Viborg vinder topkamp, Jeff Winthers føring forsvinder i en busk og Clara Tauson vinder igen

Direkte sport i tv Lørdag 13. marts TV 2 13.15 Cykling: Paris-Nice, 7. etape TV 2 Sport 07.55 Freestyle: World Cup, aerials 16.00 Tennis: WTA fra Dubai 20.00 Basketball: Oklahoma-NY Knicks TV3 Sport 13.00 Fodbold: Viborg-Esbjerg 15.30 Fodbold: Mainz-Freiburg 18.30 Fodbold: Dortmund-Hertha Berlin 21.00 Fodbold: Lyon-Paris SG (k) 23.05 Ishockey: Columbus-Dallas TV3 Max 13.30 Fodbold: Leeds-Chelsea 16.00 Fodbold: Crystal P.-W. Bromwich 18.30 Fodbold: Everton-Burnley 21.00 Fodbold: Fulham-Manchester C. Xee 15.30 Fodbold: Werder B.-Bayern M. 6’eren 15.30 Håndbold: Tyskland-Slovenien (m) 18.00 Håndbold: Sverige-Algeriet (m) Kanal5 18.30 Håndbold: Kroatien-Portugal (m) 20.00 Håndbold: Norge-Chile (m) Eurosport 1 09.20/10.30/12.25 Alpint: World Cup 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico 17.30 Håndbold: Brasilien-Sydkorea (m) 21.00 Håndbold: Frankrig-Tunesien (m) Eurosport 2 07.50/09.20 Freestyle: World Cup 13.20 Cykling: Paris-Nice 14.45/17.15 Skiskydning: World Cup 19.00 Golf: The Players Championship TV 2 Sport X 08.55 Freestyle: World Cup, skicross 14.40 Skiskydning: World Cup, jagt (m) 16.15 Fodbold: Real Madrid-Elche 18.30 Fodbold: Osasuna-Valladolid 21.00 Fodbold: Getafe-Atlético Madrid 04.00 Basketball: Denver-Dallas Vis mere

Fodbold. Viborg gik med en 2-0-sejr over Esbjerg i udbrud i toppen af 1. division, hvor der til gengæld er lagt op til en drabelig duel om den anden oprykningsplads til Superligaen. Jeppe Grønning scorede efter en klumspilsituation i forlængelse af et hjørnespark, og det var ligeledes et hjørnespark, som forsvarsspilleren Mads Lauritsen pandede ind til 2-0.

Alle resultater og stillingen i 1. division

Tennis. Efter sin første titel i en WTA 250-turnering for en uge siden må Clara Tauson gennem kvalifikationen for at komme ind i den kommende uges WTA 500-turnering i Sankt Petersborg. Clara Tauson er som nummer 96 på verdensranglisten topseedet i kvalifikationen, som hun indledte med at besejre russeren Ekaterina Shalimova (nr. 538) 7-5, 6-3. Søndag skal Clara Tauson spille om en plads i hovedturneringen mod hollænderen Lesley Pattinama Kerkhove (nr. 104).

Golf. Jeff Winther indledte tredje runde i spidsen for Qatar Masters med et forspring på 2 slag, men under en vindblæst runde uden en eneste birdie formøblede han føringen på 15. hul, da hans teeslag endte under en busk og han på par-3-hullet lavede en triplebogey. Joachim B. Hansen er dermed bedste dansker på en delt 4.-plads, 3 slag efter den førende sydafrikaner, Darren Fichardt, mens Jeff Winther på 10.-pladsen er 5 slag efter.

Tennis. Efter sin kvartfinale i denne uges ATP-turnering, Chile Open, spiller 17-årige Holger Rune videre i Chile. Holger Rune skriver i sin instagram-historie, at han har fået et wild card til den kommende uges grusturnering på det underliggende challenger-niveau, Challenge Santiago Chile.

Ridning. Det Internationale Rideforbund (FEI) besluttede fredag at forlænge nedlukningen af sporten frem til og med 11. april. Et større udbrud af hesteherpes har fået tag i Europas stalde, og det har fået forbundet til at tage den drastiske beslutning. Sygdommen kan ikke ramme mennesker, men det kan give heste både problemer med åndedræt og feber. I værste tilfælde rammer det også hjernen og kan koste hesten livet. Den forlængede nedlukning betyder samtidig, at World Cup-finalestævnet i Göteborg er blevet aflyst. (Ritzau)

Amerikansk fodbold. 43-årige Tom Brady tager endnu en sæson for Tampa Bay Buccaneers. Den legendariske quarterback skriver på Instagram, at han vil jagte sin ottende Super Bowl-titel med klubben, som han vandt med i februar efter at have vundet seks gange med New England Patriots.

Fodbold. FC København-fangruppen Sektion 12 vil som en del af en anmeldt demonstration tage imod FCK-spillerne, når de søndag ankommer til Parken og topkampen mod FC Midtjylland. »Vi vil gerne invitere alle FCK-fans til spillermodtagelse på søndag klokken 15.30. Vi mødes bag D-tribunen. Vi vil vise spillerne at vi stadig er der inden denne vigtige kamp, hvor vi skal vinde«, skriver Sektion 12 i en Facebook-gruppe, der kun er åbent for medlemmer.

Fodbold. Et flertal af 1.024 adspurgte danskere mener, at Danmark skal boykotte næste års VM-slutrunde i Qatar. Ifølge en Voxmeter-måling mener 44,4 procent, at Danmark skal blive væk i protest mod blandt andet værtslandets behandling af gæstearbejdere, 31,1 procent siger nej og 24,5 procent har ikke taget stilling. I gruppen af danskere over 65 år er der med 55,4 procent flertal for en boykot, mens det i aldersgruppen 18-34 år kun er 37,3 procents opbakning til det synspunkt.

Fodbold. Da Andreas Schjelderup i sin sjette kamp for FC Nordsjællad fredag aften scorede det sidste mål i 3-0-sejren over Lyngby, blev den 16 år og 284 dage gamle nordmand nummer fire på listen over alle tiders yngste målscorere i Superligaen.

De 5 yngste målscorere ifølge superstats.dk

Dato og målscorer Alder Resultat Modstander 08.07.2020: Jeppe Kjær, AC Horsens 16 år 129 dage 3-2 Hobro 05.08.2001: Mads Beierholm, Vejle 16 år 263 dage 1-1 Esbjerg 30.10.2010: Kenneth Zohore, FCK 16 år 272 dage 3-2 Lyngby 12.03.2021: Andreas Schjelderup, FCN 16 år 284 dage 3-0 Lyngby 14.09.1991: Kenni Sommer, Silkeborg 17 år 43 dage 2-2 Frem