetteseedede franskmænd, Delphine Delrue og Thom Gicquel, der snuppede titlen i Super 300-turneringen. Dermed er triumfen i sidste års SaarLorLux Open fortsat den danske duos eneste turneringssejr på World Tour-niveau.

Fodbold. FC Barcelona fastholder presset på topholdet Atlético Madrid i La Liga. Lørdag vandt Lionel Messi og co. 2-0 over Osasuna. Det er Barcelonas 16. kamp i træk uden nederlag i ligaen – 13 af dem er endt med sejre. Det efterlader Barcelona med to point op til Atlético, der søndag møder lokalrivalerne Real Madrid. Martin Braithwaite startede på bænken lørdag og blev sendt på banen med lidt over 20 minutter tilbage. Målscorere for Barcelona var Jordi Alba og Ilaix Moriba.

Fodbold. Álvaro Morata udnyttede til fulde, at han lørdag havde fået en plads i Juventus’ startopstilling, da holdet mødte Lazio i Serie A. Spanieren var med en assist og to scoringer involveret i alle sit holds mål, da det blev til en 3-1-sejr over klubben fra Rom. Morata var med fra start, fordi Juventus-træner Andrea Pirlo skånede Cristiano Ronaldo en smule inden holdets Champions League-kamp mod Porto tirsdag. Portugiseren startede på bænken, men blev sendt i aktion med 20 minutter tilbage, på trods af at Juventus på det tidspunkt allerede var kommet foran 3-1.