Drama: Ronaldo er færdig i Champions League, hvor den utrolige nordmand igen-igen scorer to gange

Champions League 1/8-finaler, 2. kamp Dortmund - Sevilla 2-2 Samlet: 5-4

1-0 og 2-0 Erling Haaland (35 og straffe 54) 2-1 og 2-2 Youssef En-Nesyri (straffe 69 og 90+5) Juventus - FC Porto 3-2 efs Samlet: 4-4 - FC Porto videre på udebanemål 0-1 Sergio Oliveira (straffe 19) 1-1 og 2-1 Federico Chiesa (49 og 63) 2-2 Sergio Oliveira (113) 3-2 Adrien Rabiot (115). Udvist: Mehdi Taremi, FC Porto (54)

På et tidspunkt må det da stoppe?

Men det blev heller ikke i aften, for det 20-årige norske fænomen bliver ved med at sparke bolde ind i hvide målrammer for enden af alverdens fodboldbaner.

Erling Haaland gjorde det igen, to gange endda, da Borussia Dortmund for første gang siden 2017 spillede sig videre til kvartfinalerne i Champions League med 2-2 mod Sevilla i en kamp, der sluttede hektisk efter spaniernes udligning langt ind i overtiden.

Dermed har Haaland 11 gange i denne sæson scoret mindst 2 gange i en kamp: 7 gange i Bundesligaen og i sine seneste 4 kampe i Champions League, hvor han har scoret i alle sine kampe og er topscorer med 10 mål.

Borussia Dortmund var ellers presset hårdt i bund af Sevilla, da fra starten lagde et mægtigt pres i jagten på at indhente 2-3 fra hjemmekampen, men efter at have været usynlig den første halve time scorede Håland ud af nærmest ingenting. Sevilla spillede et målspark kort ud af feltet, hvor arbejdsomme Thomas Delaney fik presset bolden over på hjemmeholdets fødder, og en aflevering skråt bagud fra Marco Reus behandlede Håland med vanlig effektivitet.

Knapt så sikker var Håland efter pausen, da Borussia Dortmund fik straffespark efter en særpræget situation, hvor en scoring af nordmanden blev underkendt for frispark, men VAR-gennemsynet afslørede en forudgående forseelse til straffespark.

Det brændte Håland på Sevilla-målmanden Yassine Bounou, der imidlertid havde forladt sin mållinje før tiden, og i andet forsøg scorede Erling Håland for 30. gang i denne sæson.

Et klodset straffespark begået af Emre Can blev banket i kassen af marokkaneren Youssef En Nesyri, der med et imponerende hovedstød udlignede i overtiden, men med kun yderligere et minut tilbage fik sidste sæsons Europa League-vindere ikke scoret sejrsmålet, der kunne have udløst forlænget spilletid.

Farvel til Cristiano Ronaldo

Forlænget spilletid blev der derimod i Torino, hvor en noget mere rutineret Champions League-topscorer blev sendt ud af turneringen.

Juventus fik ellers på to mål af Federico Chiesa udlignet FC Portos 2-1-føring fra den første kamp, men trods en tosset udvisning af Mehdi Taremi fik FC Porto kæmpet sig til den samlede sejr i en dramatisk forlænget spilletid.

Efter at have scoret kampens første mål på et straffespar begået mod Taremi, var Sergio Oliveira manden bag den afgørende scoring.

FC Porto var under massivt pres, men da FC Porto kom op i den anden ende, lavede Sergio Oliveira en elegant tunnel på amerikaneren Weston McKennie, der svarede igen ved at begå et frispark.

Fra 30 meter hamrede Oliveira en flad afslutning af sted, og da Cristiano Ronaldo som en af de tre Juventus-spillere i muren hoppede op og vendte ryggen, smuttede bolden under ham og forbi Wojciech Szczesny.

Adrien Rabiots 3-2-scoring på et hovedstød efter et hjørnespark bidrog kun til en hektisk afslutning, og så har Juventus fortsat ikke vundet Champions League siden 1996.