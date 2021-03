Sportsblik: Det skal være slut med de grove bølletrænere

Vi har alle oplevet dem. De trænere og ledere, der hundser og herser med sportsfolk i alle aldre. Som skælder og smælder, som håner og latterliggør, som kræver og forlanger. Fordi de tror, det er vejen til fremgang og bedre resultater.

Enten som sportsfolk selv, som tilskuere eller som forældre eller tanter til unge, håbefulde poder har vi oplevet disse Napoleontyper, når de fører sig frem for fuld udblæsning. Og vi har enten fundet dem vanvittige eller – på deres egen absurde måde – temmelig komiske.

Men for de sportsfolk, der er kommet i kløerne på disse trænere, er der ikke meget at grine af. Tværtimod kan det være voldsomt belastende – og ligefrem ødelæggende for idrætsglæden. Og så siger man farvel og tak til det, der ellers skulle have været et herligt element i livet.

Jeg kalder dem bølletrænere. Og de klarer sig igennem forskellige klubber, fordi de måske har en vis succesrate. Men det bør være slut med bøllerne, vi skal kun acceptere trænere, der kan forstå at opføre sig anstændigt.

DET HAR TAGET LANG tid, men nu har Dansk Svømmeunion omsider besluttet sig for at gøre op med den nærmest brutale kultur, der i en årrække har været gældende i elitetræningen.