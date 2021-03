Fodbold. Tyskland skal have ny landstræner efter EM-turneringen. Tirsdag har Det Tyske Fodboldforbund og landstræner Joachim Löw meddelt, at samarbejdet stopper efter slutrunden. Löw, der er 61 år, har siddet som landstræner siden sommeren 2006, hvor han blev forfremmet fra assistent til cheftræner. Joachim Löw havde egentlig kontrakt til efter VM i 2022, men har valgt at stoppe. »Jeg tager skridtet helt bevidst, fuld af stolthed og med stor taknemmelighed, men har samtidigt en særdeles stor motivation i forhold til den kommende EM-turnering«, siger Joachim Löw.

Joachim Löw har siden Tysklands bratte gruppespil-exit fra VM i 2018 været hårdt kritiseret i landet, der har vundet fire VM-titler – den seneste med Löw ved roret i Brasilien 2014. Landsholdsåret 2020 sluttede også på pauver facon for tyskerne, da holdet tabte på udebane til Spanien med 6-0. Löw er blandt andet blevet kritiseret for at have fyret tre af Tysklands mest rutinerede spillere efter VM i 2018: Bayern München-stjernerne Thomas Müller og Jerome Boateng samt Dortmund-klippen Mats Hummels.

Tyskland har aldrig haft en ikke-tysk træner, og hvis den tradition skal fortsætte, vil navne som Jürgen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (Chelsea), Hansi Flick (Bayern) og Julian Nagelsmann (Leipzig) hurtigt komme i spil til et af international fodbolds mest prestigefyldte og krævende jobs overhovedet. Klopp, Tuchel, Flick og Nagelsmann har kontrakter til henholdsvis 2024, 2022, 2023 og 2023 i deres klubber.

Fodbold. Sønderjyske-træneren Glen Riddersholm har undskyldt over for sin trup efter mandagens udvisning i Aalborg. En udvisning, der sender formentlig holder ham på tribunen i resten af grundspillets to kampe. Riddersholm blev rasende, da AaB fik et straffespark i kampens tillægstid, samtidig med at AaB i Riddersholms øjne undgik en udvisning for en episode nogle minutter forinden. Riddersholm væltede et bord på sidelinjen og fik rødt kort fra dommer Aydin Uslu.

»Jeg skal ikke lade følelserne løbe af med mig. Jeg lavede en fejl, og det har jeg undskyldt for over for truppen. Det er uprofessionelt, og det skal jeg lære af«, siger Glen Riddersholm til Ritzau og tilføjer: »Jeg kan kun sige undskyld og love, at jeg kan gøre det bedre. Jeg undskylder og kigger indad«.

Olympisk. Endnu et nederlag på den internationale scene til den kontroversielle hviderussiske præsident Alexander Lukasjenko. ‘Europas sidste diktator’ fratrådte i februar sin post som øverste chef for Hvideruslands Olympiske Komité og indsatte i stedet sin ældste søn på posten, men mandag meddelte Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der i denne uge afholder organisationens 137. session, at man ikke anerkender valget af Lukasjenko junior. Viktor Lukasjenko er ligesom sin far bandlyst fra alt olympisk arbejde og må ikke vise sig ved OL i Tokyo. Det er politisk forfølgelse af hviderussiske atleter, der har fået IOC til at sætte Lukasjenko-duoen i den internationale skammekrog.

Viktor Lukasjenko er 45 år. Foto: Belta/Ritzau Scanpix

Olympisk. Rejserestriktioner foranlediget af coronapandemien har ført til aflysning af tre World Cup-stævner i gymnastik, herunder et særligt et af slagsen i OL-værtbyen Tokyo, hvor det var planen, at der skulle deltage atleter fra adskillige tilrejsende nationer, for at teste de olympiske faciliteter.

Tennis. Efter en pause på mere end 13 måneder på grund af to knæoperationer er det 39-årige ikon Roger Federer igen klar til at gå på banen. Det sker onsdag i ATP-turneringen i Doha i Qatar, hvor schweizeren møder Jeremy Chardy eller Dan Evans i 2. runde.

Fodbold. Champions League genoptages i aften med de to første returkampe på 1/8-finalestadiet. Her er Dortmund efter 3-2 i Sevilla for nogle uger siden favorit til avancement, mens Juventus skal komme fra baghjul mod FC Porto, der sejrede 2-1 i det første opgør i Portugal.

Fodbold. Et krav om boykot af VM i Qatar i 2022 har nu også bredt sig til Tyskland. Her har fanorganisationen ‘Pro Fans’ mandag opfodret Det Tyske Fodboldforbund til ikke at stille op ved mændenes kommende VM-turnering. »Intet kan retfærdiggøre, at man accepterer menneskerettighedskrænkelserne i Qatar«, mener ‘Pro Fans’. Flere store norske klubber taler for en norsk VM-boykot og i Danmark er der et borgerforslag om boykot, som Folketingets partier kan blive tvunget til at tage stilling til.

Håndbold. Aalborg-stregspilleren René Antonsen skal holde mindst fem ugers pause grundet et brud i den ene hånd.

Tennis. 17-årige Holger Rune sled og slæbte - og kæmpede sig endda gennem perioder med krampe, da han mandag spillede sig ind i hovedturneringen ved Chile Open. »Jeg vil gerne have, at folk ser mig som en god fighter på banen, hvilket jeg viste i dag. Jeg havde mange kramper. Men det lykkedes mig at klare mig igennem«, siger han til ATP Tourens hjemmeside. I første runde af Chile Open skal Holger Rune møder en anden kvalifikationsspiller, argentineren Sebastian Baez, der ligger nummer 257 i verden.

Fodbold. Kasper Dolberg og Nice røg mandag ud af den franske pokalturnering. Danskeren kom på banen i anden halvleg af hjemmekampen mod Monaco, men han kunne ikke være med til at vende et truende nederlag. Monaco vandt 2-0 og er nu i ottendedelsfinalen.

Fodbold. West Ham United er den måske største positive overraskelse i den engelske Premier League i denne sæson. Mandag sejrede London-holdet 2-0 på hjemmebane mod Leeds og spillede sig op på 5. pladsen.

Fodbold. Inter og Christian Eriksen om et lille skridt nærmere det italienske mesterskab, da holdet på hjemmebane besejrede det altid drilske mandskab fra Atalanta med 1-0. Mandag aften vandt Inter med 1-0 over Atalanta i Serie A, og dermed sørgede Christian Eriksen og co. for, at afstanden ned til Milan er den samme som inden 26. spillerunde, seks point.I det 53. minut blev Christian Eriksen sendt på banen i jagten på at bryde dødvandet på måltavlen. Allerede minutter efter gav det bonus. Fynboen sendte et hjørnespark ind i feltet, og efter et par dueller faldt bolden ned for foden af Milan Skriniar, og den slovakiske forsvarsspiller viste stor træfsikkerhed og sendte bolden i mål.