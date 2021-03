Dopingdømt læge fra kendt cykelhold ødelagde bevismateriale

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 14.10 Cykling: Paris-Nice, 6. etape TV 2 Sport 14.00 Tennis: Dubai Championships (k) 19.30 Ishockey: Sønderjyske-Herning TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lyngby-FC Nordsjælland 2.05 Ishockey: St. Louis-Vegas TV3 Max 18.30 Fodbold: Bochum-Hamburger SV 20.30 Fodbold: Augsburg-Gladbach Xee 21.00 Fodbold: Newcastle-Aston Villa 6’eren 18.30 Håndbold: Tunesien-Portugal (m) 20.00 Håndbold: Norge-Brasilien (m) Kanal5 15.15 Håndbold: Tyskland-Sverige (m) 21.00 Håndbold: Frankrig-Kroatien (m) Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico 17.45 Håndbold: Slovenien-Algeriet (m) Eurosport 2 13.20/16.10 Alpint: World Cup 14.30 Cykling: Paris-Nice, 6. etape 18.00 Golf: The Players Championship TV 2 Sport X 16.00 Tennis: Qatar Open (m) 17.25 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 21.00 Fodbold: Levante-Valencia 2.00 Basketball: Memphis-Denver Vis mere





Doping. Den tidligere læge hos holdet Sky og British Cycling Richard Freeman er dømt skyldig i at have bestilt doping med et bestemt formål. Et medicinsk nævn mener, at han har bestilt testosteron, vel vidende at det var tiltænkt en cykelrytter for at forbedre vedkommendes præstationsevne. Det skriver BBC. Richard Freeman har erkendt sig skyldig i 18 af 22 anklagepunkter, men har nægtet at kende til formålet med bestillingen af dopingmidlet. Han har dog erkendt, at han ødelagde sin computer med »... en skruetrækker eller et stumpt redskab«, før han overleverede den til dopingefterforskere. Sagen har stået på i mere end to år. Freeman har undervejs fortalt, at han blev tvunget til at bestille testosteron-præparatet Testogel.

Ishockey. SønderjyskE har hentet seks sejre i de seneste syv kampe, inden holdet fredag tager hul på slutspillet mod Herning Blue Fox. ituationen på SønderjyskE-mandskabet er derfor væsentlig anderledes end i november, hvor cheftræner Mario Simioni så sit hold løbe ind i en stime på otte nederlag i træk. »I starten af sæsonen løb vi ikke nok på skøjter. Vi skulle vise en større vilje til at arbejde hårdere«, siger den tidligere Frederikshavn-træner til nordschleswiger.dk. »Spillerne har fundet ud af, hvad der kræves for at vinde ishockeykampe og er mentalt klar til playoff. Hvis de tager den tro og den vilje med, så er der intet hold, der kan stoppe os«.

Håndbold. Nikolaj Jacobsen beherskede sig på bænken under hans verdensmestres 29-33-nederlag til Nodmakedonien torsdag aften, men havde Danmark præsteret på samme niveau ved et mesterskab, var landstræneren formentlig eksploderet af raseri. »Det var ikke det, vi havde sat næsen op efter. Vi lavede for mange fejl og brændte alt for mange afslutninger til at kunne vinde den her kamp«, siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport. Heldigvis for Jacobsen og alle hans spillere skal Danmark dog fortsat dumme sig et par gange mere – og det mod de formodet endnu svagere håndboldnationer Schweiz og Finland – for at gå glip af en EM-billet. Danskerne fik aldrig fat i spillet i hverken første eller anden halvleg. Særligt forsvaret var langt fra VM-niveauet, og en nordmakedonsk offensiv med veteranen Kiril Lazarov som omdrejningspunkt scorede næsten efter behag.

Tennis. Roger Federer har besluttet at trække sig fra en forestående ATP-turnering i Dubai. Det meddeler han i et tweet natten til fredag. Den 39-årige Federer deltog i denne uge i sin første turnering i over et år, men tabte torsdag i sin anden kamp i Qatar Open. »Jeg har besluttet, at det vil være bedst at vende tilbage til træning, og derfor har jeg besluttet at trække mig fra Dubai i næste uge«, skriver han i et tweet uden at komme med en nærmere forklaring. Den 20-dobbelte grand slam-vinder har holdt pause i 13 måneder på grund af knæproblemer. I sit comeback i Qatar Open denne uge besejrede han i sin første kamp briten Daniel Evans i tre sæt efter en solid indsats. Federer formåede dog ikke at overvinde den næste forhindring i form af Nikoloz Basilashvili fra Georgien, som torsdag besejrede den tidligere verdensetter i tre sæt.

Cykling. Mens Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel og Wout van Aert torsdag kæmpede om sejren på 2. etape af Tirreno-Adriatico, trillede Peter Sagan i mål et kvarter senere. Den tredobbelte verdensmester i cykling leder fortsat efter formen, efter at han i februar blev smittet med coronavirus. »Jeg mistede næsten hele min vinterform. Jeg skal bygge mine ben op igen og finde min rytme«, siger han ifølge cyclingnews.com til den italienske avis La Gazzetta dello Sport. Planen for 31-årige Sagan var oprindeligt at køre det argentinske løb Vuelta a San Juan i januar, men løbet blev aflyst på grund af pandemien.

Badminton. US Open og Canada Open er blevet aflyst på grund af coronapandemien. Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) i en pressemeddelelse. Der er tale om turneringer på henholdsvis Super 300- og Super 100-niveau. US Open skule være afholdt fra 6. til 11. juli, mens Canada Open var lagt i kalenderen fra 29. juni til 4. juli.

Golf. Svenske Henrik Stenson er et stykke fra det topniveau, der tidligere gjorde ham til en af verdens bedste spillere. Stenson, som i dag blot er nr. 91 på verdensranglisten, gik torsdag sin dårligste runde i karrieren i PGA-turneringen The Players Championship. Han brugte 85 slag på at nå rundt på de 18 huller og slog sin egen bundrekord, der før lød på 83 slag. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Den samlede score lød på 13 slag over par, og præstationen placerer ham på turneringens sidsteplads før fredagens runde.

Olympisk. Atleterne ved sommerens OL i Tokyo får på forhånd tilbudt en kinesisk vaccine mod coronavirus, men den er ikke relevant for japanerne selv. Det vurderer Japans OL-minister, Tamayo Marukawa. Torsdag afslørede præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, at Den Kinesiske Olympiske Komité vil gøre vacciner tilgængelige for deltagerne ved de olympiske lege både til sommer i Tokyo og til vinter-OL i Beijing i 2022. Men ifølge Tamayo Marukawa er det nok kun relevant for de lande, der har godkendt vacciner fra Kina. »Mig bekendt har ingen kinesiske selskaber anmodet om at få godkendt en kinesisk vaccine i vores land«, siger ministeren. »Vi tager mange forholdsregler i forhold til at begrænse smitte, heriblandt hvordan vi håndterer aktiviteterne, og vi tester, så folk kan føle sig trygge ved at deltage i OL, selv om de ikke er vaccineret. Vi arbejder fortsat ud fra den forventning, at folk ikke er vaccineret«, siger Tamayo Marukawa.

Fodbold. Harry Kane har formentlig efterladt en del Tottenham-fans bekymrede, efter at den dobbelte målscorer blev spottet med en pose is på knæet i slutningen af ottendedelsfinalen i Europa League mod Dinamo Zagreb, som London-mandskabet vandt 2-0. Men der er ingen grund til bekymring, forsikrer manager José Mourinho. Ifølge Mourinho er stjerneangriberen med al sandsynlighed klar til søndagens Premier League-brag mod Arsenal, som i øvrigt torsdag ude vandt 3-1 over Olympiakos. »Jeg tror ikke, at det er noget særligt med Harry«, siger portugiseren ifølge The Scottish Sun. »Søndagens kamp er en kamp, som alle vil spille, og små ting stopper ham ikke«, siger Mourinho videre om Harry Kane. »Jeg har ikke fornemmelsen af, at det er noget alvorligt«.

Ishockey. Der var personlig succes til både Oliver Bjorkstrand og Nikolaj Ehlers i torsdagens runde i NHL, men begge måtte forlade isen på det tabende hold. Bjorkstrand bragte med to mål i træk Columbus Blue Jackets på sejrskurs i hjemmekampen mod Florida Panthers, men det rakte ikke til en sejr. Den ordinære kamp endte 4-4, hvorefter udeholdet afgjorde det til egen fordel i overtiden. Nikolaj Ehlers scorede også to gange og lavede en assist, da Winnipeg Jets mødte Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen i målet hele kampen. Efter tredje periode stod holdene lige med tre mål hver, men Toronto afgjorde opgøret med en scoring til 4-3 efter 59 sekunders spil af overtiden.

Fodbold. Debatten angående en eventuel boykot af næste års VM i Qatar er fortsat godt i gang i Norge. For nylig meldte flere klubber fra landets bedste række meldte ud, at de mener, landsholdet ikke bør deltage. Landstræner Ståle Solbakken har tidligere stillet spørgsmålet, om en boykot er den rigtige måde at protestere mod værtsnationen og forholdene omkring VM på. Solbakken er dog klar til at vise sin utilfredshed i forbindelse med Norges kommende kampe. Her vil Solbakken bruge sit mandskab til at sætte fokus på problemerne i Qatar. Det sagde landstræneren torsdag i forbindelse med en debat i Norges Fodboldforbund (NFF).

»Jeg oplever, når jeg snakker med spillerne, at der er et helhjertet engagement. Det er os på A-landsholdet, der er mest i fokus og har flest muligheder for at påvirke«, lød det fra Solbakken ifølge nyhedsbureauet NTB. »Jeg siger ikke, at det allerede i morgen bliver bedre. Men jeg tror på, vi kan få gang i en europæisk bevægelse. Det er ikke længe siden Black Lives Matter, hvor der blev sat fokus på noget vigtigt«. Syv norske klubber har foreløbig opfordret NFF til en boykot af VM. Det drejer sig om Brann, Rosenborg, Tromsø, Strømsgodset, Viking, Odd og Vålerenga.